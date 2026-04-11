ஏப்ரல் 19 சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! வேலையில் புரமோஷன் உறுதி!

Venus Transit Horoscope 2026: ஒவ்வொரு கோளும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குப் பிறகு தனது பயணப் பாதையை மாற்றிக்கொள்கிறது. ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயரும்போது, இந்த கிரகங்கள் பிற கிரங்களுடன் இணைந்து சிறப்பு யோகங்களை உருவாக்குகின்றன; இதன் தாக்கம் 12 ராசிகளின் மீதும் இருக்கக்கூடும். அதேவேளையில், வேறு சிலர் சில இன்னல்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, இன்பம், அழகு, அன்பு, ஆடம்பரம் மற்றும் திருமணம் ஆகியவற்றிற்கு அதிபதியாகத் திகழும் சுக்கிரன் (Venus) கிரகம், வருகிற ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:57 மணிக்கு ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிக்கவுள்ளது. சுக்கிரனின் இந்த ராசி (Zodiac Sign) மாற்றம், மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்கலமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்வின் அனைத்துத் துறைகளிலும் நற்பலன்களைப் பெறத் தயாராக உள்ளனர்; மேலும், இந்த ராசிக்காரர்களின் இன்னல்கள் அனைத்தும் நீங்கவுள்ளன. எனவே அந்த மூன்று ராசிகளைப் பற்றி விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்...
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியானது (Sukran Peyarchi Palangal 2026) மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. தொழில் துறையில் முன்னேற்றம் காண்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். மேலும், தற்போது பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் அமையலாம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். அதேவேளையில், தொழில் செய்து வருபவர்கள் எதிர்காலத்தில் லாபம் ஈட்டித் தரக்கூடிய புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறக்கூடும். சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை வலுப்படுத்துவதுடன், உங்கள் ஆளுமையையும் மெருகூட்டும். உங்கள் திருமண வாழ்வில் நிலவும் சிக்கல்கள் தீரும்; உங்கள் காதல் வாழ்வில் இனிமை மேலும் பெருகும். உங்கள் காதல் வாழ்வில் ஒருவித ஆழத்தையும், தனிப்பட்ட அந்தரங்கத் தன்மையையும் கொண்டுவரும்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
சுக்கிரன் (Venus Transit In Taurus Zodiac Sign) ரிஷப ராசியில் பிரவேசிப்பது, சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நற்பலன்களைத் தருவதாக அமையக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் தற்போது ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடும். மேலும், தற்போது ஏதேனும் ஒரு திட்டம் நிலுவையில் இருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டிருந்தாலோ, அதில் நீங்கள் நிச்சயம் வெற்றியை அடைவீர்கள். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகி, உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விடச் சிறப்பாக மேம்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பணம் ஏதேனும் ஓரிடத்தில் நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்திருந்தால், அதைத் திரும்பப் பெறுவதிலும் நீங்கள் வெற்றி காண்பீர்கள். மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி, நீங்கள் ஒருவிதமான மன அமைதியை உணர்வீர்கள். அத்துடன், நீண்ட காலமாக உங்களை வாட்டிவந்த ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து, தற்போது உங்களுக்கு முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. உங்களிடம் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அனைத்தும் இறுதியாக முடிவடையக்கூடும். தற்போது பணியில் இருப்பவர்கள் தொழில் முன்னேற்றத்தை அடையலாம், அதே சமயம் வேலை தேடுபவர்களுக்கு வேலையளிப்பவரிடமிருந்து பணி வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இது ஒரு உகந்த நேரமாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் நல்ல வருமானத்தை எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் வணிக முயற்சிகளும் விரிவாக்கத்தைக் காணலாம். குடும்ப உறவுகள் வலுப்பெறும், மேலும் கடந்த காலத்தை விட உங்கள் உறவுகள் மேம்படும். இருப்பினும், எந்தவொரு முக்கிய முடிவுகளையும் நன்கு சிந்தித்து எடுப்பதை உறுதிசெய்து, உங்கள் பெரியவர்களிடம் ஆலோசனை பெறுவதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசியினருக்கு ஆரோக்கியத்தில் மாற்றம் ஏற்படுமா?
ஆம், ராசிக்குள்ளேயே சுக்கிரன் வருவதால் முகப் பொலிவு மற்றும் கவர்ச்சி கூடும். ஆனால், ஆடம்பர உணவுகள் மீது நாட்டம் அதிகரிப்பதால் உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
சுக்கிரனின் அருள் கிடைக்க என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்?
சுக்கிரனின் பலனை அதிகரிக்க வெள்ளிக்கிழமைகளில் மகாலட்சுமி வழிபாடு செய்வது சிறப்பு.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2026 எப்போது நிகழப் போகிறது?
2026 ஏப்ரல் 19 அன்று மேஷத்திலிருந்து ரிஷபத்திற்குச் செல்வது, வசந்த காலத்தின் செழிப்பை அந்தந்த ராசியினருக்கு வாரி வழங்கப்போகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
