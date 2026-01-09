பொங்கல் அன்று அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகும் 3 ராசிகள்.. உங்க ராசி இருக்கா?

Venus And Uranus Forms Navpancham Rajyog: ஜோதிடத்தின்படி, அசுரர்களின் குருவாக பார்க்கப்படுபவர் சுக்கிரன். இவர் ஒவ்வொரு மாதமும் தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்வார். சுக்கிரன் ராசியை மாற்றிக்கொள்ளும்போதெல்லாம் அதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசியில் மட்டும் அதிக தாக்கம் இருக்கும்.
சுக்கிரன் தற்போது தனுசு ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், வரும் ஜனவரி 13ஆம் தேதி மகர ராசிக்குள் நுழைகிறார். அப்படி மகர ராசிக்குள் நுழைந்து பயணிக்கும்போது,மற்ற கிரகங்களுடன் சேர்ந்து யோகங்களை உருவாக்குகிறது. அந்த வகையில், சுக்கிரன் - யுரேனஸ் உடன் சேர்ந்து நவபஞ்சம யோகத்தை உருவாக்க உள்ளது. இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை அள்ளித்தர இருக்கிறது. யுரேனஸ் தற்போது ரிஷப ராசியில் உள்ளது. இது ஒரு ராசியில் 7 ஆண்டுகள் பயணிக்கும். மேலும், யுரேனஸ் ஒரு சுழற்சியை முடிக்க கிட்டத்தட்ட 84 ஆண்டுகள் ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரிஷபம்
சுக்கிரன் யுரேனஸால் உருவாகும் நவபஞ்சம ராஜயோகம் ரிஷப் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நடக்கும் அனைத்தும் உங்களுக்கு சாதகமாக நடக்கும். கடின உழைப்பு பலன் இருக்கும். தொழில் விஷயத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். காதல் செய்பவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏதும் இன்றி விரும்பியவர்களை கரம் பிடிப்பீர்கள், திருமணமானவர்களுக்கு வாழ்க்கை துணையுடன் நெருக்கம் அதிகரித்து மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
மிதுனம்
ஜனவரி 15ஆம் தேதி உருவாகும் நவபஞ்சம ராஜயோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. வாழ்க்கையில் பல நல்ல மாற்றங்களை உணர்வீர்கள். புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரியில் ஆதரவு அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக தடைபட்டிருந்த வேலை இந்த காலகட்டத்தில் முடிவுக்கு வரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வாழ்க்கை துணையுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.
மகரம்
சுக்கிரன் மற்றும் யுரேனஸால் உருவாகும் நவபஞ்சம ராஜயோகம் மகர ராசிக்கு அதீத நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு இந்த காலம் பொற்காலமாக இருக்கும். நீங்கள் வைத்திருக்கும் இலக்குகளை அடையவும் இக்காலம் உகந்ததாக இருக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வாய்ப்புகள் வரும். அதனை சரியாக பயன்படுத்திகொள்ளவும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
