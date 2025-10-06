English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அக்டோபர் 18 குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தீபாவளி போனஸ், பதவி உயர்வு, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Guru Peyarchi 2025: அக்டோபர் மாதம் குரு தனது ராசியை மாற்றுவார். அதன்படி மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு இடம் பெயர்ச்சி அடைவார், இது சில ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 6, 2025, 10:04 PM IST
  • புதிய முன்னேற்றங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கும்.
  • குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.
  • இந்தப் பெயர்ச்சி நல்ல நேர்மறையான பலன்களைத் தரும்.

Trending Photos

இன்று அதிர்ஷ்டசாலி யார்? முதல் பரிசு 1 கோடி கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-23 குலுக்கல்
camera icon13
Kerala Lottery
இன்று அதிர்ஷ்டசாலி யார்? முதல் பரிசு 1 கோடி கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-23 குலுக்கல்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்! ரூ.1000 கிடைக்குமா?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்! ரூ.1000 கிடைக்குமா?
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon9
Tamil Nadu government
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Richest Cinema Couples
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
அக்டோபர் 18 குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தீபாவளி போனஸ், பதவி உயர்வு, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Guru Peyarchi 2025: ஜோதிடம் எதிர்காலத்தை கணிக்க உதவுகிறது. பலர் தங்கள் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். இதேபோல், பல கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தங்கள் ராசிகளை மட்டுமல்ல, தங்கள் நட்சத்திரத்தையும் மாற்றுகின்றன. இது 12 ராசிகளையும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

தீபாவளிக்கு முன், குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இது பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்டுவரும். குரு எப்போது தனது ராசியை மாற்றுவார், எந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்களை அனுபவிப்பார்கள் என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.

குரு எப்போது தனது ராசியை மாற்றுவார்?

வருகிற அக்டோபர் 18, 2025 அன்று அதாவது தீபாவளி பண்டிகைக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இது மனித வாழ்க்கையிலும், மூன்று ராசிகளிலும் மிகவும் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பலன் கிடைக்கும்?

கடகம் (Cancer Zodiac Sign): படைப்பாற்றல் மற்றும் வணிகத் துறையில் புதிய முன்னேற்றங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை அனுபவிப்பார்கள், இது எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த பலன்களைத் தரும். நீங்கள் தனிமையாக இருந்தால், சமூக ஊடகங்கள் மூலம் உங்கள் துணையைத் தேடுவேர்கள், இது சுப நிகழ்வில் முடிவடையும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): இந்த ராசிக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் நன்மை பயக்கும். மதத்தில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உங்கள் துணையுடன் நீங்கள் ஒரு மத யாத்திரைக்கு செல்லலாம், மேலும் ஏதேனும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் இப்போது தீர்க்கப்படும். நோய்கள் நீங்கும். குழந்தை பெற விரும்பும் தம்பதிகளுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். ராகு மற்றும் கேதுவின் ஆசிகள் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign): இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி நல்ல நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். குடும்ப மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும். பயணம் நன்மை பயக்கும். மத நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். திடீர் நிதி ஆதாயம் சாத்தியமாகும்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | இன்னும் சில நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மெகா அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு பண மழை கொட்டனுமா? அப்போ உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப இந்த பொருட்களை வாங்குகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Guru PeyarchiGuruJupiterAstrologyRasipalan

Trending News