/சனியின் ஆட்டத்தால் உருவாகும் சுப யோகம்.. 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. டபுள் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்!

Navpancham Yog On June: நவபஞ்சம யோகம் ஜூன் 25ஆம் தேதி உருவாகிறது. சனி, சுக்கிரன் சேர்க்கையால் நவபஞ்சம ராஜயோகம் உருவாகுகிறது. இந்த யோகத்தால் சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.
Navpancham Yog On June: ஜோதிட ரீதியாக நவபஞ்சம யோகம் மிகவும் மங்களகரமான, செல்வாக்கு மிக்க யோகமாக கருதப்படுகிறது. நவபஞ்சம யோகத்தால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இரண்டு கிரகங்கள் ஒன்றுக் கொன்று ஒன்பது மற்றும் ஐந்தாம் வீட்டில் அமைந்திருக்கும்போது அல்லது பெயர்ச்சியின்போது 120 டிகிரி தூரத்தில் வரும்போது நவபஞ்சம யோகம் உருவாகிறது.
இந்த யோகம் ராசிகளுக்கு சிறப்ப சமநிலையையும் மங்களகரமான ஆற்றலையும் உருவாக்குகிறது. பஞ்சாங்கத்தின்படி, ஜூன் 25ஆம் தேதி நவபஞ்சம யோகம் உருவாகிறது. சந்திரனும், சனியும் இணைந்து நவபஞ்சம யோகத்தை உருவாக்கிறது. இதன் தாக்கத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவர்களது வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
|கிரக சேர்ககை
|சனி, சுக்கிரன்
|தேதி
|ஜூன் 25
|யோகம்
|நவபஞ்சம யோகம்
|மேஷம்
|தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்
|மிதுனம்
|பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
|சிம்மம்
|தொழில் விரிவாக்கம் இருக்கும்
|மகரம்
|நிதி நிலைமை மேம்படும்
சுக்கிரன் சனியின் சேர்க்கையால் உருவாகும் நவபஞ்சம யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக தடைப்பட்டிருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்கள் அடையும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் உயர் அதகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். நிதி நிலைமை மேம்படும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்ட்டிருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நவபஞ்சம யோகம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்து இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். பணியில் இருப்பர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். புதிய தொழில தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலபதிர்கள் உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். உறவுகளில் இருந்த பழைய கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தெளிவு பிறக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
நவபஞ்சம யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். வேலை மாற நினைப்பவர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். மேலும், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் துணையுடன் சரியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். சமூகத்திலும், பணியிடத்திலும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வெளிநாடு பயண்ம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
நவபஞ்சம யோகத்தால் மகர ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள். கடின உழைப்பின் மூலம் வெற்றியை பெறுவீர்கள். சனியின் தாக்கம் உங்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் நிலை வலுப்பெறும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் இத்ந நேரம் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்குவீர்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். குடும்பத்தினருடனான உறவுகள் மேம்படும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
