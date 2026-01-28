குரு பகவானுக்கு பிடித்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் இவைதான்.. உங்க ராசி இருக்கா பாருங்க

Guru Favourite Zodiac Signs: ஜோதிடத்தில், வியாழனை குரு என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் குரு கடவுள்களின் வழிகாட்டியாகக் கருதப்படுகிறார், இதனால் இவர் "தேவகுரு" என்று பெயர் பெற்றார். குரு பொதுவாக அறிவு, மதம், விரிவாக்கம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தரும் கடவுளாக பார்க்கப்படுகிறார். ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. குரு மகிழ்ச்சியடையும் போது, வாழ்க்கை தானாகவே முன்னேறும் என்று கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி ஒரு நபரின் அதிர்ஷ்டமும் பெரிய அளவில் பிரகாசிக்கக்கூடும், மேலும் கடினமான பாதைகள் கூட எளிதாக உதவும் கிரகமாக குரு கருதப்படுகிறார். ஜாதகத்தில் வலுவான ஸ்தானத்தில் குரு இருந்தால் நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் சரியானதாக இருக்கும். அத்தகைய நபர்கள் சமூகத்தில் மதிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் நம்பகமானவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள். எனவே எந்த மூன்று ராசிக்காரர்கள் குரு பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகள் ஆகும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
வாழ்க்கையில் குருவின் செல்வாக்கு
குரு செல்வத்தை மட்டுமல்ல, நேர்மறையான சிந்தனையையும் வழங்குகிறார். திருமண வாழ்க்கை சமநிலையில் இருக்கும். பெண்களின் ஜாதகத்தில், குரு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைத் துணையையும் மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையையும் குறிக்கிறது. ஆரோக்கியக் கண்ணோட்டத்தில், குரு செரிமானம் மற்றும் ஆற்றலுடன் தொடர்புடையவர்.
குரு பகவானுக்கு பிடித்த சிறப்பு ராசிகள்
குரு பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்த மூன்று ராசிகள் மிகவும் மங்களகரமான பலனை பெறுவார்கள். அந்த ராசிகளை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம்: ரிஷபம் சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது, ஆனால் அது ஒரு நிலையான பூமி ராசி. குருவின் ஞானம் ரிஷபத்தின் நிலைத்தன்மையுடன் இணையும் போது, உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் வலிமையானவராக மாறுவார்கள். அத்தகையவர்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் நீடித்த வெற்றியை அடைவார்கள்.
தனுசு: தனுசு ராசி குருவின் சொந்த ராசி. இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் இயல்பாகவே நேர்மையானவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். கல்வி மற்றும் தொழிலில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
மீனம்: மீனம் ராசி குருவின் சொந்த ராசி ஆகும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு உணர்திறன் உடையவர்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்டவர்கள். குருவின் அருளால், இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல வழிகாட்டுதலைப் பெறுவார்கள்.
இந்த மூன்று ராசிகள் மீது குருவின் அருள் எப்பொழுதும் இருக்கும்
செல்வம் மற்றும் செழிப்பு: இந்த ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் அரிதாகவே நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்வார்கள். வருமான வாய்ப்புகள் பெறுவார்கள். மேலும் செல்வம் எளிதாக குவியும்.
கல்வி மற்றும் தொழில் முன்னேற்றம்: இந்த நபர்கள் தங்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள் மற்றும் அவர்களின் அறிவின் மூலம் முன்னேறுவார்கள். கல்வி, ஆலோசனை, வங்கி, நிர்வாகம் மற்றும் சட்டம் போன்ற துறைகளில் இந்த ராசிக்காரர்கள் உயர் பதவிகளையும் அங்கீகாரத்தையும் பெறுவார்கள்.
குடும்ப மகிழ்ச்சி மற்றும் மரியாதை: இந்த ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்குள் மதிக்கப்படுகிறார்கள். உறவுகள் இணக்கமானவை, மேலும் தங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகளை அடிக்கடி பெறுவார்கள்.
மத சிந்தனை மற்றும் சேவை: இந்த ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் மதவாதிகள் ஆவார்கள். இந்த ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் மத நடவடிக்கைகளில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் மற்றும் இயற்கையாகவே சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக உழைக்கும் உணர்வை வளர்த்துக் கொள்வார்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் பொறுப்பேற்காது.)
