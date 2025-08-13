English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கிருஷ்ண ஜெயந்தி: உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப கண்ணனுக்கு இந்த கலர்களில் ஆடைகளால் அலங்கரிக்கவும்

krishna costume ideas at home: கிருஷ்ண ஜெயந்தி புனித காலத்தில் உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப கண்ணனை அலங்கரித்தால், அது கிரக தோஷங்களை நீக்கி, பல அற்புத பலன்களைப் பெறலாம். இதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 13, 2025, 08:09 PM IST
  • ஆகஸ்ட் 16, சனிக்கிழமை கிருஷ்ண ஜெயந்தி
  • மாபெரும் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது
  • குழந்தை கண்ணனை ராசிப்படி அலங்கரிக்கலாம்

Krishna Jayanthi Decoration Ideas 2025: ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆடி மாதத்திற்குப் பிறகு ஆவணி மாதத்தின் தொடக்கமானது விஷ்ணுவின் எட்டாவது அவதாரமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிறந்த நாளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில், கிருஷ்ணரை வழிபடுவது, யாகம், ஸ்தோத்திரம் படுப்பது, பகவத் கீதையை படிப்பது போன்றவை அனைத்தும் வெற்றியைத் தரும்.

இந்த ஆண்டு 2025 ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 16, சனிக்கிழமை கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்ற மாபெரும் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த நாளில் குழந்தை கண்ணனை ராசிப்படி அலங்கரித்தால், கிரக தோஷங்கள் நீங்கி, பல அற்புத பலன்கள் கிடைக்கும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகிறார்கள். இதைப் பற்றி விரிவாகத் தெரிந்து கொள்வோம்-

கிருஷ்ண ஜெயந்திஅன்று, உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப லட்டு கோபாலுக்கு ஒரு சிறப்பு நிறத்தில் ஆடை அணிவிக்கவும்
மேஷம் மற்றும் விருச்சிக ராசி
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று, மேஷம் மற்றும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கண்ணனை சிவப்பு நிற ஆடைகளால் அலங்கரிக்க வேண்டும். இதைச் செய்வதன் மூலம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆசி உங்கள் மீது நிலைத்திருக்கும்.

கடகம்
கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று கடக ராசிக்காரர்கள், பாலகிருஷ்ணரை வெள்ளை ஆடைகளால் அலங்கரிப்பது மிகவும் நன்மை பயக்கும். இது உங்களுக்கு சிறப்பு ஆசீர்வாதத்தைத் தரும்.

மகரம் மற்றும் கும்பம்
கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று, மகரம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்கள் லட்டு கோபாலை நீலம் அல்லது பிற அடர் நிற ஆடைகளால் அலங்கரிக்க வேண்டும். இது கிரக தோஷங்களை நீக்குகிறது மற்றும் கிருஷ்ணரின் ஆசிகள் நிலைத்திருக்கும்.

தனுசு மற்றும் மீனம்
தனுசு மற்றும் மீன ராசிக்காரர்கள் மஞ்சள் நிற ஆடைகளால் அலங்கரிக்க வேண்டும், இது கிரக தோஷங்களை நீக்கி அற்புதமான பலன்களைத் தரும்.

ரிஷபம் மற்றும் துலாம்
இந்த ராசிக்காரர்கள் கண்ணனை வெள்ளை ஆடைகளால் அலங்கரித்து வெள்ளை நிற பொருட்களால் மட்டுமே அலங்கரிக்க வேண்டும்.

சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கண்ணனை சிவப்பு அல்லது மஞ்சள் நிற ஆடைகளால் அலங்கரிக்க வேண்டும். இது கிரக தோஷங்களை நீக்கி கிருஷ்ணரின் ஆசிர்வாதத்தை அளிக்கிறது.

மிதுனம் மற்றும் கன்னி
இந்த ராசிக்காரர்கள் கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று கண்ணனை பச்சை நிற ஆடைகளால் அலங்கரிக்க வேண்டும். இது கிருஷ்ணரின் மகத்தான ஆசீர்வாதங்களைத் தருகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

