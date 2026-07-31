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அந்த சனி பகவானுக்கே பிடித்த 4 ராசிகள் இவைதான்: வாழ்நாள் முழுதும் ராஜவாழ்க்கை

Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: சனி பகவான் பாரபட்சமின்றி அனைத்து ராசிகள் மீதும் சமமாக அருள் பொழிகிறார். எனினும், ஜோதிட சாஸ்திரம் மற்றும் ஜோதிட கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில், சில ராசிகள் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளாக இருக்கின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 31, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:04 PM IST
அந்த சனி பகவானுக்கே பிடித்த 4 ராசிகள் இவைதான்: வாழ்நாள் முழுதும் ராஜவாழ்க்கை
Image Credit: Favourite Zodiac Signs of Lord Shani (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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அந்த சனி பகவானுக்கே பிடித்த 4 ராசிகள் இவைதான்: வாழ்நாள் முழுதும் ராஜவாழ்க்கை
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