புத்தாண்டு 2026 ராசிபலன் மிதுனம்: இது உங்க ஆண்டு, பணம், புகழ், பதவி எல்லாம் டாப் கிளாஸ்

Mithunam Puthandu Rasi Palan 2026: 2026 ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 30, 2025, 05:37 PM IST
  • 2026 ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றங்களால் நிறைந்ததாக இருக்கும்.
  • நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்.
  • பயணங்களால் சாதகமான நன்மைகள் நடக்கும்.

2026 Puthandu Rasi Palan: 12 ராசிகளிலும் மிதுன ராசி மூன்றாவது ராசியாக உள்ளது. புதன் கிரகத்தால் ஆளப்படும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் புத்திசாலித்தனத்திற்கும், பேச்சாற்றலுக்கும் பெயர் பெற்றவர்கள். பிறரிடம் அனுசரித்து செல்லும் நற்குணமும், விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையும் அதிகம் உள்ள மிதுன ராசிக்காரர்கள் அனைவராலும் அதிகம் விரும்பப்படுகிறார்கள்.

2026 New Year New Year Horoscope for Gemini Zodiac Sign

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்

2026 புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. இந்த ஆண்டு தங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ள அனைவரும் ஆவலோடு இருக்கிறார்கள். இந்த பதிவில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கான புத்தாண்டு ராசிபலனை காணலாம். வேலை, வியாபாரம், குடும்பம், குழந்தைகள், பணம் வரவு, உடல்நலம் என இவை அனைத்திலும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் எப்படிப்பட்ட சூழல்களை எதிர்கொள்வார்கள் என இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மிதுனம் புத்தாண்டு 2026 ராசி பலன்: பொதுப் பலன்

2026 ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றங்களால் நிறைந்ததாக இருக்கும் என ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். இந்த ஆண்டு புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். கவனமாக பரிசீலிக்காமல் புதிய விஷயங்களை செய்வது பாதகமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், அனுபவம் வாய்ந்த மற்றும் மூத்த நபர்களின் ஆலோசனைகள் நன்மை பயக்கும். 

இந்த ஆண்டு சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். கிரக இயக்கங்கள் காரணமாக, நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள், அதை உங்கள் புத்திக்கூர்மையால் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவீர்கள். 2026 ஆம் ஆண்டில் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். மேலும் இந்த ஆண்டு பயணங்களையும் மேற்கொள்வீர்கள். இந்த பயணங்களால் சாதகமான நன்மைகள் நடக்கும். மொத்தத்தில் இந்த ஆண்டு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு திருப்திகரமான ஆண்டாக இருக்கும்.

மிதுனம் புத்தாண்டு 2026 ராசிபலன்: உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும்?

ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, 2026 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பம் ஆரோக்கியத்திற்கு அதிகம் சாதகமாக இருக்காது. குரு உங்கள் ஆரோக்கியத்தை நிர்வகிக்க பலத்தை உங்களுக்கு வழங்குவார். இருப்பினும், புதனின் பெயர்ச்சி உடல் மற்றும் மன பிரச்சினைகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். மனம் அமைதியற்று, உணர்ச்சிகளில் உற்சாகம் ஏற்ற இறக்கங்களுடம் காணப்படும். பல வித எண்ணங்களால் அமைதியின்மை ஏற்படக்கூடும். ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ஆரோகியத்தில் முன்னேற்றம் காணலாம்.

மிதுனம் புத்தாண்டு 2026 ராசிபலன்: வேலை மற்றும் தொழில்

2026 ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிக ரீதியாக ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை வழங்கும். தொழில் ரீதியாகவும், வேலையிலும் முன்னேற உங்களுக்கு பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சனியின் நிலை உங்களை கடினமாக உழைக்க கட்டாயப்படுத்தும். கடின உழைப்புக்குப் பிறகுதான் வெற்றி கிடைக்கும். எனவே தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் அவசியம். இருப்பினும், பொறுமை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். புதிய முயற்சியைத் தொடங்குவது எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்களைத் தரும். புதிய சொத்து வாங்குவதற்கு இது சாதகமான நேரமாக இருக்கும்.

மிதுனம் புத்தாண்டு 2026 ராசி பலன்: காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை

மிதுன ராசிக்கார்ரகளுக்கு இந்த ஆண்டு காதல் வாழ்க்கைக்கு நல்லது. திருமணத்திற்காக காத்துக்கொண்டிருக்கும் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். காதல் மற்றும் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். 

குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். வீட்டில் இருந்த சிறு பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். குடும்பத்டுடன் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

மிதுனம் புத்தாண்டு 2026 ராசிபலன்: நிதி நிலைமை எப்படி இருக்கும்?

நிதி ரீதியாக, 2026 ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். உடல்நலம், பயணம் மற்றும் தொழில் தொடர்பான செலவுகள் ஏற்படலாம், எனவே அனைத்திலும் சமநிலையை பராமரிப்பது முக்கியம். புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் நன்மைகளைத் தரும். வணிகத்தில், உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து பொதுவான ஆதரவை பெறுவீர்கள். 

நிதி விஷயங்களில் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளை எடுப்பது அவசியம். முதலீடுகள் உடனடி வெற்றியைத் தராது, ஆனால் பீதி அடைய வேண்டாம். எந்தவொரு பணியிலும் முடிவுகளை எடுக்கும்போது புத்திசாலித்தனத்தையும் விவேகத்தையும் பயன்படுத்துங்கள். வேலையில் இருப்பவர்கள் புதிய வாய்ப்புகளையும், வருமானத்தையும் பெறுவார்கள்.

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆண்டுக்கான சுப பரிகாரங்கள்

- புதன்கிழமைகளில் விநாயகரை வழிபட்டு, "ஓம் கணபதயே நம" மற்றும் "ஓம் பம் புதாய நம" என்ற மந்திரத்தை தவறாமல் ஜபிக்கவும்.

- பச்சை பயறு அல்லது பச்சை காய்கறிகளை தினமும் சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கும் மன அமைதிக்கும் நன்மை பயக்கும்.

- சனிக்கிழமைகளில் சனி மந்திரத்தை ஓதி, ஏழை எளியவர்களுக்கு தானம் செய்வது நல்லது.

- செலவுகளைத் தவிர்த்து, நிதி பரிவர்த்தனைகளை புத்திசாலித்தனமாக கையாளவும்.

- விநாயகர் நாமத்தை அடிக்கடி ஜபிப்பது உங்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும்.

- புதன்கிழமைகளில் விரதம் இருக்கலாம். இது உங்கள் ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷங்கள் மற்றும் அவற்றின் விளைவுகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

