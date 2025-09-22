Navratri 2025 Day 1: நவராத்திரி முதல் நாள் அலங்காரம், நைவேத்தியம், மந்திரம், வழிபாட்டு முறை

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நவராத்திரியில் துர்க்கை, லட்சுமி, சரஸ்வதி வழிபாடு தான் மிக முக்கியமாக செய்யப்படும். அம்பிகையை தினம் ஒரு நிற ஆடை, மலர்கள் கொண்டு, ஒவ்வொரு வடிவங்களில் அலங்கரித்து, ஒவ்வொரு விதமான நைவேத்தியங்கள் படைத்து வழிபடுவது நவராத்திரியின் சிறப்பம்சமாகும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 22, 2025, 10:45 AM IST
  • ​நவராத்திரி பூஜை தொடங்குவதற்கான நேரம்:
  • அரிசி மாவினால் பொட்டு வகை கோலம் இட வேண்டும்
  • இந்த நாளில் அம்மனுக்கு வெள்ளை நிற வஸ்திரம் சாத்தி அலங்கரிக்க வேண்டும்.

Navaratri 2025 Day 1 Celebration:நவராத்திரி பண்டிகை ஆண்டு தோறும் இந்தியாவில் அனைவராலும் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றதுஇந்த ஆண்டு நவராத்திரி (Navaratri) பண்டிகை, இன்று அதாவது செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி துவங்குகிறது. அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி சரஸ்வதி பூஜையும், அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி விஜயதசமி விழாவும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. எனவே இந்த நவராத்திரி விழாவையொட்டிகோவில்கள்வீடுகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சார்பில், கொலு வைத்து வழிபாடு நடத்தப்படும்.

நவராத்திரி பண்டிகை 2025:

மனிதர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையில் தேவையான தனம், தானியம், நிலையான இன்பம், நீண்ட ஆயுள், ஆரோக்கியம், சொர்க்கம், வீடுபேறு அடைதல் என்ற அனைத்தையும் தரக்கூடிய விரதமாக நவராத்திரி விரதம் கொண்டாடப்படுகிறதுஅதன்படி வீட்டில் கொலு வைத்து நவராத்திரியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான பிரசாதங்கள் அம்மனுக்கு படைப்பது வழக்கம். 9 நாளும் 9 வகையான வாத்தியங்கள் வாசிப்பார்கள். நவராத்திரியின் முதல் நாள் அரிசிமாவில் புள்ளி கோலமிட வேண்டும். முதல்நாளில் அம்பிகையை இரண்டு வயது குழந்தையாக பாவித்து பூஜிக்க வேண்டும். அதேபோல் கொலு ஸ்தாபனம் செய்யப்படும் பூஜையறையில் மாக்கோலம் இட்டு, சந்தனம் தெளித்து மஞ்சளால் பிள்ளையார் பிடித்து வைக்க வேண்டும். பிறகு கொலு படியில் கலசம் வைக்க வேண்டும்.

நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்கள்:

நவராத்திரியின் (Navaratri 2025) ஒன்பது நாட்களும் சக்தி தேவியின் ஒன்பது அவதாரங்களுக்கும் பூஜை செய்யப்படுகிறது. நவதுர்காவின் ஒவ்வொரு அவதாரமும் துர்க்கை தேவியின் தனித்துவத்தை பிரதிபலிக்கிறதுதமிழகத்தில் வீடுகள், கோயில்களில் வண்ணமையமான, வித்தியாசமான கொலு வைத்து நவராத்திரி கொண்டாடப்படுகிறது. நவராத்திரி 9 நாட்களும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படும். பெண்கள் 9 நாட்களும் தங்களை அலங்கரித்து பூஜை செய்து வழிபடுவர்.

​நவராத்திரி பூஜை தொடங்குவதற்கான நேரம்:

செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி காலை 06.15 மணி முதல் 7.15 மணி வரையிலான நேரத்திற்குள் நைவேத்தியம் படைத்து, நவராத்திரி பூஜையை செய்திட வேண்டும். அப்படி காலையில் பூஜை செய்ய முடியாதவர்கள் மாலை 4.45 மணிக்கு மேல் நவராத்திரி பூஜையை செய்யலாம். ராகு காலம், எமகண்டம் தவிர்த்து பூஜை செய்ய வேண்டும்.

நவராத்திரி பூஜை முதல் நாள்:

அம்பாள்: ஷைலபுத்ரி (நவராத்திரியின் முதல் நாளில் ஷைலபுத்ரி தேவி வழிபடப்படுகிறாள். துர்க்கை அம்மனின் முதல் வடிவம் இவள். மலை அரசனான இமவான் என்பவரின் மகள் இவர். இவருக்கு பார்வதி, சதி, பவானி தேவி என பல்வேறு பெயர்கள் உள்ளன.)

கோலம்: அரிசி மாவினால் பொட்டு வகை கோலம் இட வேண்டும்

மலர்கள்: மல்லிகை

அர்ச்சனை: மஞ்சள் மற்றும் குங்குமம்

நெய் வேத்தியம் : எலுமிச்சை பழ சாதம்கேசரி மற்றும் கடலைப் பருப்பு சுண்டல் படைத்து வழிபட வேண்டும்

பாட வேண்டிய ராகம் தோடி

பூஜை நேரம்: காலை, 6.15 - 7.15 மணி வரை; மாலை 4:45 - 5:45 மணி வரை.

இந்த நாளில் அம்மனுக்கு வெள்ளை நிற வஸ்திரம் சாத்தி அலங்கரிக்க வேண்டும். அதேபோல் நாமும் வெள்ளை நிற உடை உடுத்து பூஜை செய்ய வேண்டும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

