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சந்திரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!

செப்டம்பர் 21 முதல் 23ஆம் தேதி வரை மகர ராசியில் சந்திரன் சஞ்சரிக்கும் நிலையில், மிதுனம், சிம்மம், கும்பம் ராசிக்காரர்கள் எந்த விஷயங்களில் கூடுதல் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம்.

Written ByR Balaji
Published: Sep 22, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:46 AM IST
சந்திரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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சந்திரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!
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