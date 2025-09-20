English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நவராத்திரி 2025: கொலு படிகள், கலசம் அமைக்க உகந்த நேரம் மற்றும் திதி விவரங்கள்

Navratri 2025 Golu Celebrations: துர்க்கையின் ஒன்பது வடிவங்களான நவதுர்க்கையை வழிபடும் காலமே நவராத்திரி ஆகும். எனவே இந்த மங்களகரமான பண்டிகைக்கு கலசம் மற்றும் கொலு வைக்க உகந்த நேரம் எது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 20, 2025, 07:34 PM IST
  • நவராத்திரி கலசம் அல்லது கொலு வைக்க உகந்த நேரம்
  • நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்கள்

Navaratri 2025 Festival: இந்தியாவின் மிகவும் முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்றான நவராத்திரி தொடங்கப் போகிறது. இந்த பண்டிகை வரும் செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. நவராத்திரி கொண்டாட்டங்கள் இந்தியாவில் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபடும். தென்னிந்தியாவில் நவராத்திரி பண்டிகை கொலு இல்லாமல் முழுமையடையாது. அதே நேரத்தில் ஆந்திராவில் பொம்மல கொலுவு என்று அழைக்கப்படுகிறது, கர்நாடகாவில் பாம்பே ஹப்பா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இந்நாளில் கோவில்கள், வீடுகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சார்பில், கொலு வைத்து வழிபாடு நடத்தப்படும். மனிதர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்க்கையில் தேவையான தனம், தானியம், நிலையான இன்பம், நீண்ட ஆயுள், ஆரோக்கியம், சொர்க்கம், வீடுபேறு அடைதல் என்ற அனைத்தையும் தரக்கூடிய விரதமாக நவராத்திரி கொண்டாடப்படுகிறது. அதன்படி வீட்டில் கொலு வைத்து நவராத்திரியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான பிரசாதங்கள் அம்மனுக்கு படைப்பது வழக்கம். 9 நாளும் 9 வகையான வாத்தியங்கள் வாசிப்பார்கள்.

நவராத்திரி கலசம் அல்லது கொலு வைக்க உகந்த நேரம்:

நவராத்திரி தொடக்க தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மதியம் 12 முதல் 1.30 மணி வரை எமகண்டம் ஆகும். தொடர்ந்து, மாலை 4.30 முதல் 6 வரை ராகு காலமும் வருகின்றது. இதனால் கலசம் வைத்து வழிபடுபவர்களும், கொலு வைத்து வழிபடுபவர்களும் பகல் 12 மணிக்கு முன்பாக கொலு அமைத்துவிட வேண்டும். மேலும் முதல் நாள் வழிபாட்டினை மாலை 6.15 மணிக்கு மேல் தொடங்குவது சிறந்தது. அதுமட்டுமின்றி இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி வரை மகாளய பட்சம் உள்ளது. அது நிறைவடைந்த அடுத்த நாளான செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி நவராத்திரி துவங்குகிறது.

அதேபோல் கொலு ஸ்தாபனம் செய்யப்படும் பூஜையறையில் மாக்கோலம் இட்டு, சந்தனம் தெளித்து மஞ்சளால் பிள்ளையார் பிடித்து வைக்க வேண்டும். பிறகு கொலு படியில் கலசம் வைக்க வேண்டும்.

நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்கள்:

நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்களும் சக்தி தேவியின் ஒன்பது அவதாரங்களுக்கும் பூஜை செய்யப்படுகிறது. நவதுர்காவின் ஒவ்வொரு அவதாரமும் துர்கா தேவியின் தனித்துவத்தை பிரதிபலிக்கிறது. தமிழகத்தில் வீடுகள், கோயில்களில் வண்ணமையமான, வித்தியாசமான கொலு வைத்து நவராத்திரி கொண்டாடப்படுகிறது. நவராத்திரி 9 நாட்களும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படும். பெண்கள் 9 நாட்களும் தங்களை அலங்கரித்து பூஜை செய்து வழிபடுவர்.

நவராத்திரி 2025 நிறங்கள் என்னென்ன?

முதல் நாள் - ஆரஞ்சு

இரண்டாவது நாள் - வெள்ளை

மூன்றாவது நாள் - சிவப்பு

நான்காவது நாள் - நீலம்

ஐந்தாவது நாள் - மஞ்சள்

ஆறாவது நாள் - பச்சை

ஏழாவது நாள் - சாம்பல்

எட்டாவது நாள் - ஊதா

ஒன்பதாம் நாள் - மயில் பச்சை

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

 

