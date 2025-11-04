விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி: இன்னும் 19 நாட்களில் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை

Mercury Transit in Scorpio 2025: ஒவ்வொரு மாதமும் புதன் தனது ராசியை மாற்றும். கிரகங்களின் அதிபதி என்று அழைக்கப்படும் புதன் தற்போது விருச்சிக ராசியில் பயணித்து வருகிறார். அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி புதன் செவ்வாய் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்தார். பஞ்சாங்கத்தின்படி, புதன் நவம்பர் 23, 2025 அன்று இரவு 7:57 மணி வரை விருச்சிக ராசியில் இருப்பார். இதற்குப் பிறகு, புதன் சுக்கிரனின் ராசியான துலாம் ராசியில் வக்ர இயக்கத்தில் நுழைவார். புதனின் இந்த நிகழ்வு சுப ஸ்தானத்தில் இருந்தால், அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும், மேலும் மரியாதை மழை கொட்டும். செவ்வாய் கிரகத்தின் அதிபதி ராசியான விருச்சிக ராசியில் புதனின் பயணம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும் என்று பார்ப்போம்.
விருச்சிக ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி அற்புதமாக இருக்கும் என்பதால், நவம்பர் 23 வரை இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, விருச்சிக ராசியில் புதன் பயணித்து வருவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். வணிகத் துறையில் நீங்கள் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பெறலாம். இந்த நேரத்தில் படைப்பாற்றல் மற்றும் முதலீடு போன்ற செயல்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் தொடர்ந்து வரும் அனைத்து சிரமமும் படிப்படியாகத் தீர்க்கப்படும். தெளிவான தகவல்தொடர்பைப் பேணுங்கள்.
சிம்மம்: செவ்வாய் கிரக ராசியான விருச்சிக ராசியில் புதன் பயணித்து வருவது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். செலவுகளும் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, உங்கள் பட்ஜெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த நேரத்தில் புதிய வேலையைத் தொடங்குவது சுபமாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையும் இணக்கமாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: செவ்வாய் கிரக ராசியான விருச்சிக ராசியில் புதன் பயணித்து வருவது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். தடைபட்ட வேலை மீண்டும் தொடங்கும். உங்கள் கௌரவம் அதிகரிக்கும். தொழில் பதவி உயர்வை அடைய பல முக்கியமான பணிகளைப் பெறலாம், அதை நீங்கள் சிறப்பாகச் செய்ய வேண்டும். செழிப்பு பெருகும். வேலைக்காக வெளிநாடு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளையும் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
