சனி, ராகு தோஷம் நீங்கும், கும்ப ராசிக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! அதிசயம் நடக்கும்

Budan Peyarchi 2026: 2026 ஆம் ஆண்டு கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜோதிடர்கள் இதற்கு இரண்டு குறிப்பிட்ட காரணங்களை கூறுகின்றனர். முதல் காரணம், ஏழரை சனியின் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி கட்டம் தற்போது இந்த ராசியில் நடந்துக் கொண்டு இருக்கிறது. இரண்டாவது காரணம், கும்பத்தில் ராகுவின் பயணம். ஆனால் தற்போது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு விடிவு காலம் தொடங்கப் போகிறது. வரும் பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி, கிரகங்களின் இளவரசரான புதன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைகிறார். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி செல்வம், கல்வி, வெற்றியைத் தரும். நிவாரணத்தையும் சில நேர்மறையான பலன்களையும் தரும். மேலும் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
தன லாபம்
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி செல்வம் மற்றும் வருமானத்தை அள்ளித் தரும். இந்த காலகட்டத்தில் வருவாய் அதிகரிக்கக்கூடும். முன்பு செய்த முதலீடுகளிலிருந்து எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் சாதகமான பலனைத் தரும். சொத்து தொடர்பான முக்கியமான முடிவுகளை நீங்கள் எடுக்கலாம். நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
தொழில் வாழ்க்கை
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, பொன்னான நேரத்தை தரும், தொழில்முறை துறையில் புதிய பொறுப்புகளை பெறலாம். இந்தப் பொறுப்புகள் உங்கள் முன்னேற்றத்தை தரும். பெரிய உயரங்களை தொட முடியும். தொழிலில் கடினமாக உழைப்பவர்களுக்கும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். லாபம் இரட்டிப்பாகும்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கை
புதன் பெயர்ச்சியைத் தொடர்ந்து, உங்கள் ஆளுமையும் பேச்சும் ஒரு வியத்தகு மாற்றத்திற்கு உள்ளாகி, மக்களை விரைவாக ஈர்க்கும். குடும்ப ஆதரவு நீடிக்கும், வீட்டில் இனிமையான சூழ்நிலை இருக்கும். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளையும் நீங்கள் பெறலாம். உங்கள் துணையுடனான உங்கள் உறவு மேம்படும். நீங்கள் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவக் கூடும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த சொத்து பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும்.
சுகாதாரம்
இந்த நேரம் உங்கள் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். மருத்துவ சிகிச்சைக்காக நீங்கள் நிறைய பணம் செலவிட்டீர்கள், ஆனால் விரைவில் இதிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பார்கள். உங்கள் பெற்றோர் அல்லது வயதான உறவினரின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
