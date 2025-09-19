அக்டோபர் மாத கிரகப் பெயர்ச்சிகள்.. 3 ராசிக்களுக்கு ஜாக்பாட், பணம் கொட்டும்

October Month Horoscope 2025: அக்டோபர் மாதம் கிரக நிலைகளைப் பொறுத்து மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த வாரம், பல முக்கிய கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றப் போகின்றன, இதன் விளைவுகள் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்படும். இந்த மாதம், புதன், செவ்வாய், சுக்கிரன் போன்ற கிரகங்கள் தங்கள் நிலைகளை மாற்றும். மேலும், கிரக நிலைகள் காரணமாக, நவபஞ்சம், மாலவ்யா மற்றும் ருச்சக போன்ற ராஜயோக யோகங்கள் உருவாகும். அக்டோபர் மாதம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்...
அக்டோபர் 2025 கிரகப் பெயர்ச்சிகள்
அக்டோபரில் புதன் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைவார். புதன் அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி துலாம் ராசியிலும், அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி விருச்சிக ராசியிலும் பெயர்ச்சி அடைவார். அதுமட்டுமின்றி அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி சுக்கிரன் கன்னி ராசியிலும், அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி சூரியன் துலாம் ராசியிலும், அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி வரை துலாம் ராசியிலும், பின்னர் விருச்சிக ராசியிலும் பெயர்ச்சி அடைவார். சூரியனும் புதனும் இணைந்து ருச்சக ராஜ யோகத்தை உருவாக்கும், புதாதித்ய உடன், செவ்வாய் விருச்சிக ராசியிலும் பெயர்ச்சி அடைவார். அதனுடன் சூரியனும் சனியும் சமசப்தக ராஜ யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த கிரகங்களின் சீரமைப்பு சில ராசிகளுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரக்கூடும். மேலும், சனி மீனத்திலும், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திலும் வக்ர நிலையில் பயணிப்பார். குரு மிதுன ராசியிலும், ராகு கும்ப ராசியிலும், கேது சிம்ம ராசியிலும் இருப்பார்கள்.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அக்டோபர் மாதம் பல வழிகளில் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கலாம். அவர்கள் தங்கள் பக்கத்தில் அதிர்ஷ்டத்தைக் காணலாம். தங்கள் கடின உழைப்பின் முழு பலனையும் பெறலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் பல புதிய வேலை வாய்ப்புகளைக் காணலாம். அதிர்ஷ்டம் பெருகலாம், விரைவான சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வேலையில்லாதவர்களுக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்கலாம். சமூகத்தில் உங்களைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் மறைந்து போகலாம், மேலும் நீங்கள் சமூக கௌரவத்தைப் பெறலாம். திருமண வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் நீங்கள் தரமான நேரத்தை செலவிடலாம்.
சிம்மம்
இந்த ராசிக்கு அனைத்து கிரகங்களும் கருணையுடன் இருக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. நண்பர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடலாம். மற்றவர்களுடனான நீண்டகால வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்படலாம். குடும்பத்திற்குள் உள்ள பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படலாம். இந்த மாதம், உங்கள் உறவுகள் இணக்கமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் துணையுடன் உணர்ச்சி ரீதியான தொடர்பை உணருவீர்கள்.
கும்பம்
இந்த ராசிக்கு அக்டோபர் ஒரு சிறப்பு மாதமாக இருக்கும். சனி இந்த ராசியில் வக்ர இயக்கத்தில் பயணிப்பார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கலாம். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம், அதோடு செல்வமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை விரைவாக அதிகரிக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்தும் உங்களுக்கு முழு ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் விரைவாக அதிகரிக்கும். உங்கள் முயற்சிகள் சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதையை அதிகரிக்கக்கூடும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
