சனி பிடித்தால் ஆபத்து, அந்த சனிக்கே உங்களை பிடித்தால்? சனியின் 'ஃபேவரிட்' ராசிகள் இவைதான்

Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிகவும் முக்கியமான ஒரு கிரகமாக கருதப்படுகிறார். சனியின் மாற்றங்கள் மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வுகளாக பர்க்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக சனி பெயர்ச்சிக்கு ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் உள்ளது. அந்த வகையில், விஸ்வாவசு ஆண்டில் வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின்படி 6.3.2026, அதாவது இன்று சனி பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அவர் கும்ப ராசியில் இருந்து மீனம் ராசிக்குச் செல்கிறார்.
சனி பகவான்: கொடுப்பதிலும் கெடுப்பதிலும் அவரே பாஸ்!
அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிக முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். அவரது சிறிய அசைவுகளும் ராசிகளில் மிகப்பெரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அவர் அதிக நாட்களுக்கு ஒரு ராசியில் இருப்பதால், அவரால் ஏற்படும் தாக்கமும் ராசிகளில் அதிகமாகவே இருக்கின்றன.
சனி பகவானை கண்டு பலர் அச்சம் கொள்வதுண்டு. ஆனால், அதற்கு அவசியமே இல்லை. சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களில் அவர் கெடு பலன்களை கொடுப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஆனால் அவர் மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் கிரகமாக உள்ளார். ஆகையால் நாம் நல்லது செய்தால், நமக்கு பலமடங்கு நல்லது செய்ய அவர் தயங்குவதில்லை. நாம் செய்த தீமைகளுக்கும் அதே அளவில் அவர் பதில் கொடுப்பார் என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்
சனி பகவான் ஒழுக்கம், கடின உழைப்பு மற்றும் பொறுப்பைக் குறிக்கும் கிரகமாக உள்ளார். இவர் உடனடி பலன்களைத் தருவதில்லை. முதலில் சோதித்து பின்னர் பலன்களைத் தருகிறார். ஜாதகத்தில் சனியின் நிலை வலுவாக உள்ளவர்கள் நிலையானவர்களாக, தீவிரமானவர்களாக, கடின உழைப்பாளிகளாக இருக்கிறார்கள்.
சனி பகவான் பாரபட்சம் இல்லாமல் அனைவர் மீதும் சமமான அன்பை பொழிகிறார். எனினும் ஜோதிட ரீதியாக சில ராசிகள் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளாக இருப்பதும் உண்மையே. இந்த ராசிகள் மீது சனியின் சிறப்பு அருள் எப்போதும் இருக்கும். சனி பெயர்ச்சி காலங்களிலும், ஏழரை சனி பாதிப்புகளிலும் அவர் இந்த ராசிகளை காத்து ரட்சிக்கிறார். சனி பெயர்ச்சி நடக்கும் இந்த நாளில், அந்த சனி பகவானுக்கே பிடித்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம் (Taurus): வாழ்நாள் முழுதும் சிறப்பு அருள்
ரிஷப ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார். சனியும் சுக்கிரனும் நட்பு கிரகங்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால், ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மீது சனி பகவானின் சிறப்பு அருள் எப்போதும் இருக்கிறது. சனி பகவானின் அருளால் அவர்களது வாழ்வில் அக்கப்பூர்வமான நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த ராசிக்காரர்கள் பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் போதெல்லாம், சனி பகவானின் அருளால், அவற்றை எளிதாக சமாளித்து வெற்றி காண்கிறார்கள்.
துலாம்: வாழ்க்கை முழுதும் துணையாக இருப்பார்
துலாம் ராசியில் சனி உச்சம் பெற்று இருக்கிறார். இந்த நிலையில் சனி மிகவும் சக்திவாய்ந்தவராக இருப்பார். ஆகையால், துலாம் ராசிக்காரர்கள் எப்போதும் சமநிலையான மனநிலையைக் கொண்டு நீதிமான்களாக இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் வெற்றி தாமதமாக வரலாம், ஆனால் அது நிச்சயமாக வரும். துலாம் ராசிக்காரர்கள் மேலாண்மை, சட்டம், நிர்வாகம் மற்றும் வணிகத்தில் நல்ல பெயரைப் பெறலாம். சனி பகவான் இவர்களுடன் ஒரு துணையாக நின்று இவர்களுக்கு சரியான திசையைக் காட்டுகிறார். சனி பெயர்ச்சி காலங்களிலும், எழரை சனி நாட்களிலும் சனி பகவான் இவர்களுக்கு கெடு பலன்களை குறைத்து நல்புத்தியை அளிக்கிறார்.
மகரம்: அனைத்து நன்மைகளையும் அடையும் ராசி
மகரம் சனியால் ஆளப்படும் ராசி. ஆகையால், சனி இந்த ராசியில் சிறப்பு செல்வாக்கு பெறுகிறார். மகர ராசிக்காரர்கள் குழந்தைப் பருவத்திலும் இளமைப் பருவத்திலும் போராட்டங்களை சந்திக்க நேரிடும். குறிப்பாக 30 வயது வரை சவால்கள் அதிகமாக இருக்கும். இதற்குப் பிறகு, சனி பகவானின் அருளால் சூழ்நிலைகள் மாறுகின்றன. இவர்களுக்கு கடின உழைப்பு பலனளிக்கும். படிப்படியாக, பதவி, கௌரவம் மற்றும் செல்வம் என அனைத்து நன்மைகளையும் அடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்தி, புத்திசாலித்தனமாக ஆபத்துக்களை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுகிறார்கள்.
கும்பம்: தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டவர்கள்
கும்பம் சனியின் மூலத் திரிகோண ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. இங்கு, சனி நிலையான மற்றும் சீரான முடிவுகளைத் தருகிறார். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டவர்கள் மற்றும் புதுமையான சிந்தனை கொண்டவர்கள். அவர்கள் சமூகப் பணி, தொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி மற்றும் பெரிய நிறுவனங்களில் எளிதாக வெற்றியை அடைய முடியும். சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலத்தில் சனி பகவான் இவர்களை அதிகம் சோதிப்பதில்லை. சனி பகவானின் ஆசியால் கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் அவர்கள் தைரியமாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் தங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுகிறார்கள். இவர்களது வாழ்வில் நிதி நிலை படிப்படியாக வலுப்பெறும். இவர்கள் கடினமான சவால்களை தைரியமாக எதிர்கொள்கின்றனர்.
30 வயதிற்குப் பிறகு வெற்றிக்கான சூத்திரம்
ஜோதிட நம்பிக்கையின்படி, சனியின் முதிர்ச்சி 30 வயதிற்கு அருகில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, இந்த நான்கு ராசிகளின் கீழ் பிறந்தவர்கள் இந்த வயதிற்குப் பிறகு நிலைத்தன்மையை அனுபவிக்கிறார்கள். அவர்களின் தொழில் திசை மாறுகிறது. செல்வக் குவிப்பு தொடங்குகிறது. அனுபவம் உதவுகிறது. எனினும், சனியின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெற உழைப்பு, நேர்மை மற்றும் பொறுமை அவசியம் என்று கருதப்படுகிறது. ஒழுக்கமான வாழ்க்கையே சனிக்கு செய்யப்படும் உண்மையான பரிகாரம் என்று கூறப்படுகிறது.
