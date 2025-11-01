Monthly Rasipalan: நவம்பர் மாத ராசி பலன்! இந்த 5 ராசிகளுக்கு தொட்டது துலங்கும்!

புதிய மாதமான நவம்பர் 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் பல விதமான பலன்களை அள்ளி தர காத்திருக்கிறது. கிரகங்களின் இடமாற்றத்தை பொறுத்து, சில ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம், அபரிமிதமான வெற்றியையும், மகிழ்ச்சியையும் தரப்போகிறது. அதே சமயம் சில ராசிக்காரர்கள், சில சவால்களை சந்திக்க நேரிடலாம். பிரபல ஜோதிடர் கணிப்பின்படி, நவம்பர் மாதத்திற்கான 12 ராசிகளின் விரிவான பலன்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தொட்டது துலங்கும் 5 ராசிகள்!
இந்த நவம்பர் மாதம், ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு, அவர்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும் ஒரு பொன்னான மாதமாக அமையப் போகிறது.
மேஷம்: இந்த மாதம், உங்கள் தன்னம்பிக்கை விண்ணை முட்டும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். உங்களின் தொடர்பு திறன் சிறப்பாக இருப்பதால், அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
சிம்மம்: உங்களின் ஆற்றலும், நம்பிக்கையும் உங்களை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளும், பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். நிதி ரீதியாகவும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு உற்சாகமளிக்கும் ஒரு மாதமாக இருக்கும்.
கன்னி: இந்த மாதம், உங்கள் வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும். தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை தொடுவீர்கள். உங்களின் உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
தனுசு: உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய அனுபவங்களை உற்சாகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்களின் படைப்பாற்றல் மற்றும் புதிய யோசனைகளுக்கு பணியிடத்தில் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும்.
மகரம்: உங்களின் நீண்டகால முயற்சிகளுக்கு இந்த மாதம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். குழுவாக செயல்படுவது, உங்களுக்கு மிகப் பெரிய வெற்றியைத் தேடி தரும். சமூக உறவுகள் மேம்படும்.
மற்ற ராசிகளுக்கான பலன்கள்
ரிஷபம்: புதிய வாய்ப்புகளும், சவால்களும் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும். உங்களின் கடின உழைப்பால், இலக்குகளை அடைவீர்கள். நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பு கவனம் தேவை.
மிதுனம்: உங்களின் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும். வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை சமநிலைப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிதி நிலையில் சற்று நிச்சயமற்ற தன்மை இருக்கலாம்; கவனமாக இருப்பது அவசியம்.
கடகம்: வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய திசையை அளிக்கக்கூடிய நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிகழும். வீட்டில் அமைதி நிலவும். நிதி முடிவுகளைக் கவனமாக எடுக்க வேண்டும்.
துலாம்: சமூக வாழ்வில் புதுமைகள் ஏற்படும். புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். கடின உழைப்பிற்கான பலனை அறுவடை செய்யும் மாதம் இது. நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.
விருச்சிகம்: மாற்றங்களும், புதிய வாய்ப்புகளும் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும். உங்களின் கடின உழைப்பு, உங்களுக்கு வெற்றியைத் தேடித் தரும். உறவுகளில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
கும்பம்: புதிய அனுபவங்களையும், வாய்ப்புகளையும் கொண்டு வரும் மாதம் இது. உங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்த நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் அமையும். பண விஷயங்களைக் கவனமாகக் கையாள வேண்டும்.
மீனம்: உங்களின் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும். குறிப்பாக, கலை மற்றும் இலக்கியத் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான காலம். குடும்ப உறவுகளில் அன்பும், பாசமும் பெருகும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
