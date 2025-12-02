English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 4 நாட்களில் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்

விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 4 நாட்களில் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்

Mercury Transits In Scorpio: விருச்சிக ராசியில் புதன் நுழையப் போகிறார், இதனால் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றியைத் தரும்...

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 2, 2025, 06:41 PM IST
  • விருச்சிக ராசிக்கு சாதகமான பலனைத் தரும்.
  • புதனின் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்கு மங்கள பலனைத் தரும்.
  • மரியாதை மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 4 நாட்களில் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்

Mercury Transits In December 2025: ஜோதிடத்தில், புதன் பகுத்தறிவு, பேச்சு, வணிகம், தொடர்பு, பங்குச் சந்தை, கணிதம் மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகியவற்றில் ஒரு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, புதன் பெயர்ச்சி அடையும் போதெல்லாம், அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கிறது. டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி, வணிகத்தின் நன்மை பயக்கும் புதன் விருச்சிக ராசியில் நுழைவார், இது சில ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்கக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி பெருகும், வருமானம் அதிகரிக்கும் தொழில் முன்னேற்றத்தையும் பெறுவார்கள். இவை எந்த ராசிக்காரர்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்…

விருச்சிகம்
உங்கள் ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். புதன் உங்கள் லக்ன வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவார். இது உங்கள் நம்பிக்கையையும் புகழையும் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவத்தையும் பெறுவீர்கள். பதவி உயர்வுகள் மற்றும் அதிகரித்த வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன, இது மகிழ்ச்சியைத் தரும். உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். திருமணமான தம்பதிகள் ஒரு அற்புதமான திருமண வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள். 

மகரம்
மகர ராசிக்கு புதனின் பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கலாம். உங்கள் பெயர்ச்சி ஜாதகத்தின் வருமானம் மற்றும் லாப மண்டலத்தில் புதன் பெயர்ச்சி ஏற்படும். இது உங்கள் வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் மூலமாகவும் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கலாம். பங்குச் சந்தை, ஊகம் மற்றும் லாட்டரி ஆகியவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் பயனடையலாம். மரியாதை மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. நீங்கள் பயணம் செய்யும் வாய்ப்பையும் பெறலாம், இது புத்துணர்ச்சியைத் தரும்.

கும்பம்
புதனின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மங்கள பலனைத் தரும். இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் ராசியின் கர்ம ஸ்தானத்தில் நிகழ்கிறது. எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வேலை மற்றும் வணிகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். உங்கள் தொழில்முறை துறையில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். சமூகத் துறையில் உங்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கலாம், வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். இந்த நேரத்தில், உங்கள் அதிகாரம் அதிகரிக்கும், மேலும் வாழ்க்கையில் இனிமையான அனுபவங்களை அனுபவிப்பீர்கள்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

 

மேலு படிக்க | மனைவியால் கோடீஸ்வர யோகம்.. இந்த 4 ராசி ஆண்களுக்கு ஜாக்பாட்!

மேலும் படிக்க | அதிர்ஷ்டம், பணம், வேலை, உறவுகள்: மிதுனத்தில் வக்ர குரு தரும் மிகப்பெரிய ஜாக்பாட்

