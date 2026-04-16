  • மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: சித்திரை மாதம் படாத பாடு படப்போகும் 3 ராசிகள்

மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: சித்திரை மாதம் படாத பாடு படப்போகும் 3 ராசிகள்

Sun Transit in Mesham: சூரியனின் இந்த குறிப்பிட்ட கிரக நிலை அமைப்பு, சில ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்குத் கஷ்டங்களை அதிகரிக்கக்கூடும். மேலும், அவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எழும் தொடர் பிரச்சனைகளை அனுபவிக்க நேரிடலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 16, 2026, 05:40 PM IST
  • சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் கன்னி ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் திடீரெனத் தீவிரமடையக்கூடும்.
  • ஒரு பழைய தகராறு அல்லது தீர்க்கப்படாத முரண்பாடு மீண்டும் தலைதூக்கலாம்.
  • நிதி சார்ந்த முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இந்தக் காலம் முற்றிலும் பொருத்தமற்றதாகும்.

மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: சித்திரை மாதம் படாத பாடு படப்போகும் 3 ராசிகள்

Suriyan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றன. சில ராசிகளில் இவை சிப விளைவுகளையும், சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன.

மேஷத்தில் சூரியப் பெயர்ச்சி

கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை பெயர்ச்சி ஆகிறார். அவரது பெயர்ச்சி தமிழ் மாத தொடக்கமாகவும் இருக்கிறது. ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி, சூரியன் மீன ராசியிலிருந்து விலகி மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். இது சித்திரை மாத பிறப்பாகவும், தமிழ் புத்தாண்டின் தொடக்கமாகவும் அமைகின்றது.

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

சூரியன் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளிலும்  தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனினும், சூரியனின் இந்த குறிப்பிட்ட கிரக நிலை அமைப்பு, சில ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்குத் கஷ்டங்களின் ஆதாரமாக மாறக்கூடும். மேலும், அவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எழும் தொடர் பிரச்சனைகளை அனுபவிக்க நேரிடலாம். இதன் விளைவாக, வரவிருக்கும் 30 நாட்கள் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதி இழப்புகள், உடல் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு, பல்வேறு பிற பின்னடைவுகள் போன்றவற்றை அவர்கள் எதிர்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷபம் (Taurus):

சூரியன் பெயர்ச்சி காரணமாக, ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் திடீர் சரிவைச் சந்திக்க நேரிடலாம். அவர்கள் அடிக்கடி மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் சூழல்கூட ஏற்படலாம். மருத்துவ சிகிச்சைக்குப் பெருமளவு செலவாகக்கூடும். சிகிச்சைகளுக்கு அதிக செலவாகி, பண விரயம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிகப்படியான கவனம் தேவை. நிதி நிலை மோசமடையக்கூடும். அவர்கள் விரும்பாத நிலையிலும் பிறரிடம் கடன் வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம். அவர்கள் திட்டமிட்ட காரியங்கள் தாமதமாகலாம் அல்லது தேக்க நிலையை அடையலாம். நீதிமன்றம் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் அவர்கள் தோல்வியை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இந்த காலத்தில் குழந்தைகளின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பது நல்லது.

கன்னி (Virgo)

கன்னி ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் திடீர் மற்றும் கணிசமான நிதி இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். அவர்கள் சேமித்து வைத்திருந்த பணம் கரையக்கூடும். அவர்கள் யாருக்காவது கடன் கொடுத்திருந்தால், அந்தக் கடனைத் திரும்பப் பெற முடியாமல் போகும் அபாயம் உள்ளது. குடும்பத்திற்குள் கருத்து வேறுபாடு மற்றும் அமைதியின்மையின் சூழல் நிலவ வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலத்தில் வார்த்தையில் கவனம் தேவை. அவர்கள் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், இப்போதைக்கு அந்த எண்ணத்தைக் கைவிடுவது நல்லது. பிறரின் விவகாரங்களில் தலையிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்வது சிக்கல்களை உருவாக்கி, சூழ்நிலையை மேலும் மோசமாக்கக்கூடும். அவர்கள் திட்டமிட்ட பணிகள் குறித்த நேரத்தில் முடிவடையாததால், ஒருவித மன அமைதியின்மை தொடர்ந்து நீடிக்கக்கூடும். கன்னி ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தங்கள் உடல்நலத்தில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

கன்னி (Pisces)

சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் திடீரெனத் தீவிரமடையக்கூடும். ஏதேனும் ஒரு பழைய தகராறு அல்லது தீர்க்கப்படாத முரண்பாடு மீண்டும் தலைதூக்கலாம். தங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாலேயே துரோகத்திற்கு ஆளாகும் அபாயத்தையும் இவர்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். நிதி சார்ந்த முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இந்தக் காலம் முற்றிலும் பொருத்தமற்றதாகும். ஆகையால் நன்றாக ஆராயாமல் முதலீடு செய்ய வேண்டாம். ஏதேனும் ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கு முன்பு, இவர்கள் முழுமையான மற்றும் தீவிரமான ஆய்வையும் சரிபார்ப்பையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில், நிதி இழப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஏதேனும் ஒரு சதித்திட்டத்திற்குப் பலியாகக்கூடும். மாணவர்களுக்கும் இந்தக் காலம் சாதகமாக அமையாது. படிப்பில் முயற்சி செய்து கவனத்தை செலுத்துவது நல்லது.

சூரியனின் பெயர்ச்சியால் ஏற்படும் கெட்ட விளைவுகளை போக்க சில பரிகாரங்களும் உள்ளன. அவற்றில் முக்கியமான, எளிய வழிகளை இங்கே காணலாம்:

- தினமும் காலையில் ஆதித்ய ஹ்ருதாய ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம்.

-  ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வது நன்மை பயக்கும்.

- ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவும் நபர்கள் மீது சூரியன் அருளை பொழிவார். ஆகையால் அன்னதானம், நன்கொடை, ஆடை தானம் ஆகியவற்றை செய்யலாம்.

சூரியன் பெயர்ச்சி பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. சூரியன் எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார்?

சூரியன் 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, தோராயமாக, மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார்.

2. சூரியன் தற்போது எந்த ராசியில் உள்ளார்?

சூரியன் தற்போது மேஷ ராசியில் உள்ளார்.

3. சூரியன் பெயர்ச்சியால் பாதிப்புகளை அடையவுள்ள ராசிகள் எவை?

சூரியன் பெயர்ச்சி ரிஷபம், கன்னி, மீனம் ஆகிய ராசிகளில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

