நவம்பர் மாத ராசிபலன் 2025: எந்த ராசிகளுக்கு பாதிப்பு அதிகம்?

November Month Horoscope: நவம்பர் மாதம் மிகவும் புனிதமான இணைப்போடு தொடங்குகிறது. உண்மையில், அக்டோபர் 31, 2025 அன்று மாலை 7:43 மணிக்கு தொடங்கி, ஜோதிடத்தில் இரண்டு மிகவும் புனிதமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த கிரகங்களான புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஒன்றுக்கொன்று 40° கோணத்தில் இருக்கும். இந்த சிறப்பு இணைப்பு சமஸ்கிருதத்தில் "சத்வரிஷ்டி யோகா" அல்லது "சாலிஸ் யோகா" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு நவம்பர் மாதத்தை சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்.
புதன் கிரகம் புத்திசாலித்தனம், பேச்சு, தர்க்கம், பகுப்பாய்வு மற்றும் வணிகத்தின் கிரகம். மறுபுறம், சுக்கிரன் காதல், கலை, அழகு, ஈர்ப்பு மற்றும் உறவுகளைக் குறிக்கிறது. இந்த இரண்டு கிரகங்களும் ஒரு நோவி அம்சத்தை (40° கோணம்) உருவாக்கும்போது, வெற்றி அடையப்படுகிறது. இந்த இணைப்பால் நான்கு ராசிகள் அதிகம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அக்டோபர் 31, 2025 அன்று புதன்-சுக்கிரன் சத்வரிஷ்டி யோகம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் ராசிக்கு புதன் தான் ஆட்சி செய்கிறார். புதன், அதன் நண்பர் சுக்கிரனுடன் சேர்ந்து, இந்த நுட்பமான ஆனால் சக்திவாய்ந்த கோண நிலையை உருவாக்கும்போது, இந்த சேர்க்கை உங்கள் பேச்சு, பகுத்தறிவு, படைப்பாற்றல் மற்றும் சமூக ஈர்ப்பை மேம்படுத்துகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் பேச்சு நடை, வற்புறுத்தும் தன்மை மற்றும் சிந்தனையின் தெளிவு ஆகியவை மக்களை ஈர்க்கும். உங்கள் வார்த்தைகளால் அவர்களின் நம்பிக்கையை வெல்வீர்கள். எழுத்து, பத்திரிகை, கற்பித்தல், சந்தைப்படுத்தல் அல்லது ஊடகத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் வெற்றியையும் அங்கீகாரத்தையும் அடையலாம்.
கன்னி: உங்கள் ராசியை புதன் ஆள்கிறார், மேலும் அது தனது அன்பான நண்பரான சுக்கிரனுடன் 40° கோண அம்சத்தை உருவாக்கும்போது, வாழ்க்கையில் தொடர்பு, புரிதல், உறவுகள் மற்றும் அழகை ஊக்குவிக்கிறது. இந்த காலம் உங்கள் புத்திசாலித்தனம், பகுத்தறிவு மற்றும் பகுப்பாய்வு திறன்களை புதிய உயரத்திற்கு உயர்த்தும். உங்கள் எண்ணங்கள் ஆழமடையும், உங்கள் வார்த்தைகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக மாறும். உங்கள் வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும், கல்வி, எழுத்து, கற்பித்தல், மேலாண்மை அல்லது ஊடகம் போன்ற துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு மரியாதைகளையும் வாய்ப்புகளையும் பெறுவார்கள்.
துலாம்: உங்கள் ராசியை சுக்கிரன் ஆள்கிறார், மேலும் அது தனது நண்பன் புதனுடன் ஒரு கோண இணைப்பில் உருவாகும்போது, அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அழகு, செழிப்பு, சமநிலை மற்றும் நல்ல வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். இந்த நேரம் அதிர்ஷ்ட காலமாக இருக்கலாம். முன்பு தடைகளை எதிர்கொண்ட பணிகள் இப்போது எளிதாக முடிக்கப்படும். புதிய வாய்ப்புகள் எழும், மேலும் உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனை நீங்கள் பெறுவீர்கள். இந்த காலம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையையும் நேர்மறை ஆற்றலையும் நிரப்பும். நீங்கள் ஒரு முக்கியமான முடிவைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த கிரக சீரமைப்பு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
மகரம்: இந்த யோகம் உங்கள் பணிச்சூழல், சமூக வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட உறவுகளில் நேர்மறை ஆற்றலைப் புகுத்தும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் தொடர்புத் திறன், மேலாண்மைத் திறன்கள் மற்றும் சாதுர்யம் உங்களுக்கு வெற்றியையும் மரியாதையையும் தரும். இது தொழில்முறை வளர்ச்சி மற்றும் கூட்டாண்மைகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டும் நேரம். சக ஊழியர்கள் உங்கள் பக்கம் இருப்பார்கள். ஒரு புதிய திட்டம் அல்லது ஒப்பந்தத்தில் உங்களுக்கு முக்கிய பங்கு வழங்கப்படும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தரும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நிதி ஆதாயம், அனைத்திலும் வெற்றி
மேலும் படிக்க | அடுத்த 34 நாட்கள் கடகத்தில் குரு உச்ச பயணம்: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், மெகா அதிர்ஷ்டம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ