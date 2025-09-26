English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

October 2025 Horoscope: ஜோதிட ரீதியாக அக்டோபர் மாதம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். இந்த மாதம் குரு, செவ்வாய் உட்பட பல கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றப் போகின்றன. இந்த மாதம் தங்கள் ராசிகளை மாற்றும் கிரகங்களில் சூரியன், புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகியவை அடங்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 26, 2025, 08:07 PM IST
அக்டோபரில் மிகப் பெரிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் நிகழும்: 5 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, அனைத்திலும் வெற்றி

October 2025 Horoscope: ஜோதிட ரீதியாக அக்டோபர் மாதம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். இந்த மாதம் குரு, செவ்வாய் உட்பட பல கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றப் போகின்றன. இந்த மாதம் தங்கள் ராசிகளை மாற்றும் கிரகங்களில் சூரியன், புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகியவை அடங்கும். இதன் விளைவாக, ருச்சக ராஜயோகம் மற்றும் ஹன்ஸ் ராஜயோகமும் அக்டோபரில் உருவாகும். உண்மையில், செவ்வாய் அதன் சொந்த ராசியான விருச்சிகத்திலும், குரு அதன் உச்ச ராசியான கடகத்திலும் பெயர்ச்சி அடையும். இந்த சூழ்நிலையில், மிதுனம் மற்றும் கடகம் உட்பட ஐந்து ராசிகளுக்கு அக்டோபர் மாதம் மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் நன்மை பயக்கும் விதமாகவும் இருக்கும். அக்டோபரில் கிரக பெயர்ச்சிகளின் காரணமாக எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைக் தெரிந்துகொள்வோம்.

மிதுனம்: அக்டோபர் மாதத்தில் கிரகப் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் விதமாக இருக்கும். கடந்த பல மாதங்களாக உங்கள் கவலைகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் தீரும், நீங்கள் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விடுவீர்கள். தொழில் தொடர்பான விஷயங்களிலும் அக்டோபர் மாதம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். தீபாவளி உங்களுக்கு மிகவும் நல்ல நேரமாக இருக்கும். வேலையில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்பு இருக்கும். நஷ்டத்தில் இருந்த முதலீடு திடீரென்று பெருகி, உங்கள் பைகள் பணத்தால் நிரப்பும். அக்டோபர் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஒரு இனிமையான மாதமாகவும் இருக்கும்.

கடகம்: அக்டோபர் மாதம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாகவும், பலனளிப்பதாகவும் இருக்கும். இந்த மாதம் குரு உங்கள் ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால் லாப வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் நீங்கள் ஒரு மதத் தலத்திற்குச் செல்லலாம். வீட்டை விட்டு வெளியே வசிப்பவர்களுக்கு நெருங்கிய உறவினர்களைச் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். வீட்டில் சில சுப நிகழ்வுகள் நடைபெற வாய்ப்பு இருக்கும். இந்த மாதம் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், வணிகம் செழிக்கும். அதிர்ஷ்டமும் உங்களுக்கு எதிர்பாராத சில நன்மைகளைத் தரும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அக்டோபர் மாதத்தில் ஹனஸ் ராஜயோகம் மற்றும் ருச்சக் யோகத்தின் நல்ல சேர்க்கையை அனுபவிக்கும். விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அக்டோபர் மாதத்தில் உற்சாகத்தாலும், வைராக்கியத்தாலும் நிறைந்திருப்பார்கள். அரசுத் துறைகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. காவல்துறை அல்லது ராணுவத்தில் சேரத் தயாராக இருப்பவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றியைக் காணலாம். சமீப காலமாக உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றால், உங்கள் உடல்நலம் மேம்படும். இருப்பினும், உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

மகரம்: அக்டோபர் மாதம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாகவும், நன்மை பயக்கும் விதமாகவும் இருக்கும். இந்த மாதம் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வணிக லாபங்களைக் காண்பீர்கள். மின் சாதனங்களுடன் பணிபுரிபவர்கள் தங்கள் தொழிலில் குறிப்பாக வலுவான வளர்ச்சியைக் காண்பார்கள். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்த மாதம் நன்மை பயக்கும். அக்டோபர் மாதத்தில் வேலையில் லாபத்தையும் அங்கீகாரத்தையும் பெற உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலையில் போனஸ் மற்றும் பரிசுகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும்.

மீனம்: அக்டோபர் மாதம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியான மாதமாக இருக்கும். இந்த மாதம், உங்கள் கடின உழைப்புக்கு சாதகமான பலன்களைப் பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் அன்பும் நல்லிணக்கமும் அதிகரிக்கும். காதல் உறவுகளின் அடிப்படையில் மீன ராசிக்காரர்களுக்கும் அக்டோபர் மாதம் சிறப்பாக இருக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | 100 ஆண்டுக்குப் பிறகு குரு பெயர்ச்சியில் அபூர்வ யோகம்; 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

மேலும் படிக்க | தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 9 - இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் பிறக்கும்...!

