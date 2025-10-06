அக்டோபர் 18 குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தீபாவளி போனஸ், பதவி உயர்வு, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Guru Peyarchi 2025: ஜோதிடம் எதிர்காலத்தை கணிக்க உதவுகிறது. பலர் தங்கள் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். இதேபோல், பல கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தங்கள் ராசிகளை மட்டுமல்ல, தங்கள் நட்சத்திரத்தையும் மாற்றுகின்றன. இது 12 ராசிகளையும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கிறது.
தீபாவளிக்கு முன், குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இது பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்டுவரும். குரு எப்போது தனது ராசியை மாற்றுவார், எந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்களை அனுபவிப்பார்கள் என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
குரு எப்போது தனது ராசியை மாற்றுவார்?
வருகிற அக்டோபர் 18, 2025 அன்று அதாவது தீபாவளி பண்டிகைக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இது மனித வாழ்க்கையிலும், மூன்று ராசிகளிலும் மிகவும் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பலன் கிடைக்கும்?
கடகம் (Cancer Zodiac Sign): படைப்பாற்றல் மற்றும் வணிகத் துறையில் புதிய முன்னேற்றங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை அனுபவிப்பார்கள், இது எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த பலன்களைத் தரும். நீங்கள் தனிமையாக இருந்தால், சமூக ஊடகங்கள் மூலம் உங்கள் துணையைத் தேடுவேர்கள், இது சுப நிகழ்வில் முடிவடையும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign): இந்த ராசிக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை பயக்கும். மதத்தில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உங்கள் துணையுடன் நீங்கள் ஒரு மத யாத்திரைக்கு செல்லலாம், மேலும் ஏதேனும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் இப்போது தீர்க்கப்படும். நோய்கள் நீங்கும். குழந்தை பெற விரும்பும் தம்பதிகளுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். ராகு மற்றும் கேதுவின் ஆசிகள் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign): இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி நல்ல நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். குடும்ப மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும். பயணம் நன்மை பயக்கும். மத நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். திடீர் நிதி ஆதாயம் சாத்தியமாகும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
