சனி பெயர்ச்சி 2026: அதிர்ஷ்டத்தின் கதவைத் திறக்கும்! இந்த ராசிக்கு அமோக வெற்றி

Saturn Horoscope 2026: நீதிக்கு அதிபதியான சனி பகவான், அவ்வப்போது தனது இயக்கத்தை மாற்றும் கிரகம். சனியின் ஒவ்வொரு பெயர்ச்சியும் ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. வரும் 2026 ஆம் ஆண்டும் சனி பகவான் மீன ராசியில் பயணிக்கப் போகிறார். இது ராசி மாற்றம் அல்ல, ஆனால் சனி வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் பின்னோக்கி (வக்ரம்), நேரடியாக (நேர்கதி), உதயம், அஸ்தமனம் எனப் பலவிதமான இயக்கங்களைக் கொண்டிருப்பார். அத்துடன், அவர் பல கிரகங்களுடன் இணைந்து, பல சுப யோகங்களையும் உருவாக்குவார்.
புதிய ஆண்டில் சனியின் இந்த இயக்கம் 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். அதன்படி வரும் 2026 ஆம் ஆண்டில், சனி பகவான் முக்கியமாக உத்தரட்டாதி மற்றும் ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பயணம் செய்யப் போகிறார்.
2026 இல் சனி பகவான் நிகழ்த்தப்போகும் மாற்றங்கள்:
40 நாட்கள் அஸ்தமனம் (மறைவு)
138 நாட்கள் பின்னோக்கி (வக்ரம்) பயணிப்பார்.
2026 இல் சனியின் இந்த மாறுபட்ட இயக்கத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அதிகப்படியான அதிர்ஷ்டத்தை தருவார் என்று பார்ப்போம்.
சனியின் அருளால் அடுத்த 12 மாதங்களுக்குப் பிரகாசிக்கப் போகும் ராசிகள்!
2026 ஆம் ஆண்டு சனிப்பெயர்ச்சியால் பின்வரும் மூன்று ராசிக்காரர்கள் அடுத்த 12 மாதங்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்; சனியின் பயணம் இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளைத் தரும்.
மிதுன ராசி
2026 ஆம் ஆண்டு சனிப்பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் விதமாக அமையும். வணிகத் துறையில் உள்ளவர்கள் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பெறலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் தொடர்ந்து வந்த சிரமங்கள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் படிப்படியாக நீங்கி, உறவு மேம்படும். சனியின் நல்ல ஆசீர்வாதத்தால் உங்கள் நிதி நிலைமையும் மிகவும் மேம்படும்.
துலாம் ராசி
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு சனிப்பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. உங்கள் நிதி நிலைமை பெருமளவில் மேம்படும். எதிர்பாராத பணம் (பண வரவு) பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு புதிய வேலையைத் தொடங்குவது அல்லது முதலீடு செய்வது மிகவும் சுபமாக அமையும். திருமண வாழ்க்கை இனிமையாகவும், அன்யோன்யமாகவும் இருக்கும். செலவு செய்யும் போது மட்டும் உங்கள் பட்ஜெட்டை மனதில் கொண்டு, கவனமாகச் செயல்படுவது நல்லது.
தனுசு ராசி
தனுசு ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டு சனிப்பெயர்ச்சியால் மிகுந்த லாபம் ஈட்டலாம். உங்கள் தடைபட்டிருந்த வேலைகள் அனைத்தும் இனி தொடங்க ஆரம்பிக்கும். தொழிலில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதற்கான பல முக்கியமான பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும், அதை நீங்கள் மிகுந்த திறமையுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் செய்து முடிக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் செழிப்பும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும். வேலை சம்பந்தமாக வெளிநாடு பயணம் செய்யும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளைக் கேட்டு மகிழ்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
