  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026 புத்தாண்டு முதல் நாள்! அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளும் 3 ராசிகள்.. பணமழை தான்!

2026 புத்தாண்டு முதல் நாள்! அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளும் 3 ராசிகள்.. பணமழை தான்!

2026 New Year Rasipalan: 2026 புத்தாண்டு முதல் நாளிலேயே சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 20, 2025, 11:20 AM IST
  • 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்
  • முதல் நாளே நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

2026 Putthandu Rasipalan Latest News: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில நாட்களில் பிறக்கப்போகிறது.  2026ஆம் ஆண்டில் முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளது. இதனால், 2026ஆம் ஆண்டு முழுவதும் சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும் அல்லது எதிர்முறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 2026ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு முதல் நாளே சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், அன்றைய நாளில் சில மங்களகரமான யோகங்களும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற உள்ளது. 

2026 புத்தாண்டு முதல் நாள்

புத்தாண்டு முதல் நாளில் சதுர்கிரஹி யோகம், புத்தாதித்ய யோகம், சூரிய மங்கள சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. மேலும், புத்தாண்டு முதல் நாள் பிரதோஷம் வருகிறது. எனவே, சிவபெருமானின் ஆசியுடன் புத்தாண்டு முதல் நாள் தொடங்குகிறது. மேலும், ரோகிணி நட்சத்திரத்துடன் ரவி யோகம் சேர்த்து உருவாகிறது.  மேலும்,  சந்திரன் அதன் உச்ச ராசியான ரிஷபத்தில் அமர உள்ளார்.  எனவே, இந்த மங்களகரமான நாளில் சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

மேஷம் 

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான  நாளாக ஜனவரி 1ஆம் தேதி இருக்கும்.  வாகனம், நிலம் வாங்க 2026ஆம் ஆண்டு சிறப்பாக இருக்கும். மேஷ ராசிக்காரர்களுககு தொழில் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். உங்களது செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.  முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை தரும். கூடுதல் வருமானத்தை பெறுவீர்கள். மன அழுத்தம் குறையும். நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும், கடன் பிரச்னையால் அவதிப்பட்டு வருபவர்களுக்கு  புத்தாண்டு முதல் நாளில் முதல் தீரும். சொத்து பிரச்னை தீர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். மேலும், 2026ஆம் ஆண்டு திருமண தடைகள் நீங்கி, ஆண்டு இறுதிக்குள் திருமணம் நடக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்கள் சொத்து வாங்க நல்ல நேரமாக இருக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் உள்ள தீர்ப்புகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். எந்த புதிய முயற்சியும் வெற்றி பெறும். உடல் நலத்தில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள்.  நிதி நிலைமை சீராகும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். சுப காரியங்களை தொடங்கும் நாளாக புத்தாண்டு முதல் நாள் உங்களுக்கு இருக்கும்.  கடன் பிரச்னை தீரும். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த மனக்கவலைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். உங்களுக்கான சிறந்த நாளாக புத்தாண்டு முதல் நாள் இருக்கும். திட்டமிட்ட காரியங்களை முடிப்பீர்கள். பிடித்த கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுவீர்கள். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்படலாம். புத்தாண்டு முதல் நாளில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். புதிய வாய்ப்புகளை அள்ளி தரும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். போட்டித்  தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளை நன்றாக எழுதுவார்கள். மேலும், படிப்பிலும் முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். உங்களுக்கு காதலுக்கு பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். விரைவில் திருமணம் கைகூடும். வீடு, நகை வாங்குவதற்கு நல்ல நாளாக புத்தாண்டு முதல் நாள் இருக்கிறது. அதிகமான பணத்தை சேமிப்பீர்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தம்பதி இடையே மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க:கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான காலம்.. வீடு, நகை வாங்கும் யோகம்!
 

