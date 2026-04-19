தங்கம் மட்டும் இல்லை! அட்சய திருதி அன்று இந்த பொருட்களும் வாங்கலாம்!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் வரும் பண்டிகைகளில், மக்கள் மிக ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் ஒரு முக்கிய நாள் அட்சய திருதியை. இந்த நன்னாளில் செய்யப்படும் எந்தவொரு நல்ல காரியமும் அட்சயம் ஆக, அதாவது மென்மேலும் பெருகும் என்பது நம் முன்னோர்களின் நம்பிக்கை. குறிப்பாக, இந்த நாளில் தங்கம் வாங்கினால், வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் தங்கும் என்பது பலரது நம்பிக்கையாக உள்ளது. இந்த ஆண்டு அட்சய திருதியை எப்போது வருகிறது? எந்த நேரத்தில் தங்கம் வாங்கலாம்? வேறு என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கினால் செல்வம் பெருகும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
அட்சய திருதியை 2026
இந்த ஆண்டுக்கான அட்சய திருதியை, ஏப்ரல் 19ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று வருகிறது. இன்று காலை சுமார் 10:49 மணிக்கு திருதியை திதி தொடங்குகிறது. இந்த திதியானது நாளை, அதாவது ஏப்ரல் 20ம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை 11:00 மணி வரை நீடிக்கிறது. அட்சய திருதியை நாளான ஏப்ரல் 19ம் தேதி, நாள் முழுவதும் தங்கம் வாங்குவதற்கு உகந்த சிறப்பான முகூர்த்தங்கள் உள்ளன. சென்னையில் குறிப்பாக காலை 10:49 மணி முதல் பகல் 12:08 மணி வரையிலான நேரம் மிகவும் சிறப்பான முகூர்த்தமாக திரிக் பஞ்சாங்க அடிப்படையில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களின் வசதிக்கேற்ப இந்த நேரங்களில் தங்க நகைகளோ அல்லது தங்க நாணயங்களோ வாங்கலாம்.
காலை நேரம்: 10:49 AM முதல் 12:20 PM வரை.
மதிய நேரம்: 1:58 PM முதல் 3:35 PM வரை.
மாலை மற்றும் இரவு நேரம்: 6:49 PM முதல் 10:57 PM வரை.
நாளை (ஏப்ரல் 20): அதிகாலை 6:00 AM முதல் 7:27 AM வரை.
தங்கம் மட்டும் தான் வாங்க வேண்டுமா?
அட்சய திருதியை என்றாலே நகைக்கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதுவது வழக்கம். ஆனால், தங்கம் மட்டும் தான் வாங்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கிடையாது. வசதி இருப்பவர்கள் தங்கள் சக்திக்கேற்ப தங்கம் வாங்கலாம். தங்கம் வாங்க முடியாதவர்கள் மனச்சோர்வு அடைய தேவையில்லை; வீட்டிற்கு மங்களம் சேர்க்கும் வேறு பல எளிய பொருட்களையும் இந்த நாளில் வாங்குவது மிகுந்த அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.
உப்பு மற்றும் மஞ்சள்: தங்கம் வாங்குவதற்கு முன்பாகவோ அல்லது தனியாகவோ, வீட்டிற்கு தேவையான கல்லுப்பு மற்றும் மஞ்சள் வாங்குவது மகாலட்சுமியின் அருளை நேரடியாக பெற்று தரும்.
புதிய உடைகள்: குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குப் புதிய ஆடைகள் வாங்கி அணிவது மகிழ்ச்சியையும், சுபிட்சத்தையும் அதிகரிக்கும்.
பூஜை பொருட்கள்: குங்குமம், சந்தனம், கற்பூரம், ஊதுபத்தி போன்ற சுவாமிக்கு தேவையான பூஜை பொருட்களை வாங்கலாம்.
வெள்ளி பொருட்கள்: தங்கம் வாங்க முடியாதவர்கள் சிறிய அளவிலான வெள்ளி நாணயங்களோ அல்லது வெள்ளி பாத்திரங்களோ வாங்கலாம்.
துளசி செடி: வீட்டின் வாஸ்து மற்றும் ஆன்மீக அதிர்வுகளை அதிகரிக்க துளசி அல்லது நெல்லி மரம் போன்ற சுபிக்ஷமான செடிகளை வாங்கி வளர்ப்பது மிகவும் விசேஷம்.
அன்னதானத்தின் மகிமை
அட்சய திருதியை அன்று பொருள் சேர்ப்பதைவிட, புண்ணியம் சேர்ப்பது பலமடங்கு நன்மையை தரும். தங்கம் வாங்குவது மட்டுமே தர்மம் அல்ல; இல்லாதவர்களுக்கு உதவுவதே உண்மையான தர்மம். ஏழை குழந்தைகளுக்கும், முதியோர்களுக்கும் உங்களால் முடிந்த அளவு அன்னதானம் செய்யுங்கள். வெயில் காலம் என்பதால் நீர்மோர், தண்ணீர் பந்தல் போன்றவற்றை அமைத்து தரலாம். அதுமட்டுமின்றி, வீட்டில் மகாலட்சுமி படம் அல்லது சிலைக்கு 108 போற்றிகள் சொல்லி, குங்கும அர்ச்சனை செய்து, பால் பாயசம் நெய்வேத்தியம் செய்து வழிபடுவது குடும்பத்தில் வறுமையை போக்கி சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்று தரும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. 2026-ஆம் ஆண்டு அட்சய திருதியை எந்த தேதியில் வருகிறது?
இந்த ஆண்டுக்கான அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறது. [
2. ஏப்ரல் 19 அன்று தங்கம் வாங்குவதற்கு மிக சிறந்த நேரம் எது?
அட்சய திருதியை தினமான ஏப்ரல் 19 அன்று காலை 10:49 மணிக்கு தொடங்கி, மறுநாள் (ஏப்ரல் 20) அதிகாலை 05:51 மணி வரை தங்கம் வாங்குவதற்கு மிகச் சிறந்த நேரமாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 19 மணி நேர இடைவெளியில் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எப்போது வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம்.
4. அட்சய திருதியை அன்று என்ன தானம் செய்வது சிறப்பு?
இந்த நன்னாளில் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்குவது மிகவும் விசேஷம். கோடைக்காலம் என்பதால் தண்ணீர், நீர்மோர், குடை, காலணி மற்றும் தானியங்களை இல்லாதவர்களுக்கு தானமாக வழங்குவது பலமடங்கு புண்ணியத்தைத் தேடித்தரும்.
