இன்று புதன் பெயர்ச்சி: எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், யாருக்கு எச்சரிக்கை

Mercury Transits In Libra: புத்திசாலித்தனம், தகவல் தொடர்பு, வணிக முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றிற்குக் காரக கிரகமான புதன் (Mercury), நவம்பர் 23, 2025 அன்று அதாவது இன்று துலாம் ராசியில் (Libra) நுழைகிறது. இது டிசம்பர் 6, 2025 வரை அங்கேயே பயணிக்கும்.
ஜோதிடத்தில், புதன் கிரகம் ஒரு சுப கிரகம் என்று கருதப்பட்டாலும், அது சில சமயங்களில் அசுப கிரகங்களுடன் சேரும்போது அல்லது தொடர்பு கொள்ளும்போது எதிர்மறையான பலன்களையும் (Negative Results) தரக்கூடும். புதனின் இந்த ராசி மாற்றம் (Transit) சில ராசிகளுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களைத் (Auspicious Results) தரும், அதேசமயம் மற்ற சில ராசிகளுக்கு அசுப பலன்களைத் (Inauspicious Results) தரக்கூடும்.
உங்கள் ராசியில் புதனின் தாக்கம் என்ன?
புதன் துலாம் ராசிக்கு மாறுவதால், உங்கள் ராசியில் அதன் தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதையும், அதன் பலன்கள் எவ்வாறிருக்கும் என்பதையும் விரிவாகக் காண்போம்.
புதன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசியின் மீதான பலன்கள்
- 3 மற்றும் 6 ஆம் வீடுகளின் அதிபதியான புதன், 7 ஆம் வீட்டில் இருக்கிறார்.
- சரியான நிதி மேலாண்மை வணிகத்தில் புதிய வெற்றியைத் தரும்.
- கடின உழைப்பால் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம்.
- காதல் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும், ஆனால் சில தனிப்பட்ட பதற்றம் சாத்தியமாகும்.
- மாணவர்கள் தங்கள் படிப்புடன் குறியீட்டு முறை, நடனம், கலை மற்றும் இசை போன்ற கூடுதல் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.
- உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள்.
ரிஷப ராசியின் மீதான புதன் பெயர்ச்சி
- 2 மற்றும் 5 ஆம் வீடுகளின் அதிபதியான புதன், 6 ஆம் வீட்டில் இருக்கிறார்.
- நிதி ஆதாயத்திற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் அவுட்சோர்சிங்கில் ஈடுபடுபவர்கள் பயனடைவார்கள்.
- உங்கள் திறமைகளின் அடிப்படையில் ஒரு பெரிய நிறுவனத்திடமிருந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்; வாய்ப்பைத் தவறவிடாதீர்கள்.
- காதல் வாழ்க்கை சாதாரணமாக இருக்கும், ஆனால் காதல் திருமணத்தில் பதற்றம் இருக்கலாம். குடும்ப ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
- மாணவர்களின் தொடர்புத் திறன் மேம்படும்; புத்திசாலித்தனமான படிப்பு அவசியம்.
- வழக்கமான உடற்பயிற்சி ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.
மிதுன ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி பலன்
- புதன் உங்கள் ராசிக்கும் 4வது வீட்டிற்கும் அதிபதியாக இருப்பதால், 5வது வீட்டில் இருக்கிறார்.
- தொழிலில் ஏற்ற தாழ்வுகள் சாத்தியம்; ஊழியர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
- வேலை செய்பவர்கள் சம்பளக் குறைப்பு அல்லது வேலை பாதுகாப்பின்மைக்கு அஞ்சலாம்; நிலைமை விரைவில் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும்.
- உறவினர்களுடன் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து அமைதியாக இருங்கள்.
- மாணவர்கள் அதிக நம்பிக்கையைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- குடும்பத்துடன் ஒரு சிறிய பயணம் சாத்தியமாகும்.
கடகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி பலன்
- 3வது மற்றும் 12வது வீடுகளின் அதிபதியாக இருப்பதால், 4வது வீட்டில் இருக்கிறார்.
- தொழில் இப்போது முன்னேறத் தொடங்கும், லாபம் ஈட்டத் தொடங்கும்.
- தனிப்பட்ட வாழ்க்கை செழிக்கும், மேலும் நீங்கள் குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
- மாணவர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள்.
- ஆரோக்கியம் சாதகமாக இருக்கும்.
சிம்மத்தில் புதன் பெயர்ச்சியின் விளைவுகள்
- 2வது மற்றும் 11வது வீடுகளின் அதிபதியான புதன், 3வது வீட்டில் இருக்கிறார்.
- வணிக நிலை மேம்படும், புதிய திட்டங்கள் தொடங்கும்.
- வேலையில் மென் திறன்களை மேம்படுத்துவது நன்மை பயக்கும்.
- பெற்றோருடனான உறவுகள் பதட்டமாக இருக்கலாம்; பொறுமையாக இருங்கள்.
- நேர்மறையைப் பராமரிக்க மாணவர்கள் ஊக்கமளிக்கும் கதைகளைப் படிக்க வேண்டும்.
- உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம்; யோகா மற்றும் தியானம் பயிற்சி செய்யுங்கள்.
கன்னி ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியின் பலன்கள்
- உங்கள் ராசிக்கும் 10வது வீட்டிற்கும் அதிபதியாக இருப்பதால், 2வது வீட்டில் புதன் இருக்கிறார்.
- தொழில் சொத்துக்கள் அதிகரிக்கும், திட்டமிடல் அவசியம்.
- பதவி உயர்வு அல்லது வேலை மாற்றம் நேரம் எடுக்கும்; திறன் மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
- குடும்பம், காதல் மற்றும் உறவுகளில் மகிழ்ச்சியான நேரங்கள்.
- மாணவர்கள் ஒரு வழிகாட்டியுடன் முக்கிய திட்டங்களில் வேலை செய்ய முடியும்.
- ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
துலாம் ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியின் பலன்
- உங்கள் ராசியில் புதன் இருப்பதால், 9 மற்றும் 12வது வீடுகளை ஆட்சி செய்கிறார்.
- முதலீட்டாளர்களின் வணிக ஆர்வம் அதிகரிக்கும்; கூட்டாண்மைகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
- வேலை மாற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம்.
- காதல் உறவுகள் மேம்படும், பிணைப்புகளை வலுப்படுத்தும்.
- மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க யோகா மற்றும் தியானம் செய்யுங்கள்.
- மாணவர்கள் சரியான நேரத்தில் பணிகளை முடிப்பார்கள்.
விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
- புதன் 12வது வீட்டில் இருக்கிறார், 8வது மற்றும் 11வது வீடுகளை ஆட்சி செய்கிறார்.
- வணிக வருவாய் அதிகரிக்கும்.
- முதலாளி கோபமாக இருக்கலாம், எனவே வேலையில் உங்கள் கவனத்தை அதிகரிக்கவும்.
- சமூக ஊடகங்களில் புகழ் அதிகரிக்கும்; இந்த நேரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.
- கலைஞர்கள் ஆன்லைன் நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவார்கள்.
- வயிற்று வலி, காய்ச்சல் மற்றும் தலைவலி ஏற்படலாம்.
தனுசு ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
- 7வது மற்றும் 10வது வீடுகளின் அதிபதியான புதன் 11வது வீட்டில் இருக்கிறார்.
- வணிகங்கள் புதிய அங்கீகாரத்தைப் பெறும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும்.
- வேலை கலாச்சாரத்தில் முன்னேற்றங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
- தனிப்பட்ட உறவுகளில் பதற்றம்: வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை தனித்தனியாக வைத்திருங்கள்.
- மாணவர்கள் தேர்வுகளுக்கு பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
- உங்கள் உடல்நலத்தை புறக்கணிக்காதீர்கள்.
மகர ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியின் விளைவுகள்
- 6 மற்றும் 9 ஆம் வீடுகளின் அதிபதியான புதன் 10 ஆம் வீட்டில் இருக்கிறார்.
- தொடக்க நிறுவனங்கள்/தொழில்கள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அங்கீகாரத்தைப் பெறும்.
- பணியிடத்தில் தடைகள் ஏற்படும்.
- உங்கள் வேலையில் கவனம் செலுத்துங்கள். முடிவுகள் வரும்.
- மாணவர்கள் தேர்வுகளுக்கு அடிக்கடி திருத்தம் செய்ய வேண்டும்.
- தொழில் வாழ்க்கை சாதகமாக இருக்கும்.
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியின் விளைவு
- 5 மற்றும் 8 ஆம் வீடுகளின் அதிபதியான புதன் 9 ஆம் வீட்டில் இருக்கிறார்.
- புதிய அல்லது நிறுவப்பட்ட வணிகங்கள் வேகமாக வளரும்.
- நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும்.
- காதல் உறவுகள் இணக்கமாக இருக்கும்.
- வெளிநாட்டு கல்வியை நாடும் மாணவர்கள் வெற்றி பெறலாம்.
- ஆரோக்கியமும் செல்வமும் நிலையானதாக மாறும்.
மீன ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
- 4 மற்றும் 7 ஆம் வீடுகளின் அதிபதியான புதன் 8 ஆம் வீட்டில் இருக்கிறார்.
- வணிக விரிவாக்கத்திற்கு நல்ல நேரம்.
- தினசரி செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
- கூட்டாளர்களுடனான உறவுகளில் கசப்பு நல்ல மற்றும் கெட்ட அனுபவங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கும்.
- மாணவர்களின் செறிவு குறையலாம்; யோகா மற்றும் தியானம் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
- ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.
