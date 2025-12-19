English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: அடுத்தடுத்து உருவாகும் சுப யோகங்களால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: அடுத்தடுத்து உருவாகும் சுப யோகங்களால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

Lucky Zodiac Signs of New Year 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில் பல வித சுப யோகங்கள் உருவாகவுள்ளன. இவற்றால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 19, 2025, 05:22 PM IST
  • ஜனவரி 2026 இல் மகரத்தில் ஐந்து கிரகங்களின் சேர்க்கை பஞ்சகிரகி யோகத்தை உருவாக்குகிறது.
  • பஞ்சகிரக யோகம் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க யோகமாகக் கருதப்படுகிறது.
  • ஐந்து முக்கிய கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் இணையும்போது பஞ்சகிரக யோகம் உருவாகிறது.

Trending Photos

ஜனவரியில் ரூ.4000 பணம்! பொங்கல் பரிசு + மகளிர் உரிமைத் தொகை -10 முக்கியத் தகவல்கள்
camera icon12
Pongal gift 2026
ஜனவரியில் ரூ.4000 பணம்! பொங்கல் பரிசு + மகளிர் உரிமைத் தொகை -10 முக்கியத் தகவல்கள்
IPL 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்...? முழு விவரம்
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்...? முழு விவரம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
இனி இந்த 5 முக்கிய வீரர்கள் ஐபிஎல் பக்கமே வரமாட்டார்கள்... மினி ஏலத்திலும் Unsold!
camera icon8
IPL 2026
இனி இந்த 5 முக்கிய வீரர்கள் ஐபிஎல் பக்கமே வரமாட்டார்கள்... மினி ஏலத்திலும் Unsold!
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: அடுத்தடுத்து உருவாகும் சுப யோகங்களால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

2026 Puthandu Rasipalan: இன்னும் சில நாட்களில் 2026 பிறக்கவுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு ஜோதிட ரீதியாக மிக விசேஷமான ஆண்டாக இருக்கும் என ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். மக்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும் பல சுப யோகங்கள் புத்தாண்டில் உருவாகவுள்ளன. இந்த யோகங்களின் உருவாக்கம் வரும் ஆண்டில் பல சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனவரி 2026 இல் உருவாகும் சிறப்பு யோகங்கள்

ஆண்டின் தொடக்கமான ஜனவரி மாதத்திலேயே முக்கியமான சில சுப யோகங்களின் உருவக்கம் இருக்கும். இவற்றின் காரணமாக புத்தாண்டின் தொடக்கமே அற்புதமாக இருக்கவுள்ளது. ஜனவரி 2026 இல் உருவாகவுள்ள சுப யோகங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

புத்தாண்டின் முதல் நாள்

புத்தாண்டின் முதல் நாளில் மிகவும் அரிதான ஜோதிட நிகழ்வு நடக்கவுள்ளது. ஜனவரி 1, 2026 வியாழக்கிழமை, சுக்ல பக்ஷத்தின் (வளர்பிறை சந்திரன்) பதின்மூன்றாம் நாள். இந்த நாளில் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் இருக்கும். இந்த நாளில் சுபமாகக் கருதப்படும் ரவி யோகமும் உருவாகிறது.

புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் ரவி யோகம்

ரவி யோகம் என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த யோகமாகும். இதில் புதிய வேலை, முதலீடு, பயணம், கல்வி அல்லது வணிகம் தொடர்பான பணிகளைத் தொடங்குவது மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. எனவே, புத்தாண்டின் தொடக்கமானது சுபமாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

செல்வம், மரியாதை, அறிவைத் தரும் கஜகேசரி யோகம்

ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, ஜனவரி 2, 2026 வெள்ளிக்கிழமை குரு மற்றும் சந்திரனின் இணைவு ஜோதிடத்தில் மிகவும் மங்களகரமான யோகமான கஜகேசரி யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த யோகத்தின் உருவாக்கம் ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், மரியாதை, அறிவு மற்றும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. இந்த யோகம் கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மீனம் லக்னங்களைக் கொண்டவர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

செல்வாக்கு மிக்க பஞ்சகிரகி யோகம்

வேத ஜோதிடத்தில், பஞ்சகிரக யோகம் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க யோகமாகக் கருதப்படுகிறது. ஐந்து முக்கிய கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் இணையும்போது பஞ்சகிரக யோகம் உருவாகிறது. 

- ஜனவரி 2026 இல் மகரத்தில் ஐந்து கிரகங்களின் சேர்க்கை பஞ்சகிரகி யோகத்தை உருவாக்குகிறது. 
- பஞ்சாங்க கணக்கீடுகளின் படி, ஜனவரி 13 ஆம் தேதி சுக்கிரன் மகர ராசிக்குள் நுழைவார். 
- ஜனவரி 14 ஆம் தேதி சூரியன் மகர ராசிக்குள் நுழைவார்.
- செவ்வாய் ஜனவரி 16 ஆம் தேதி மகர ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார்.
- புதன் ஜனவரி 17 ஆம் தேதி மகர ராசியிலும் நுழைவார். 
- ஜனவரி 18 ஆம் தேதி சந்திரன் மகர ராசிக்குள் நுழைந்து பஞ்சகிரகி யோகத்தை உருவாக்குவார்.

Lucky Zodiac Signs of New Year 2026

2026 ஆம் ஆண்டில் நிகழவுள்ள பல்வேறு கிரக பெயர்ச்சிகள், கிரக நிலைகள் மற்றும் சுப யோகங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு முழுவதும் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு இருக்கும். இந்த ஆண்டு பண வரவு, கல்வி, தொழில், வேலை என அனைத்திலும் அதிகமான வெற்றியை அனுபவிக்கவுள்ள ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.

ரிஷபம் (Taurus): வணிக விரிவாக்கத்திற்கு நல்ல நேரம்

- பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம்
- வாழ்வில் மகிழ்ச்சி, அமைதி
- வேலையில் பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு
- சமுதாயத்தில் அதிகரிக்கும் மதியாதை

கன்னி (Virgo): ரியல் எஸ்டேட் மூலம் லாபம் 

- திடீர் பண வரவு, அதிகமான லாபம்
- வேலையில் பதவி உயர்வுகள் மற்றும் சம்பள உயர்வுகள்
- வெளிநாடுகள் தொடர்பான வேலைகள் மூலம் லாபம், முன்னேற்றம்
- தொழிலதிபர்களுக்கு திருப்புமுனையான ஆண்டு

தனுசு (Sagittarius): முதலீடுகளால் லாபம்

- அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு
- நீண்ட கால லாபம் கிடைக்கும். 
- முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் ஆதாயம்
- குழந்தைகம் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

கும்பம் (Aquarius): வணிகத்தில் எதிர்பாராத அளவு வாய்ப்புகள்

- வணிகத்தில் அதிக முன்னேற்றம்
- நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும்
- வணிகத்தில் எதிர்பாராத வளர்ச்சி
- புதிய வேலையைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். 

மேலும் படிக்க | ஷடாஷ்டக யோகம்: இன்று முதல் கொடிகட்டி பறக்கும் 3 ராசிகள்.. நீங்க இருக்கீங்களா?

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 19, 2025): செலவு நிறைந்த நாள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

New Year 2026New YearZodiac SignsAstrologyRasi Palan

Trending News