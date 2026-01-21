English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சனி, ராகு தோஷம் நீங்கும், கும்ப ராசிக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! அதிசயம் நடக்கும்

சனி, ராகு தோஷம் நீங்கும், கும்ப ராசிக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! அதிசயம் நடக்கும்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் ஏழரை சனி மற்றும் ராகுவால் பல சவால்கள் நிறைந்ததாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது நிம்மதியான காலம் தொடங்க உள்ளது. வரும் பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி புதன் கும்ப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவதால், இனி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அதிசயம் நடக்க ஆரம்பிக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 21, 2026, 08:47 AM IST
  • சொத்து தொடர்பான முக்கியமான முடிவுகளை நீங்கள் எடுக்கலாம்.
  • தொழிலில் கடினமாக உழைப்பவர்களுக்கும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
  • உங்கள் துணையுடனான உங்கள் உறவு மேம்படும்.

Trending Photos

OTT Release : இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்! சிறை to மார்க்-எந்த படத்தை எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
OTT Release : இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்! சிறை to மார்க்-எந்த படத்தை எதில் பார்ப்பது?
செவ்வாய் குரு &#039;அரிய&#039; சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்
camera icon7
Mars
செவ்வாய் குரு 'அரிய' சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon7
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon10
Tamil Nadu government
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
சனி, ராகு தோஷம் நீங்கும், கும்ப ராசிக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! அதிசயம் நடக்கும்

Budan Peyarchi 2026: 2026 ஆம் ஆண்டு கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜோதிடர்கள் இதற்கு இரண்டு குறிப்பிட்ட காரணங்களை கூறுகின்றனர். முதல் காரணம், ஏழரை சனியின் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி கட்டம் தற்போது இந்த ராசியில் நடந்துக் கொண்டு இருக்கிறது. இரண்டாவது காரணம், கும்பத்தில் ராகுவின் பயணம். ஆனால் தற்போது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு விடிவு காலம் தொடங்கப் போகிறது. வரும் பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி, கிரகங்களின் இளவரசரான புதன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைகிறார். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி செல்வம், கல்வி, வெற்றியைத் தரும். நிவாரணத்தையும் சில நேர்மறையான பலன்களையும் தரும். மேலும் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தன லாபம்
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி செல்வம் மற்றும் வருமானத்தை அள்ளித் தரும். இந்த காலகட்டத்தில் வருவாய் அதிகரிக்கக்கூடும். முன்பு செய்த முதலீடுகளிலிருந்து எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் சாதகமான பலனைத் தரும். சொத்து தொடர்பான முக்கியமான முடிவுகளை நீங்கள் எடுக்கலாம். நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். 

தொழில் வாழ்க்கை
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, பொன்னான நேரத்தை தரும், தொழில்முறை துறையில் புதிய பொறுப்புகளை பெறலாம். இந்தப் பொறுப்புகள் உங்கள் முன்னேற்றத்தை தரும். பெரிய உயரங்களை தொட முடியும். தொழிலில் கடினமாக உழைப்பவர்களுக்கும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். லாபம் இரட்டிப்பாகும்.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை
புதன் பெயர்ச்சியைத் தொடர்ந்து, உங்கள் ஆளுமையும் பேச்சும் ஒரு வியத்தகு மாற்றத்திற்கு உள்ளாகி, மக்களை விரைவாக ஈர்க்கும். குடும்ப ஆதரவு நீடிக்கும், வீட்டில் இனிமையான சூழ்நிலை இருக்கும். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளையும் நீங்கள் பெறலாம். உங்கள் துணையுடனான உங்கள் உறவு மேம்படும். நீங்கள் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவக் கூடும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த சொத்து பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். 

சுகாதாரம்
இந்த நேரம் உங்கள் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். மருத்துவ சிகிச்சைக்காக நீங்கள் நிறைய பணம் செலவிட்டீர்கள், ஆனால் விரைவில் இதிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பார்கள். உங்கள் பெற்றோர் அல்லது வயதான உறவினரின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்

மேலும் படிக்க | கஜகேசரி ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பணமழை, அதிர்ஷ்டம், வெற்றி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mercury transitRasipalanSaturn Sade SatiRahu

Trending News