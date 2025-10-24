புத்தாண்டு பலன்கள்: 4 ராசிபலன் பணமழை, அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Rasipalan 2026 Lucky Zodiac Signs in Tamil: 2026 ஆம் ஆண்டு தொடங்குவதற்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் மட்டுமே உள்ளன. வரும் ஆண்டு பல முக்கியமான கிரகப் பெயர்ச்சிகளைக் காணும். ராகுவும் கேதுவும் மகர ராசிக்கும் சிம்ம ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைவார்கள். குரு சிம்ம ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைவார்.
சனி தனது பாதையை பல முறை மாற்றும்:
2026 ஆம் ஆண்டில் சனி தனது ராசியை மாற்றாவிட்டாலும், அதன் இயக்கத்தை பல முறை மாற்றும். அடுத்த ஆண்டு, சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி, அஸ்தமனங்கள் மற்றும் உதயங்கள் என நிகழும். இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் மக்களின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும்.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகள் அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கும், ஆனால் பொதுவாகச் கூறினால், நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டின் பெரும்பகுதியை மங்களகரமானதாகக் காணும். 2026 ஆம் ஆண்டில் இவை மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி ராசிக்காரர்களாக இருக்கும்.
ரிஷப ராசிபலன் 2026:
2026 ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பல குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளைக் கொண்டுவரும். இந்த ராசிக்காரர்கள் விரும்பிய பதவிகளையும் நிதி ஆதாயங்களையும் அடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும். திருமணமாகாதவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள், திருமணமான தம்பதிகள் தங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்திக் கொள்வார்கள். நிதி வளம் அதிகரிக்கும்.
சிம்ம ராசிபலன் 2026:
2026 ஆம் ஆண்டு சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தொழில் முன்னேற்றம், நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் ஒரு நீண்ட பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.
துலாம் ராசிபலன் 2026:
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு தொழில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். வணிகம் லாபகரமாக இருக்கும். பெரிய ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. திருமணமானவர்கள் தங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்திக் கொள்ளலாம். நீண்ட தூர பயணம் சாத்தியமாகும்.
தனுசு ராசிபலன் 2026:
2026 ஆம் ஆண்டில், தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கிரகங்கள் சாதகமாக இருக்கும். செல்வமும் சொத்தும் அதிகரிக்கும். நீங்கள் புதிய வீடு, நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்கலாம். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும். வணிகம் செழிக்கும். உங்கள் கௌரவம் அதிகரிக்கும்.
குருப் பெயர்ச்சி: 2026 ஆம் ஆண்டில் குருவின் பெயர்ச்சி ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும். ஆண்டின் முதல் பாதி மற்றும் இரண்டாம் பாதியில் குருவின் நிலை மாறுவதால், ராசிகளுக்கு வெவ்வேறு விதமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இது பொதுவில் கல்வி, நிதி நிலை, திருமணம் மற்றும் அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
சனிப் பெயர்ச்சி: சனி பகவான் 2026 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட ராசியில் நிலைத்திருப்பது (அல்லது பெயர்ச்சி அடைவது) அதன் தாக்கத்தை நீடிக்கச் செய்யும். சனியின் சஞ்சாரம் தொழிலில் கடின உழைப்பு, பொறுமை, நீதி மற்றும் நீண்ட கால வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில் ஏழரைச் சனி சில ராசிகளுக்கு ஏழரைச் சனியின் ஆதிக்கம் நீடிக்கும் அல்லது புதிதாகத் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. இது உழைப்பை அதிகரிக்கும், சவால்களைக் கடக்க வைக்கும்.
ராகு-கேது பெயர்ச்சி: நிழல் கிரகங்களான ராகு-கேதுவின் இருப்பு சமூக வாழ்க்கை, வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மற்றும் ஆன்மீக நாட்டம் ஆகியவற்றில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
