12 ராசிகளுக்கான ஏப்ரல் மாத ராசிபலன்: யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு எச்சரிக்கை?

April Monthly Horoscope 2026: கிரகங்களின் அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, ஏப்ரல் மாதம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில், சுக்கிரனும் சூரியனும் தங்கள் ராசிகளை மாற்றவுள்ளன; இந்த நிகழ்வின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளைச் சேர்ந்த தனிநபர்களின் வாழ்விலும் எதிரொலிக்கும். குறிப்பாக, ஏப்ரல் 14 அன்று, சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து உச்ச நிலையை அடைகிறது. மேஷ ராசியில் பயணிக்கத் தொடங்கும் போது, சூரியன் சுக்கிரனுடன் இணைந்து 'சுக்கிர-ஆதித்ய ராஜயோகத்தை' உருவாக்கும். மேலும், ஏப்ரல் 19 அன்று, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்தில் பயணிக்க தொடங்கும்—இந்த இடப்பெயர்வு சில ராசிகளுக்கு நற்பலன்களை அளிக்கக்கூடும். அதுமட்டுமின்றி, ஏப்ரல் 11 அன்று சனி கிரகம் உதயமாகப் போகிறது. ஏப்ரல் 10 அன்று, புதன் கிரகம் தனது ராசியை மாற்றி மீனத்தில் பிரவேசிக்கிறது; அதைத் தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 30 அன்று மேஷ ராசிக்கு நகர்கிறது. மேலும், ஏப்ரல் 2 அன்று செவ்வாய் கிரகம் மீன ராசியில் பிரவேசிக்கிறது; அங்கு அது சூரியன் மற்றும் புதனுடன் இணைந்து பயணிக்கத் தொடங்கும்.
ஏப்ரல் மாதம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் பல்வேறு விதமான அனுபவங்களையும் விளைவுகளையும் கொண்டுவரவிருக்கிறது; சிலர் வெற்றியையும் புதிய வாய்ப்புகளையும் எதிர்கொள்ளவிருக்க, மற்றவர்கள் பொறுமையுடனும் எச்சரிக்கையுடனும் செயல்பட வேண்டியிருக்கும். மேஷம், ரிஷபம், கடகம், சிம்மம், மிதுனம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளுக்கான ஏப்ரல் மாத ராசிபலன்களை அறிந்துகொள்வோம்.
மேஷ ராசி மாத பலன்கள்
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலம் கடின உழைக்கு ஏற்ப பலன்களைத் தரும் மாதமாக அமையும். நீங்கள் இதுவரை மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கான வெகுமதிகளை இப்போது பெற்று மகிழலாம். உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரும்; இது வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளில் நீங்கள் வெற்றிகளையும் ஆதாயங்களையும் அடைய உதவும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவை பெறுவீர்கள். வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் வாய்ப்புகளும் உருவாகக்கூடும். உங்கள் பொருளாதார நிலை மேம்படும். உறவுகளில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும்; சிலர் புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்குவதற்கான திட்டங்களை வகுக்கக்கூடும்.
ரிஷப ராசி மாத பலன்கள்
ரிஷப ராசியினருக்கு, ஏப்ரல் மாதம் முன்னேற்றத்தையும் நேர்மறையான மாற்றங்களையும் கொண்டுவரும் காலமாக அமைகிறது. இம்மாதத்தில் சூரியன், குரு மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்கள் சாதகமான நிலையில் சஞ்சரிப்பதால், வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளிலும் நீங்கள் நன்மைகளை எதிர்பார்க்கலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள், தங்கள் பணித்துறையில் தங்களுக்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கிக்கொள்வதில் வெற்றி பெறுவார்கள். நீண்டகாலமாக இருந்துவந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் சச்சரவுகள் தீரும்; முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல வருவாய் கிடைக்கும்.
மிதுன ராசி மாத பலன்கள்
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இம்மாதம் ஒரு நேர்மறையான தொடக்கத்துடன் அமையும். உறவுகள் மேம்படும்; உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பணி வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படலாம்; இருப்பினும், வழக்கத்தை விடச் செலவுகள் சற்று அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இல்லத்தரசிகளுக்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும்.
கடக ராசி மாத பலன்கள்
கடக ராசியினருக்கு, இம்மாதம் கலவையான பலன்களைத் தரும். மாதத்தின் தொடக்கப் பகுதியில் நீங்கள் சில சவால்களைச் சந்திக்க நேர்ந்தாலும், இறுதியில் உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும். உங்கள் பொருளாதார நிலை சீராகவும் நிலையாகவும் இருக்கும்; உறவுகளில் சிறுசிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றினாலும், இறுதியில் அவை நீங்கி உறவுகள் மேம்படும். மாணவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன.
சிம்ம ராசி மாத பலன்கள்
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலம் முன்னேற்றத்தையும், மேம்பட்ட நிதி நிலைத்தன்மையையும் குறிப்பதாக அமையும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்; பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம். சிலர் புதிய தொழில் முயற்சிகளைத் தொடங்கத் திட்டமிடலாம். இம்முயற்சிகள் உங்களுக்கு வெகு விரைவில் நன்மைகளை ஈட்டித் தரக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும் வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி ராசி மாத பலன்கள்
கன்னி ராசியினருக்கு, ஏப்ரல் மாதம் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும். உடல்நலம், தொழில் மற்றும் உறவுமுறைகளில் முன்னேற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரும்; நல்ல செய்திகளும் உங்களைத் தேடி வரலாம். ஊதியம் பெறும் ஊழியர்கள் முதல் தொழில்முனைவோர் வரை—அனைவரும் தங்களுக்குச் சாதகமான செய்திகளை எதிர்பார்த்திருக்கலாம்.
துலாம் ராசி மாத பலன்கள்
துலாம் ராசியினருக்கு, இம்மாதத்தின் தொடக்கம் சற்று மந்தமாக அமையலாம். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும்; உறவுமுறைகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், நிலைமை படிப்படியாக மேம்படும். மாதத்தின் முதல் வாரம் தேக்க நிலையுடனோ அல்லது மந்தமாகவோ இருப்பதாக நீங்கள் உணரலாம். உங்கள் உடல்நலம் சீராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் நீங்கள் வெளியூர் பயணங்களை மேற்கொள்ளக்கூடும்.
விருச்சிக ராசி மாத பலன்கள்
விருச்சிக ராசியினருக்கு, இம்மாதம் வெற்றியும் ஆற்றலும் நிறைந்ததாக அமையும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அனைத்தும் நிறைவுபெறும்; உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்; நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த திட்டங்கள் அல்லது பணிகள் இறுதியாக முழுமைபெறும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நீங்கள் மிகுந்த ஆரோக்கியத்துடனும், உள்மனதிலிருந்து பொங்கி எழும் ஆற்றலுடனும் உணர்வீர்கள்.
தனுசு ராசி மாத பலன்கள்
தனுசு ராசியினருக்கு, இக்காலம் மிகவும் சமச்சீரானதாக அமையவிருக்கிறது. இம்மாதம் ஒரு வலுவான தொடக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும்; மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் சற்று மந்தநிலையைச் சந்தித்தாலும், இறுதியில் மீண்டும் முன்னேற்றத்தின் எழுச்சியைப் பெறும். ஊதியம் பெறும் வேலையில் இருப்பவர்களுக்கும் இம்மாதம் சாதகமாக அமையக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
மகர ராசி மாத பலன்கள்
மகர ராசி அன்பர்களுக்கு, இம்மாதம் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாக அமையலாம். பணிச்சுமை இருக்கும், செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும், மேலும் உங்கள் உடல்நலத்தில் நீங்கள் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்; இருப்பினும், உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் சூழ்நிலையை உங்களால் திறம்படக் கையாள முடியும். உங்கள் தொழில் மற்றும் பணித்துறையிலும் நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
கும்ப ராசி மாத பலன்கள்
கும்ப ராசி அன்பர்கள் இம்மாதம் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடு சராசரி நிலையிலேயே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் துணையுடன் கருத்து மோதல்கள் அல்லது தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம்; இது உங்கள் உறவில் கசப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
மீன ராசி மாத பலன்கள்
மீன ராசி அன்பர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் கலவையான பலன்களை அளிக்கும். பணியிடத்தில் சவால்கள் எழலாம், செலவுகளும் அதிகரிக்கக்கூடும்; இருப்பினும், மாதத்தின் இறுதியில் நிலைமையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பொறுமையுடனும் விவேகத்துடனும் செயல்பட்டு முன்னேறுவது உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும். பணியிட அரசியல் மற்றும் விமர்சனங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்; இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையைச் சற்றுத் தளரச் செய்யக்கூடும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ