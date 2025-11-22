புதன் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்

Mercury Transit: கிரகங்களின் இளவரசராக கருதப்படும் புதன் அறிவாற்றல், புத்திசாலித்தனம், வணிக அறிவு, பேச்சாற்றல், சாதுர்யம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருந்தால், அவர் சிறந்த அறிவாளியாகவும், பேச்சாற்றல் மிக்கவராகவும் இருப்பார். புதன் நவம்பர் 23 ஆம் தேதி, அதாவது நாளை துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சியாகவுள்ளார்.
லட்சுமி நாராயண யோகம்
துலாம் ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி மங்களகரமான லட்சுமி நாராயண யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த மங்களகரமான யோகம் சுக்கிரன் மற்றும் புதனின் இணைப்பால் உருவாகும். சுக்கிரன் ஏற்கனவே இருக்கும் துலாம் ராசியில் புதன் நுழைவார். இதன் விளைவாக, சுக்கிரன் மற்றும் புதனின் சேர்க்கை லட்சுமி நாராயண யோகத்தை உருவாக்கும்.
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
துலாம் ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இது ஒரு பொற்காலமாய் இருக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries): புதன் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் லட்சுமி நாராயண யோகம் மேஷ ராசியினருக்கு நன்மை பயக்கும். அவர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும். அலுவலக பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். மன அழுத்தம் குறையும், பயண வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
மிதுனம் (Gemini): புதன் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை மிதுன ராசியினருக்கு அதிக பலனளிக்கும். வணிகத்தில் அதிக லாபம் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
கடகம் (Cancer): கடக ராசியினருக்கு புதன் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் லட்சுமி நாராயண யோகம் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். நிலம் தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வேலையில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் உங்கள் உணவு மற்றும் பான பழக்கங்களில் கவனமாக இருப்பது அவசியமாகும்.
துலாம் (Libra): புதன் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் லட்சுமி நாராயண யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் தரும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழிலதிபர்கள் பயனடைவார்கள்.
மகரம் (Capricorn): புதன் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் லட்சுமி நாராயண யோகத்தால், மகர ராசிக்காரர்கள் தொழில் முன்னேற்றத்தை அனுபவிப்பார்கள். நிதி ஆதாயத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். முதலீடுகள் கணிசமான நன்மைகளைத் தரும். இப்போது செய்யப்படும் முதலீடுகளால் எதிர்காலத்தில் அதிக லாபம் கிடைக்கும்.
புதன் அருள் பெற
புதன் அருள் பெற்று, வாழ்வில் அனைத்து வசதிகளையும், அறிவாற்றலையும் பெற, 'ரௌகிணேயாய வித்மஹே சந்த்ர புத்ராய தீமஹி தந்நோ: ஸெளம்ய ப்ரசோதயாத்' என்ற புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
