புதன் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, அனைத்திலும் வெற்றி

2026 ஆம் ஆண்டு புதன் பல முறை ராசிகளை மாற்றுவார், இது பலரின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த ஆண்டு மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகர பலன் கிடைக்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 24, 2025, 07:36 PM IST
  • 2026 ஆம் ஆண்டில், புதன் தனது ராசிக்கு அடிக்கடி மாற்றுவார்.
  • ரிஷபம், மகரம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்கள் வருமானம், தொழில் சிறப்பாக இருக்கும்.
  • சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும், நேர்மறையான முடிவுகள் கிடைக்கும்.

Mercury Transits 2026: 2026 ஆம் ஆண்டு கிரக பெயர்ச்சிகளைப் பொறுத்தவரை, குறிப்பாக புதனின் நிலையைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு புதன் பல முறை ராசிகளை மாற்றுவார், இது பலரின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த ஆண்டு மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகர பலன் கிடைக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில், வணிகம் மற்றும் நிதி ஆகியவற்றில் நன்மைகளை அனுபவிக்கலாம், அதே போல் பேச்சு மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறைகளில் வலுவான வெற்றியையும் பெறலாம். இந்த மூன்று சிறப்பு ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் தரும்.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இயக்கம் மிகவும் சாதகமாகக் கருதப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டில், புதன் உங்கள் வருமானத்தில் அதிகரிப்பைக் கொண்டுவரும். புதிய வருமான ஆதாரங்களைக் காண்பீர்கள். குறுக்குவழிகள் மூலம் பணம் சம்பாதிப்பதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். இருப்பினும், இது சம்பந்தமாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் உங்கள் அந்தஸ்தும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும். குடும்பம் மற்றும் சமூக மட்டத்திலும் மரியாதையும் கௌரவத்தையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் பேச்சு மென்மையாகவும் இனிமையாகவும் மாறும், இது உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும்.

மகரம்

2026 ஆம் ஆண்டில் நிகழப்போகும் புதன் பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கலாம். இந்த ஆண்டு, நீங்கள் புதிய நபர்களை அடிக்கடி சந்திப்பீர்கள். எழுத்து, ஊடகம் அல்லது தகவல் தொடர்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் இந்த ஆண்டு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரம் மகர ராசி நபர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியம் அதிகரிக்கும். வேலை, வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

மீனம்

2026 ஆம் ஆண்டு புதன் பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் சமூக கௌரவம் மற்றும் செல்வாக்கு வளரும். வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை அடைய வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலை மாற்றத்தை யோசிப்பவர்களுக்கு, இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். செல்வம் மற்றும் சொத்து அதிகரிப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

