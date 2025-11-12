English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 120 நாட்கள் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்..வெற்றி மேல் வெற்றி வந்துசேரும்

120 நாட்கள் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்..வெற்றி மேல் வெற்றி வந்துசேரும்

Jupiter Retrograde in Cancer 2025: குருவின் வக்ரப் பெயர்ச்சி மூன்று ராசிகளுக்கு மத, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் தளங்களில் முக்கியமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 12, 2025, 08:21 PM IST
  • ராசி மாற்றம்: டிசம்பர் 5, 2025 அன்று, குரு மிதுன ராசியில் வக்ர நிலையில் நுழைகிறார்.
  • கால அளவு: சுமார் 120 நாட்கள் வக்ரமாக நகர்ந்த பிறகு,
  • வக்ர நிவர்த்தி: மார்ச் 11, 2026 அன்று குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து நேரடிக் கதியில் பயணிப்பார்.

Trending Photos

இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்! ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்
camera icon8
Tamil Nadu government
இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்! ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்
சுக்கிரனின் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Mars Transit
சுக்கிரனின் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்
&quot;நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி&quot;.. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்
camera icon7
Kajal Aggarwal
"நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி".. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்
இந்த 4 ராசி பெண்களை ஏமாற்றவே முடியாதாம்! சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!
camera icon6
Women
இந்த 4 ராசி பெண்களை ஏமாற்றவே முடியாதாம்! சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!
120 நாட்கள் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்..வெற்றி மேல் வெற்றி வந்துசேரும்

Jupiter Retrograde in Cancer 2025: நவம்பர் 11, 2025 முதல் மார்ச் 11, 2026 வரையிலான காலப்பகுதியில், குரு பகவான் வக்ர நிலையில் பயணிக்கும் நிகழ்வு, ஜோதிடத்தில் ஆழமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் ஒரு முக்கியப் பெயர்ச்சியாகும்குரு பகவான், ஜோதிடத்தில் தொழில், கல்வி, குழந்தைகள், செல்வம், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தரும் சுப கிரகம் ஆவார். இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகம் வக்ர நிலையில் பயணிப்பது, அனைத்து ராசிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களையும், ஏற்ற தாழ்வுகளையும் ஏற்படுத்தும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ராசி மாற்றம்: டிசம்பர் 5, 2025 அன்று, குரு மிதுன ராசியில் வக்ர நிலையில் நுழைகிறார்.

கால அளவு: சுமார் 120 நாட்கள் வக்ரமாக நகர்ந்த பிறகு,

வக்ர நிவர்த்தி: மார்ச் 11, 2026 அன்று குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து நேரடிக் கதியில் பயணிப்பார்.

இந்த வக்ரப் பெயர்ச்சி, கடந்த காலச் செயல்களின் விளைவுகளைச் சந்திப்பதற்கும், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த திட்டங்களைத் தொடங்கவும், உறவுகளில் மறுபரிசீலனை செய்யவும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது. சிலருக்குச் சிறப்பான நற்பலன்கள் கிடைக்கப் பெற்றாலும், சிலர் நிதிச் சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும்.

இந்த வக்ரப் பெயர்ச்சி மேஷம், மிதுனம் மற்றும் கடக ராசிக்கு எப்படிப்பட்ட பலன்களை அளிக்கும் என்பதை விரிவாகக் காண்போம்.

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ரப் பயணம், மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான பழைய பிரச்சினைகளையும் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளையும் மீண்டும் கிளப்பக்கூடும். இந்த நேரத்தில் இடமாற்றத் திட்டங்களில் எதிர்பாராத தாமதங்கள் அல்லது தடங்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் அவசரப்படாமல், நிதானத்துடனும் சிந்தனையுடனும் செயல்பட வேண்டியது அவசியம். முக்கிய முடிவுகளைத் தள்ளி வைப்பது நல்லது. டந்த காலத் தவறுகளை மன்னித்து, அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு முன்னேறுவது மட்டுமே உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். பழைய உறவுகளையும், தொழில் முயற்சிகளையும் மறுபரிசீலனை செய்வீர்கள்.

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு கடகத்தில் வக்ரமாக நிற்பது செல்வத்தையும் (தனம்) சுயமரியாதையையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் பேச்சில் அதிகாரம் கூடும். இந்த நேரத்தில் நிதி பரிவர்த்தனைகள் சற்று மெதுவாக இருக்கலாம். எதிர்பாராத செலவுகள் திடீரென்று அதிகரிக்கலாம், எனவே சரியான நிதி மேலாண்மை அவசியம். எந்தவொரு ஆபத்தான முதலீடுகளையும் இக்காலத்தில் முற்றிலுமாகத் தவிர்க்க வேண்டும். பழைய முதலீடுகள் குறித்த முடிவுகளை மறுபரிசீலனை செய்யலாம். குடும்பச் சொத்து அல்லது நிதி தொடர்பான பழைய பிரச்சினைகள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம். உங்கள் பழைய திறமைகளை மீண்டும் கையில் எடுத்துச் செயல்படுத்துவதற்கு இது மிகச் சரியான நேரமாக அமையும்.

கடகம்: குரு உங்கள் ராசியான கடகத்தில் வக்ரமாக மாறி உள்ளதால், அதன் தாக்கத்தை நீங்கள் நேரடியாகவும் ஆழமாகவும் உணர்வீர்கள். உங்களைப் பற்றியும், உங்கள் வாழ்க்கை இலக்குகளைப் பற்றியும் மறுபரிசீலனை செய்வீர்கள். உங்கள் முடிவுகளை மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரலாம். உங்களுக்குச் சிறிது தன்னம்பிக்கையின்மையும் குழப்பமும் ஏற்படக்கூடும். குருவின் வக்ரப் பயணம், உங்களைத் தேடி பழைய வாய்ப்புகளை மீண்டும் கொண்டு வரக்கூடும். இதனால், நீங்கள் மிகவும் கவனமாக யோசித்து முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியத்தைக் கவனித்துக் கொள்வது மிகவும் அவசியம். அதிக உழைப்பைக் குறைத்து, போதுமான ஓய்வு எடுப்பது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: ராகு-சுக்கிர நவபஞ்சம ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்!

மேலும் படிக்க: புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறப்போகிறது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Guru PeyarchiGuruJupiterAstrologyRasipalan

Trending News