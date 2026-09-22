/சந்திரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!

ஜோதிடத்தில் சந்திரனின் இயக்கம் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. மற்ற கிரகங்களுடன் ஒப்பிடும்போது சந்திரன் வேகமாக ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு நகரக்கூடியவர். பொதுவாக ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை நாட்கள் வரை தங்கும் சந்திரன், மனம் மற்றும் உணர்வுகளின் காரணியாக கருதப்படுகிறார். இதனால் சந்திரனின் பெயர்ச்சி ஒருவரின் மனநிலை மற்றும் உணர்ச்சிகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில்,செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி சந்திரன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளார். செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி வரை சந்திரன் மகரத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். மகர ராசியின் அதிபதியாக சனி பகவான் உள்ள நிலையில், சனியின் ராசியின் சந்திரனின் பயணம் நடைபெறுவதால் 12 ராசிகளிலும் வெவ்வேறு விதமான தாக்கங்கள் ஏற்படும்.
இந்த சந்திர பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு சாதகமான பலன்களை வழங்கக்கூடும் என்றாலும், குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு சவாலான காலகட்டமாக அமையலாம், குறிப்பாக பணிச்சுமை, எதிர்பாராத செலவுகள், பணம் தொடர்பான குழப்பங்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். அந்த வகையில் சந்திரன் சஞ்சரிக்கும் காலத்தில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகளை பார்க்கலாம்.
மகரத்தில் சந்திரனின் சஞ்சாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சில எதிர்பாராத மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடும். குறிப்பாக வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. திடீர் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பணத்தை கையாளும் விஷயத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. பணம் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில் அலட்சியம் காட்டாமல் இருப்பது அவசியம்.பிறருடைய விஷயங்களில் தேவையில்லாமல் தலையிடுவதையும், அதனால் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகளில் ஈடுபடுவதையும் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலத்திலும் அலட்சியம் காட்டாமல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களின் 6 ஆம் வீட்டில் சந்திரனின் சஞ்சாரம் நடைபெறுவதால் பணியிடத்தில் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். குறிப்பாக சக ஊழியர்கள் அல்லது பணியிடத்தில் போட்டியாக இருப்பவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. அலுவலக பொறுப்புகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். எதிர்பாராத வகையில், சில செலவுகளும் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இதனால் நிதி நிர்வாகத்தில் திட்டமிட்டு செயல்படுவது அவசியம். உடல்நலத்தை பொறுத்தவரை உணவு மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
கும்ப ராசிக்காரர்களின் 12 ஆம் வீட்டில் சந்திரன் சஞ்சரிப்பதால் தேவையற்ற செலுவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பணிபுரிபவர்கள் அலுவலகத்தில் கூடுதல் வேலைப்பளுவை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். இதனால் மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். பணத்தை முதலீடு செய்வது அல்லது முக்கியமான நிதி முடிவுகளை எடுப்பது போன்ற விஷயங்களில் அவசரப்படாமல் இருப்பது நல்லது. முடிந்தவரை முக்கிய முடிவுகளை நிதானமாக ஆலோசித்து எடுக்க வேண்டும். சில விஷயங்கள் மனதில் குழப்பத்தையும் வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுப்பதை தவிர்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை)