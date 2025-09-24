அக்டோபர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இது அற்புத்மான நேரம்

Monthly Horoscope: செப்டம்பர் மாதம் இன்னும் சில நாட்களில் முடிவடைந்து அக்டோபர் மாதம் விரைவில் தொடங்க உள்ளது. விஜயதசமி, தீபாவளி உட்பட பல பண்டிகைகள் அக்டோபர் மாதத்தில் வருகின்றன. புதன், சுக்கிரன் மற்றும் சூரியன் உள்ளிட்ட பல முக்கிய கிரகங்களின் நிலைகள் இந்த மாதம் மாறவுள்ளன. இவற்றின் காரணமாக அக்டோபர் மாதம் ஜோதிட ரீதியாக மிக முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகின்றது.
அக்டோபர் மாத கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் (மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம்) இருக்கும். எனினும், இந்த மாதம் அதிக நன்மைகளை சில ராசிகள் அனுபவிக்கும். அந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சூரியனுடன் சேர்ந்து இந்த முக்கிய கிரகங்களும் அக்டோபரில் மாறும்
2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் பல முக்கிய கிரகங்களின் நிலைகள் மாறவுள்ளன.
- அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி, அக்டோபர் தொடக்கத்தில் புதன் தனது ராசியை மாற்றுவார்.
- அதன் பின்னர் மீண்டும் அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி, மாத இறுதியில், அவர் பெயர்ச்சியாவார்.
- அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி, சூரியன் துலாம் ராசியிலும், செவ்வாய் விருச்சிக ராசியிலும் பெயர்ச்சி ஆவார்கள்.
- சனியும் மீன ராசியில் வக்கிர நிலையில் இருப்பார்.
- இந்த நேரத்தில், குரு மிதுன ராசியிலும், ராகு கும்ப ராசியிலும், கேது சிம்ம ராசியிலும் இருப்பார்கள்.
அக்டோபர் மாதத்தில் ஏற்படும் இந்த முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். சில ராசிகள் இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகளால் பெரிய அளவில் நற்பலன்களை அடைவார்கள். எனினும், சில ராசிகள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மேஷம், ரிஷபம், கடகம் மற்றும் துலாம் ராசிகளுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் காத்திருக்கின்றன என்பதை இங்கே காணலாம்.
மேஷம் (Aries)
2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நடக்கவுள்ள கிரக பெயர்ச்சிகளால் மேஷ ராசிக்காரர்களின் தலையெழுத்து மாறவுள்ளது. மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கடின உழைப்பின் பலன் கிடைக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், வாழ்க்கையில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus)
அக்டோபர் மாத கிரக பெயர்ச்சிகளால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அதிக பயனடைவார்கள். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் தொழில் முன்னேற்றத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சி இருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே அன்பு அதிகரிக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும்.
கடகம் (Cancer)
அக்டோபர் 2025 இல் நிகழும் கிரக மாற்றங்கள் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும். புதிய தொழிலைத் தொடங்குவது இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு பயனளிக்கும். நீங்கள் முதலீடு செய்ய நினைத்தால், அதற்கு இதுவே சிறந்த நேரமாக இருக்கும்.
துலாம் (Libra)
அக்டோபரில் ஏற்படும் கிரக மாற்றங்கள் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தொழில் முன்னேற்றத்தையும் நிதி ஆதாயங்களையும் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிக்கிய பணம் திரும்பக் கிடைக்கும். மேலும் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வரும் பிரச்சினைகள் நீங்கும்.
அக்டோபரில் நிகழும் கிரக மாற்றங்களால் சில ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். இந்த காலத்தில் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, உடல் ஆரோக்கியத்தைக் கவனித்து, தேவையற்ற கோபத்தைத் தவிர்ப்பது பிரச்சனைகளை தவிர்க்க உதவும்.
