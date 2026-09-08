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செப்டம்பர் 26ல் புதன் பெயர்ச்சி.. பணம், தொழிலில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்!

செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி புதன் பகவான் துலாம் ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதன் காரணமாக 3 ராசிக்காரர்கள் பணம், தொழில், உறவு உள்ளிட்ட விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைய இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Sep 08, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:15 AM IST
செப்டம்பர் 26ல் புதன் பெயர்ச்சி.. பணம், தொழிலில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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