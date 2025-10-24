3 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்; அமோக வெற்றி கிடைக்கும்

Mars Transit 2025 in Scorpio : செவ்வாய் விருச்சிக ராசிக்கு இடம்பெயர உள்ளார். அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி செவ்வாய் துலாம் ராசியிலிருந்து விலகி தனது சொந்த ராசியான விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார். இந்தப் பெயர்ச்சி ருச்ச ராஜ யோகத்தையும் ஏற்படுத்தும். செவ்வாய் தனது சொந்த ராசியில் நுழையும் போதெல்லாம் ருச்ச ராஜ யோகம் உருவாகும். மேலும் வரும் டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் பயணிப்பார். ஜோதிடத்தின்படி, ருச்ச ராஜ யோகம் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ருச்ச ராஜ யோகம் ஒரு நபரை உடல் ரீதியாக பலப்படுத்துகிறது மற்றும் தைரியம், தன்னம்பிக்கை, உயர் அந்தஸ்து, செல்வம் மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்களை மேம்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக, செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிதுனம் மற்றும் கன்னி உட்பட ஐந்து ராசிகளுக்கு கௌரவம், குடும்ப மகிழ்ச்சி மற்றும் வெற்றியைக் கொண்டுவரும். எனவே செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சியால் எந்த ஐந்து ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.
மிதுனம்: செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களைத் தரும். இந்தக் காலகட்டத்தில் நீங்கள் தங்கம் மற்றும் பிற பொருட்களையும் வாங்கலாம். நீங்கள் தொழிலில் லாபத்தைப் பெறலாம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும். வேலையில் வெற்றியைக் காண்பீர்கள். உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
கன்னி: செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலிருந்து மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். கன்னி ராசிக்காரர்கள் பொதுவாக நேர்மறையான பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் தன்னம்பிக்கை வேகமாக அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கலாம். நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் இருப்பீர்கள். பொதுவாக, நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் எதிரிகளை தோற்கடிக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களைத் தரும்.
மகரம்: செவ்வாய் மகர ராசியின் 11வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். இதனால் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறலாம். உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் மிகுந்த நேர்மையுடன் முடிப்பீர்கள், இது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியமும் மேம்படும். நீங்கள் போட்டித்தன்மையுடன் முன்னேறுவீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் நண்பர்களிடமிருந்தும் நீங்கள் பயனடையலாம்.
கும்பம்: செவ்வாய் கும்ப ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். இது உங்கள் பணி நெறிமுறைகளை மேம்படுத்தும். உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் எளிதாகவும் விரைவாகவும் முடிப்பீர்கள். மேலும், இந்த நேரத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பு நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். இந்த நேரத்தில் கடின உழைப்பிலிருந்து பின்வாங்க வேண்டாம்.
மீனம்: செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு 9வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். எனவே, இந்த பெயர்ச்சியின் போது நீங்கள் கலவையான பலன்களை பெறுவீர்கள். மேலும், உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் கடந்த கால அனுபவங்களிலிருந்து நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், ஆனால் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
