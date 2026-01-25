English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
குரு - புதன் சேர்க்கை! பிப்ரவரி முதல் ராஜ வாழ்க்கை வாழப்போகும் 3 ராசிகள்.. பணம் கொட்டும்

Jupiter and Mercury creates Nava panchama Yoga: மிதுன ராசியில் இருக்கும் குரு, புதனுடன் சேர்ந்து நவபஞ்சம யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் 3 மூன்று ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 25, 2026, 10:19 AM IST
ஜோதிடத்தின்படி, குரு பகவான் மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்தி வாய்ந்த கிரகங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. குரு பகவான் ஒரு ராசியில் ஓன்ராண்டு காலம் நீட்டிப்பார். ஆனால் தற்போது மிகவும் வேகமாக நகர்கிறார். இதனால் 2026ஆம் ஆண்டு குரு பகவான் 3 முறை ராசி மாறுகிறார். 

தற்போது குரு பகவான் மிதுன ராசியில் உள்ளார். இதில் இந்தாண்டு ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதி வரை இருப்பார். இதற்கிடையில் மிதுன ராசியில் இருந்துக்கொண்டு சுப மற்றும் அசுப யோகங்களை உருவாக்குவார். அந்த வகையில், குரு பகவான் பிப்ரவரி மாதம் புதனுடன் சேர்ந்து நவபஞ்சம யோகத்தை உருவாக்க உள்ளார். பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி குரு புதனுடன் சேர்ந்து இந்த நவபஞ்சம ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறார். இந்த யோகம் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

கடகம் 

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நவபஞ்சம யோகம் அதிர்ஷ்டத்தை தரப்போகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கடக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். க்டன் பிரச்சனை இருந்தால் தீரும். தேவையற்ற செலவுகள் குறியும். 

கும்பம் 

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நவபஞ்சம யோகம் சாதகமான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருக்கும் வேலை இந்த காலகட்டத்தில் முடியும். அசைகள் நனவாகும். கையில் எடுக்கும் ஒவ்வொரு காரியமும் வெற்றி அடையும். புதிய வாய்ப்புகள் வரும். வெளிநாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் சூழல் ஏற்படும். நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் அது உங்களுக்கு சாதகமானதாக அமையும்.  ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். 

மீனம் 

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நவபஞ்சம ராஜயோகம் ஆடம்பரத்தை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. உங்களின் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் உண்டாகும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீரும். வணிகம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)  

மேலும் படிக்க: Today Rasi Palan: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 25, 2026): செலவு நிறைந்த நாள்!

மேலும் படிக்க: கும்ப ராசியில் உருவாகும் அரிய யோகம்! பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல காலம்.. நகை, பணம் குவியப்போகுது

