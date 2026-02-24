English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  குரு - சூரியன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. அதிர்ஷ்ம், செல்வம் பெருகும்!

குரு - சூரியன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. அதிர்ஷ்ம், செல்வம் பெருகும்!

Navpancham Rajyog 2026 March: குரு மற்றும் சூரியன் நிலையால் நவபஞ்சம ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:37 AM IST

குரு - சூரியன் உருவாக்கும் நவபஞ்சம யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. அதிர்ஷ்ம், செல்வம் பெருகும்!

Navpancham Rajyog 2026 March: ஜோதிடத்தின்படி,  9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 9 கிரகங்களின் மிகவும் முக்கிய கிரகமாகவும், தன லாபத்தை கொடுக்கும் கிரகமாகவும் குரு பகவான் கருதப்படுகிறது. குருவின் நிலை 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். 

நவபஞ்சம ராஜயோகம்

குரு பகவான் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை தான் தனது நிலையை மாற்றி வருகிறது. குருவிக்கு அடுத்தப்படியாக  முக்கிய கிரகமாக இருப்பது சூரியன். சூரியன் செல்வம், சுபம் கிரகம் என அறியப்படுகிறது. சூரியனின் நிலையும் நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அந்த வகையில், ஹோலி பண்டிகைக்கு பிறகு,சூரியன் மற்றும் குருவின் நிலையால் நவபஞ்சம ராஜயோகம் உருவாகிறது.   மார்ச் 5ஆம் தேதி சூரியனும், குருவும் ஒருவருக்கொருவர் 120 டிகிரியில் இருப்பார்கள். இதனால், மார்ச் 5ஆம் தேதி நவபஞ்சம ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது. அரிய சேர்க்கை சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில்,  வேலையில் வளர்ச்சியை கொண்டு வரும். இதனால், 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். 

மிதுனம் (Gemini)

நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு  செல்வம் கொட்டும். மேலும, சமூகத்தில் மதிப்பு, மரியாதை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.  திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. அதோடு, வேலை தொடர்பாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும்,  மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். 

சிம்மம் (Leo)

நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு  மார்ச் 5ம் தேதிக்கு பிறகு, சிறப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கை உயரக்கூடும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கான சாதகமாக விஷயங்கள் நடக்கும். நல்ல விலையில் உங்கள் சொத்து விற்பனையாகும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வேலை தொடர்பாக அதிக பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். வருமானத்தில் நல்ல உயர்வு இருக்கும். புதிய வழிகளில் இருந்து வருமான ஆதாரங்கள் உண்டாகும்.  பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். 

மீனம் (Pisces)

குரு சூரியனால் நவபஞ்சம ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகத்தால் பரம்பரை சொத்துக்களால் நல்ல ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். புதிய வருமானம் வரக் கூடும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு போன்றவை ஏற்படக் கூடும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படக் கூடும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது.  திருமண தடைகள் நீங்கும். மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.  பங்குச்சந்தை முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். வீடு, சொத்து, நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகமும் உள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

 

மேலும் படிக்க: மார்ச் மாத அதிர்ஷ்டசாலிகள்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு குபேர அருள்.. ராஜயோகம் ஆரம்பம்

மேலும் படிக்க; கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம்.. அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்!

 

 

