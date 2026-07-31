/அந்த சனி பகவானுக்கே பிடித்த 4 ராசிகள் இவைதான்: வாழ்நாள் முழுதும் ராஜவாழ்க்கை

Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிக முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் அவர் தர்மத்தின் கடவுளாக போற்றப்படுகிறார்.
அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிக மெதுவாக நகரும் கிரகமாக உள்ளார். ஒரே ராசியில் அதிக நாட்களுக்கு இருப்பத்தால், ராசிகளில் இவரது தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கின்றது. சனி பகவானின் கிரக பெயர்ச்சியான சனி பெயர்ச்சிக்கு ஜோதிடத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது.
சனி பகவான் பாரபட்சமின்றி அனைத்து ராசிகள் மீதும் சமமாக அருள் பொழிகிறார். எனினும், ஜோதிட சாஸ்திரம் மற்றும் ஜோதிட கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில், சில ராசிகள் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளாக இருக்கின்றன.
சனி பிடித்தால் பிரச்சனை என்பது பொதுவான நம்பிக்கை. ஆனால், அந்த சனி பகவானுக்கே நம்மை பிடித்தால் என்ன நடக்கும்? அப்படிப்பட்ட நபர்கள் வாழ்நாள் முழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சனி பகவான் அவர்கள் உடனிருந்து காப்பார்.
சனி பகவானுக்கு பிடித்த அந்த அதிர்ஷ்டசாலி 4 ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சனிபகவானுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ராசிகளில் ஒன்று துலாம். இந்த ராசியில் சனி உச்சம் பெற்றிருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. துலாம் ராசிக்காரர்கள் கடின உழைப்பாளிகளாகவும் பொறுப்பானவர்களாகவும் இருப்பதால் இவர்கள் சனி பகவானால் அதிகம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். உழைப்பை மட்டுமே நம்பும் இவர்கள் தங்கள் உழைப்பின் பலத்தால் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதில் வெற்றி பெறுகிறார்கள்.
கடினமான தருணங்களிலும் சனி பகவான் இவர்கள் உடனிருந்து காப்பாற்றுகிறார். சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களிலும் சனி பகவான் இவர்களுக்கு நல்லதே செய்கிறார்.
தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு. ஜோதிடத்தில், சனி பகவானுக்கும் குரு பகவானுக்கும் இடையே நட்புறவு உள்ளது. இதனாலேயே இவர்களுக்கு சனிபகவானின் சுப பலன் கிடைக்கிறது. கடின உழைப்பு மற்றும் சரியான முடிவுகளின் அடிப்படையில், இந்த ராசிக்காரர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையையும் அடைய முடியும்.
பணப் பிரச்சனைகளின் போதும், சவாலான சமயயங்களிலும் சனி பகவான் இவர்கள் உடனிருந்து காக்கிறார்.
மகரம் சனி பகவானின் ராசியாக கருதப்படுகிறது. இந்த ராசியை சனி பகவான் ஆட்சி செய்கிறார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பொறுமை, ஒழுக்கம், கடினமாக உழைக்கும் திறன் ஆகியவை அதிகமாக இருக்கும். சனியின் அருளால் இவர்கள் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் பொறுமை காக்கிறார்கள்.
மகர ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சனி பகவானின் அருளால் ஒருபோதும் பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது. சனி பகவானின் அருளால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு படிப்படியாக வெற்றியும், செல்வமும், மரியாதையும் கிடைக்கும்.
கும்பத்தை ஆளும் கிரகமும் சனி பகவான்தான். ஆகையால் இவர்கள் மீதும் எப்பொதும் சனி பகவானின் விசேஷ அருள் இருக்கும். இவர்கள் தங்கள் உழைப்பு மற்றும் சிந்தனையின் அடிப்படையில் வெற்றியை அடைகிறார்கள். சனியின் சுப தாக்கத்தால் பல துறைகளில் முன்னேற வாய்ப்புகளை பெறுகிறார்கள்.
கும்ப ராசிக்காரர்கள் கடினமான சந்தர்ப்பங்களிலும் தங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுகிறார்கள். சவால்களை தைரியமாக எதிர்கொள்கின்றனர். சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களிலும் சனி பகவான் இவர்களை அதிகம் சோதிப்பதில்லை.
சனி பகவான் அதிகம் செல்வாக்கு மிக்க கிரகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறார். மற்ற கோள்களை விட சனியின் வேகம் குறைவு. அவர் ஒரு ராசியில் இரண்டரை வருடங்கள் இருக்கிறார். ஜோதிட நம்பிக்கைகளின்படி, சனி பகவான் சோதனைகளை மட்டும் அளிப்பதல்ல, மாறாக, அவர் நல்ல செயல்களைச் செய்பவர்களுக்கு வெற்றியையும் மரியாதையையும் அளிக்கிறார்.
ஏழரை சனியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமல்லாமல் அனைவருமே சனி பகவானின் அருளை பெற பின்வரும் பரிகாரங்களை செய்யலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)