மீன ராசியில் உருவாகும் நீசபங்க ராஜயோகம்! 3 ராசிகளுக்கு தலைகீழ் மாற்றம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
Neecha Bhanga Rajyogam : மீன ராசியில் உருவாகும் நீசபங்க ராஜயோகம் காரணமாக 3 ராசிகளுக்கு தலைகீழ் மாற்றம், யோகம் கிடைக்கப்போகிறது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 1, 2026, 08:53 PM IST
Trending Photos

Neecha Bhanga Rajyogam : ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி நடக்கும் புதன் பெயர்ச்சி இந்த ஆண்டில் ஜோதிட ரீதியாக ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக அமையப்போகிறது. புதன் கிரகம் மீனம் ராசிக்குள் நுழையும்போது இயல்பாகவே அது நீசமடையும். இருப்பினும், மீனத்தின் அதிபதியான குரு பகவான் கேந்திர ஸ்தானங்களில் பலமாக அமர்வதால், இந்த பலவீனமான நிலை மாறி 'நீச பங்க ராஜயோகம்' உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகத்தால் குறிப்பாக 3 ராசிகள் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டத்தையும், நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தையும் பெறப்போகின்றன. அது குறித்த விரிவான பலன்களை இங்கே பார்க்கலாம்

Add Zee News as a Preferred Source

நீச பங்க ராஜயோகம் என்றால் என்ன?

ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, ஒரு கிரகம் தான் பலவீனமடையும் ராசியில் அமர்ந்து, அந்த ராசியின் அதிபதியாலோ அல்லது உச்சம் பெறும் கிரகத்தாலோ பலம் பெற்றால் அது நீச பங்க ராஜயோகம் எனப்படும். இது "கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம்" என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, தடைகளை உடைத்து எதிர்பாராத வெற்றிகளை வாரி வழங்கும் வல்லமை கொண்டது.

1. ரிஷபம்: 

ரிஷப ராசி நேயர்களுக்கு இந்த நீச பங்க ராஜயோகம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகிறது. உங்கள் வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த கடன் தொகைகள் வசூலாகும். புதிய முதலீடுகள் மூலம் லாபம் பெருகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் தங்கள் துறையில் புதிய உச்சத்தைத் தொடுவார்கள். முடங்கிக் கிடந்த திட்டங்கள் மீண்டும் வேகம் எடுக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். சொத்து சேர்க்கைக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.

2. மிதுனம்: 

மிதுன ராசிக்கு அதிபதியான புதன், இந்த ராஜயோகத்தை உருவாக்குவதால் இவர்களுக்கு இரட்டிப்பு பலன்கள் கிடைக்கும். நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்த வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் கனவு நனவாகும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்குத் தகுதியான புதிய வேலை கிடைக்கும். பழைய பிரச்சனைகள் மற்றும் வழக்குகளில் உங்களுக்குச் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் வணிகம் செய்பவர்களுக்குப் பெரிய அளவிலான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் சமூகத்தில் கிடைக்கும்.

3. மீனம்:

மீன ராசியிலேயே புதன் சஞ்சரிப்பதால், இந்த ராசிக்காரர்கள் நேரடிப் பலன்களைப் பெறுவார்கள். நண்பர்கள் அல்லது கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து செய்யும் தொழிலில் அபரிமிதமான லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் பேச்சுத்திறன் மற்றும் சமயோசித புத்தியால் கடினமான காரியங்களையும் எளிதில் முடிப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக வாட்டி வதைத்த தீராத நோய்கள் மற்றும் உடல்நலக் கோளாறுகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். கல்வி அல்லது வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடு செல்லக் காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி தேடி வரும். திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி இணக்கம் ஏற்படும்.

வழிபாடு

இந்த ராஜயோகக் காலத்தில் புதனின் அருளைப் பெற, புதன்கிழமைகளில் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்வதும், ஏழை மாணவர்களின் கல்விக்கு உதவுவதும் பலன்களை இரட்டிப்பாக்கும்.

ஏப்ரல் 11 முதல் உருவாகும் இந்த நீச பங்க ராஜயோகம், சவால்களைச் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பலருக்கு ஒரு பிடிமானமாக அமையும். குறிப்பாக ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்கள் இந்த காலத்தைப் பொற்காலமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வது அவசியம். முறையான திட்டமிடலும், இறை நம்பிக்கையும் இருந்தால் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டு உங்கள் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஆண்டாக மாறும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Neecha Bhanga RajyogamMercury transitAstrology PredictionsApril RasipalanBudhan Peyarchi

Trending News