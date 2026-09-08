/செப்டம்பர் 26ல் புதன் பெயர்ச்சி.. பணம், தொழிலில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்!

ஜோதிடத்தில் புதன் கிரகம் புத்திசாலித்தனம், பேச்சுதிறன், கல்வி, தொழில் ஆகியவற்றின் தொடர்புடையதாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே புதனின் ராசி மாற்றம் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.
தற்போது கன்னி ராசியில் இருக்கும் புதன், செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி காலை 9.29 மணியளவில் துலாம் ராசிக்கு பெயர்ச்சியாக உள்ளது. துலாம் ராசி சுக்கிரனால் ஆளப்படும் ராசியாக இருப்பதால், இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்க உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக 3 ராசிகளுக்கு பணம், தொழில், உறவு உள்ளிட்ட விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
புதனின் இந்த பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலமாக அமையலாம். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதுடன், எதிர்பாராத வகையில் பணவரவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். நீண்ட நாட்களாக பொருளாதார ரீதியாக எதிர்கொண்ட சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம். மேலும், இதுவரை நிறைவேறாமல் இருந்த சில முக்கியமான ஆசைகள் நிறைவேறும் சூழல் உருவாகும். குடும்ப வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அதிகரிக்கலாம். கணவன் - மனைவி இடையே புரிதலும் அன்பும் மேம்பட வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளும் நல்ல லாபமும் கிடைக்கலாம்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கும் புதன் பெயர்சி நல்ல பலன்களை வழங்கும். குறிப்பாக அவர்களின் பேச்சுத்திறன் மற்றும் கருத்தை வெளிப்படுத்தும் திறன் அதிகரிக்கலாம். இதனால் வேலை மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் மற்றவர்களை எளிதாக ஈர்க்க முடியும். போட்டிகள் மற்றும் எதிர்ப்புகளை சமாளிக்கும் திறனும் அதிகரிக்கலாம். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். அதேபோல் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைத்து, வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளிலும் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். சரியான திட்டமிடலுடன் செயல்பட்டால் சிக்கலான சூழல்களில் இருந்தும் எளிதாக மீண்டு வர முடியும்.
இந்த பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கலாம். புதன் நேரடியாக அவர்களின் ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதுடன், முடிவெடுக்கும் திறனும் மேம்படும். தொழில் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். அவர்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் திறமைகளுக்கு சுற்றியுள்ளவர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலை செய்யும் இடத்தில் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கலாம். இதன் மூலம் பதவி உயர்வு அல்லது தொழில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். ஒட்டுமொத்தமாக செப்டம்பர் 26 முதல் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகியவற்றில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
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