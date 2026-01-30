English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • புதன் பெயர்ச்சி.. பிரச்சனையில் மாட்டப்போகும் 3 ராசிகள்.. ரொம்ப கவனமா இருக்கனும்!

புதன் பெயர்ச்சி.. பிரச்சனையில் மாட்டப்போகும் 3 ராசிகள்.. ரொம்ப கவனமா இருக்கனும்!

Mercury Transits To Aquarius: கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி நிகழ்வதால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர். அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 30, 2026, 10:34 AM IST
  • கும்பத்திற்கு மாறும் புதன்
  • 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனை
  • யாரெல்லாம்?

புதன் பெயர்ச்சி.. பிரச்சனையில் மாட்டப்போகும் 3 ராசிகள்.. ரொம்ப கவனமா இருக்கனும்!

நாளையுடன் ஜனவரி மாதம் முடிந்து அதையடுத்து பிப்ரவரி மாதம் பிறக்க உள்ளது. அம்மாதத்தில் பல முக்கிய கிரகங்கள் தங்களது ராசியை மாற்ற இருக்கிறது. இந்த மாற்றங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரை என 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அது நேர்மறையானதாகவும் இருக்கும் எதிர்மறையாகவும் இருக்கும். இந்த நிலையில், பிப்ரவரியில் முக்கிய கிரக மாற்றத்தால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் பிரச்சனையை சந்திக்க இருக்கின்றனர். 

அதாவது பிப்ரவரி தொடக்கத்திலேயே கிரகங்களின் இளவரசராக கருதப்படும் புதன் தனது ராசியை மாற்ற இருக்கிறது. பிப்ரவரி 03ஆம் தேதி புதன் கும்ப ராசிக்கு செல்கிறது. கும்ப ராசியின் அதிபதி சனி என்பதால், அந்த ராசிக்கு புதல் செல்வதால், சில ராசிகள் எதிர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் எதிர்பாராத கஷ்டங்களை சந்திப்பார்கள். அவர்கள் யார்? எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

கடகம் (Cancer)

புதன் கடக ராசியின் 8ஆம் வீட்டிற்கு செல்ல உள்ளார். இதனால் அந்த ராசிக்காரர்கள் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றனர். குறிப்பாக வேலை தொடர்பாக சிரமங்களை சந்திக்க கூடும். இந்த காலகட்டத்தில் சிறு சிறு வேலையாக இருந்தாலும் அதனை கஷ்டப்பட்டு செய்ய வேண்டியிருக்கும். முதலீடுகளை தவிர்க்க வேண்டும். சிந்திக்காமல் அவசரப்பட்டு எடுக்கும் முடிவுகளால் நஷ்டம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தினருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. வாழ்க்கை துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வரும். எனவே கவனமாக இருப்பது அவசியம். 

தனுசு (Sagittarius)

புதன் தனுசு ராசியின் 3வது வீட்டிற்கு செல்ல உள்ளது. இது தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு எக்கச்சக்க சவால்களை அளிக்க இருக்கிறது. தொழிலில் மந்தமான நிலை ஏற்படும். வேலை செய்பவர்களுக்கு உடன் பணிப்புரிபவர்களுடனோ அல்லது உயர் அதிகரிகளுடனோ வாக்குவாதம் ஏற்படலாம். அது உங்களின் வேலைக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தலாம். முதலீடுகள் செய்யும்போது ஒன்று இரண்டு முறை யோசித்து கவனமுடன் செய்யவும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை வரக்கூடும். இருப்பினும் அது கவலை படும் அளவிற்கு இருக்காது. மொத்தத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. 

மகரம் (Capricorn)

புதன் மகர ராசியின் 2ஆம் வீட்டிற்கு செல்ல உள்ளது. இது அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சிரமங்களை ஏற்படுத்தும். வேலையில் பதவி உயர்வு வரும் நேரத்தில் வராமல் தள்ளிப்போகலாம். நெருங்கிய நண்பர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு சிறுதி காலத்திற்கு உறவில் விரிசல் ஏற்படலாம். கோபத்தால் பலரை இழக்க நேரிடலாம். பணப் பிரச்சனை அதிகரிக்கும். பயணங்கள் சிரமத்தை தரலாம். வேலையில் அதிருப்தி ஏற்படும். மொத்தத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் மகர ராசிக்காரர்கள் நிதானமாகவும் பொருமையுடனும் இருக்க வேண்டும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: இன்று ஜனவரி 30 வெள்ளிக்கிழமை ராசி பலன்: செலவு நிறைந்த நாள்!

மேலும் படிக்க: 2 வாரத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி! 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. பண ஆதாயம் கிடைக்கும்

