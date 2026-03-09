English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அஷ்டமாதிபதி சனி பகவான் அஸ்தமனம்.. அடுத்த 40 நாட்கள் 4 ராசிகளுக்கு 'கோல்டன் பீரியட்'

Saturn Transit Set 2026: மார்ச் 13, 2026 முதல், சனி மீன ராசியில் அஸ்தமிக்கப் போகிறார்! இந்த அரிய நிகழ்வு 40 நாள் வரை நீடிக்கும், இது மேஷம், விருச்சிகம், கும்பம் மற்றும் மீன ராசியினருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 9, 2026, 08:42 AM IST
  • சனி அஸ்தமனம் எப்போது?
  • எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்
  • எச்சரிக்கையாக இருக்க சிறப்பு பரிகாரங்கள்

Saturn Transit Set 2026:  ஜோதிடத்தில், சனி தேவர் நீதியின் கடவுளாக கருதப்படுகிறார். பொதுவாக சனியின் இயக்கம் மிகவும் மெதுவாக இருக்கும், இதனால் சனி கிரகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் முழு பிரபஞ்சத்திலும் மனித வாழ்க்கையிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் தற்போது 2026 ஆம் ஆண்டில், திருக்கணித பஞ்சங்கத்தின் படி சனி பகவான் வருகிற மார்ச் 13 ஆம் தேதி மீன ராசியில் அஸ்தமிக்கப் போகிறார். இந்த நிகழ்வு ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி வரை தொடரும். தற்போது சூரியனுக்கு அருகாமையில் இருப்பதால் சனி சக்தியில் குறைப்படு இருக்கும், இதனால் அதன் முழுமையான வலுவை காட்ட முடியாது. இந்நிலையில் நிகழவிருக்கும் சனி அஸ்தமன பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகளுக்கு எதிர்பாரத நற்பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

சனி அஸ்தமனம் கால்: நேரம் மற்றும் பலன்கள்

திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் படி, சனி பகவான் வருகிற மார்ச் 13, 2026 அன்று மாலை 7:13 மணிக்கு அஸ்தமித்து, ஏப்ரல் 22 அன்று அதிகாலை 4:49 மணிக்கு மீண்டும் உதயமாகப் போகிறார். சுமார் 40 நாட்கள் கொண்ட இந்த காலகட்டத்தில், சனியின் செல்வாக்கு குறைகிறது, இதனால் சில ராசிகளுக்கு மட்டும் அதீத அற்புத பலன்களும், தங்கம், வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகமும் உண்டாகும்.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்

மேஷம்: மேஷ ராசியின் ஜாதகத்தில் 12வது வீட்டில் சனி அஸ்தமனம் நிகழப் போவதால், நிதி முன்னேற்றத்தை இது குறிக்கிறது. எனவே நீங்கள் தற்போது ஏழரை சனியின் முதல் கட்டத்தை கடந்து சென்றுக் கொண்டு இருந்தாலும், சனி அஸ்தமனத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மன அமைதியை பெறுவதுடன், நிறைவு பெறாத பணிகளையும் சிறப்பாக முடித்து பலத்தையும் பெறுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கு ஒரு பொற்காலமாக இருக்கலாம். சனி ஐந்தாம் வீட்டில் அஸ்தமனம் செய்ய போவதால் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு, வேலை நிலைத்தன்மை மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும்.

கும்பம்: உங்கள் ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் சனி பகவான் அஸ்தமிக்கப் போகிறார், இதனால் செல்வக் குவியும், வங்கி இருப்பு பல மடங்கு அதிகரிக்கும். கும்ப ராசிக்கு தற்போது ஏழரை சனியின் இறுதிக் கட்டம் நடப்பதால், இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிகுந்த நிம்மதியை பெறுவீர்கள். நிதி ரீதியாக நீங்கள் பாதுகாப்பாக உணர்வீர்கள்.

மீனம்: மீன ராசியில் சனி பகவான் அமர்ந்திருப்பது உங்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய காரணியாக இருக்கும். மன அழுத்தம் குறையும். உங்கள் சக்தியை சரியான திசையில் செலுத்த முடியும், இதனால் நன்மைகள் உண்டாகும்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க சிறப்பு பரிகாரங்கள்

அஸ்தமன காலத்தில் சனியின் ஆட்டம் குறைவாக இருக்கும், எனவே அவசரமாக எடுக்கப்படும் முடிவுகளையும் கட்டாயம் தவிர்க்கவும். இந்த நான்கு ராசிகளும் லாப வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், ஒழுக்கமும் பொறுமையும் அவசியம். குறிப்பாக மேஷம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்கள், ஏழரை சனியின் போது சட்ட அல்லது முதலீட்டு விஷயங்களிலும் முழுமையான விசாரணைக்குப் பிறகுதான் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க | மாசி 25 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

மேலும் படிக்க |  ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன்: நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளாகப்போகும் 5 ராசிகள்

