English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • அடுத்த 17 நாட்களில் புதன் வக்ர நிவர்த்தி: 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி தலைவகீழாக மாறும்

அடுத்த 17 நாட்களில் புதன் வக்ர நிவர்த்தி: 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி தலைவகீழாக மாறும்

Mercury Direct Transits In Libra: அறிவுக்கும் பேச்சுக்கும் காரணமான புதன் கிரகம், செவ்வாய் கிரகத்தின் விருச்சிக ராசியில் வக்ர நிலைக்கு மாறியுள்ளது. பின்னர் நவம்பர் 23 ஆம் தேதி, புதன் துலாம் ராசியில் நுழைந்து நவம்பர் 30 ஆம் தேதி நேரடியாக மாறும், அதன் பிறகு டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி மீண்டும் விருச்சிக ராசிக்கு மாறும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 13, 2025, 06:13 PM IST
  • ஆலோசனைகள் கீழே விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
  • மூல காரணத்தைக் கண்டறிந்து, தீர்வு காண முயற்சி செய்யுங்கள்.
  • உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு தனி சக்தி பிறக்கும்.

Trending Photos

RBI புதிய விதி, இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்: எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?
camera icon10
Silver
RBI புதிய விதி, இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்: எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சுக்கிரனின் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Mars Transit
சுக்கிரனின் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்
அடுத்த 17 நாட்களில் புதன் வக்ர நிவர்த்தி: 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி தலைவகீழாக மாறும்

Mercury Direct Transits In Libra: நவம்பர் 10 ஆம் தேதி, அறிவு மற்றும் பேச்சுக்கு உகந்த கிரகமான புதன், செவ்வாய் கிரகத்தின் விருச்சிக ராசியில் வக்ர நிலையில் செல்கிறது. அதன் பிறகு புதன் நவம்பர் 23 ஆம் தேதி துலாம் ராசிக்குள் நுழைந்து, நவம்பர் 30 ஆம் தேதி நேரடியாகி, டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி விருச்சிக ராசிக்குத் திரும்பும். விருச்சிக ராசியில் புதனின் நேரடி இயக்கத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, புதன் எட்டாவது வீட்டில் வக்ரமாக நகர்வார். ஜாதகத்தின் இந்த வீடு திடீர் லாப நஷ்டங்களைக் குறிக்கிறது. மேலும், இது ரகசியங்களின் வீடாகும். எனவே, உங்கள் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் பல ஏற்ற தாழ்வுகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். உணர்ச்சிவசப்பட்டு எடுக்கும் எந்தவொரு முடிவும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். எனவே, அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் இருங்கள். பிரச்சினைகளின் மூல காரணத்தைக் கண்டறிந்து, தீர்வு காண முயற்சி செய்யுங்கள்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசி அன்பர்களே! உங்கள் ராசிக்கு ஏழாவது வீடான களத்திரம் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் இடத்தில் புதன் பகவான் வக்ர கதியில் பெயர்ச்சி செய்யவிருக்கிறார். ஏழாவது வீடு என்பது நமது நேரடி உறவுகள், ஒப்பந்தங்கள், வெளிப்படையான எதிரிகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகள் ஆகியவற்றை ஆளும் இடமாகும். இங்கு புதன் வக்ரமாகும்போது, தகவல்தொடர்பு சார்ந்த சவால்கள் எழக்கூடும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் கீழே விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கடகம்: கடக ராசி அன்பர்களே! உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாவது வீடான பூர்வ புண்ணியம், புத்தி, கல்வி, குழந்தைகள் மற்றும் காதல் உறவுகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் இடத்தில் புதன் பகவான் வக்ர கதியில் பெயர்ச்சி செய்யவிருக்கிறார். புதன் வக்ரமாவதால், உங்கள் குழந்தைகளின் கல்வியில் சில சிரமங்கள் அல்லது தடைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் படித்ததை மறந்துவிடுவது, தேர்வுகளில் கவனம் சிதறுவது அல்லது முக்கியமான படிப்பு ஆவணங்களில் தாமதங்கள் ஏற்படுவது போன்ற நிலைமைகள் உருவாகலாம். நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவிடுவது நல்லது. அவர்களின் படிப்பு மற்றும் சந்தேகங்களைத் தீர்க்க உதவுங்கள். உங்கள் துணையுடன் பொறுமையாகப் பேசுங்கள். உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசுவதைத் தவிர்க்கவும்.

விருசிக்கம்: விருச்சிக ராசி அன்பர்களே! உங்கள் முதல் வீடான ஆளுமை மற்றும் தன்னம்பிக்கை இல்லத்தில் புதன் பகவான் வக்ர கதியில் சஞ்சரிப்பது, உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலத்தைத் தொடங்கி வைக்கப் போகிறது. உங்கள் ஆளுமைத் திறனை பல மடங்கு அதிகரித்து, உங்களை மேலும் கவர்ச்சியாகவும் முடிவெடுக்கும் திறனுடனும் மாற்றும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை வானுயர்ந்து நிற்கும். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றி நிச்சயம் என்ற உணர்வு மேலோங்கும். சமூகத்திலும் பணியிடத்திலும் உங்களின் கருத்துக்களுக்கும் செயல்களுக்கும் மரியாதையும் மதிப்பும் உயரும். நீண்ட நாட்களாக தாமதமாகி வந்த அல்லது முடங்கிக் கிடந்த உங்கள் பணிகள் அனைத்தும் மீண்டும் வேகமெடுக்கும். புதிய புத்தகம் எழுதுவது, கட்டுரை வெளியிடுவது அல்லது பெரிய திட்டத்தை சமர்ப்பிப்பது போன்ற காரியங்களில் வெற்றி நிச்சயம். உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு தனி சக்தி பிறக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு இப்படி ஒரு சக்தியா? என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: இடம் மாறும் செவ்வாய்.. இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Budan PeyarchibudhMercuryAstrologyRasipalan

Trending News