மகர ராசிக்குள் நுழையும் புதன்.. 2026 தொடக்கத்திலேயே பணத்தை குவிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!

2026 Palangal: நாளை மறுநாள் 2026ஆம் ஆண்டு பிறக்க உள்ளது. அந்த ஆண்டில் பல கிரகங்கள் தங்களின் ராசியை மாற்றி அமைக்க இருக்கிறது. பொதுவாக ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு பின்னர் தங்களின் ராசியை மாற்றிக்கொள்ளும். அந்த வகையில்தான், அடுத்த ஆண்டு பல கிரக மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. குறிப்பாக புதன் தங்கள் ராசியை மாற்ற இருக்கிறது. மிதுனம் மற்றும் கன்னி ராசிகளின் அதிபதியாக திகழும் புதன் வரும் 2026 ஜனவரி 17ஆம் தேதி சனி பகவானின் ராசியான மகர ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். இதன் காரணமாக சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட இருக்கின்றன. அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries)
கிரகங்களின் இளவரசனாக கருதப்படும் புதன் மேஷ ராசியின் 10வது வீட்டில் நுழைய உள்ளார். இதனால் மேஷ ராசிக்காரர்களை 2026ல் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண உள்ளனர். வேலை மற்றும் தொழில் விஷயங்களில் ஏற்றம் இருக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபமும் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு உதவி பதவியும் கிடைக்கும். அதேபோல் கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த சண்டை சச்சரவுகள் தீர்ந்து மன நிம்மதி ஏற்படும். புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். முயற்சிகள் வீண்போகாது. வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு வெளிநாட்டுடன் தொடர்புடைய நல்ல ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
ரிஷபம் (Taurus)
புதன் ரிஷப ராசியின் 9வது வீட்டிற்குள் நுழைய இருக்கிறார். இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற உள்ளனர். குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையானதாக மாறும். உறவுகளின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்து வெற்றி பெறும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பாக பிரச்சனை இருந்தால் அது தீர்ந்து உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும்.
மீனம் (Pisces)
கிரகங்களின் இளவரசனாக கருதப்படும் புதன் மீன ராசியின் 12வது வீட்டிற்குள் நுழைய உள்ளார். இதனால் மீன ராசிக்காரர்கள் 2026ஆம் ஆண்டில் நிதி தொடர்பான முன்னேற்றங்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். நிலுவையில் இருக்கும் பணம் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களை வந்து சேரும். தொழில் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க இது ஒரு சிறந்த காலகட்டம் ஆகும். வியாபாரம் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தைரியமாக முடிவெடுத்து செயல்பட முடியும். மொத்தத்தில் புதன் பெயர்ச்சியால், மேஷம், ரிஷபம் மற்றும் மீன ராசிககரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகம் இருக்கும் ஓர் ஆண்டாக 2026 அமையவிருக்கிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 30, 2025): யோகம் நிறைந்த நாள்.. யாருக்கெல்லாம்?
மேலும் படிக்க: வைகுண்ட ஏகாதசி: வழிபாடு, விரத முறைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ