  மகர ராசிக்கு மாறும் செவ்வாய்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம், புகழ் உயரும்

மகர ராசிக்கு மாறும் செவ்வாய்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம், புகழ் உயரும்

Mars transits into Capricorn: ஜனவரி 16ஆம் தேதி செவ்வாய் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி  ருசக மகாபுருஷ ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் 3 ராசிக்காரர்கள் அதிஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 14, 2026, 10:10 AM IST
  • மகர ராசிக்கு மாறும் செவ்வாய்
  • உருவாகும் ருசக மகாபுருஷ ராஜயோகம்
  • 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

மகர ராசிக்கு மாறும் செவ்வாய்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம், புகழ் உயரும்

ஜோதிடத்தின்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்னர் அனைத்து கிரகங்களும் தங்களின் ராசியை மாற்றி கொள்கின்றன. அதில் முக்கிய கிரகமான செவ்வாய் ஒன்றரை மாதம் கழித்து அதாவது சரியாக 45 நாட்களுக்கு பின்னர் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுகிறது. அதன்படி தற்போது செவ்வாய் கிரகம் தனுசு ராசியில் உள்ளது. இன்னும் இரண்டு நாட்களில் மகர ராசிக்கு மாற இருக்கிறது. 

பொதுவாக கிரகங்கள் தங்களின் ராசியை மாற்றிக்கொள்ளும்போது சில ராஜயோகங்கள் உருவாகும். அந்த வகையில் செவ்வாய் கிரகம் ஜனவரி 16ஆம் தேதி மகர ராசிக்கு மாறுகையில் ருசக மகாபுருஷ ராஜயோகம் தொடங்குகிறது. இந்த ராஜயோகம் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

மேஷம் 

செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் ருசக மகாபுருஷ ராஜயோகம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அபிரிமிதமான வளர்ச்சியை கொடுக்க இருக்கிறது. குறிப்பாக தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அதிக லாபத்தை தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வோ அல்லது சம்பள உயர்வோ கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். உங்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கும். மொத்தத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். 

துலாம்

மகர ராசியில் செவ்வாய் மாறுவதால் உருவாகும் ருசக மகாபுருஷ ராஜயோகம் துலாம் ராசியின் 4ம் வீட்டில் உருவாகிறது. இந்த யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வசதி, தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றையை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். தடைபட்டிருக்கும் வேலைகள் முடிவடையும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியை தேடி தரும். உடல்நல பிரச்சனைகள் ஏதும் வராது. ஒருவேளை வந்தாலும் அது சிறிய பிரச்சனையாகவே இருக்கும். பணியிடத்தில் சாதகமான சூழல் இருக்கும். வியாபாரம் செய்பவர்கள் நிறைய லாபம் பெறலாம். 

மீனம் 

ருசக மகாபுருஷ ராஜயோகம் மீன ராசியின் 2ஆம் வீட்டில் உருவாகிறது. இது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களை தேடி தரும். வருமானத்தை உறுதி செய்கிறது. கூடுதல் வருமானத்திற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதனை சரியாக பயன்படுத்தும் பட்சத்தில் நிதி நிலைமை உயரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வாழ்க்கை துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்களின் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியடையும். அலுவலகத்தில் உடன் பணிப்புரிபவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வரன் பார்ப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அமையும். திருமணமானவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: பொங்கலுக்கு பிறகு.. லட்சுமி நாராயண யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு பணமழை - பொன், பொருள் சேரும்

மேலும் படிக்க: மார்கழி 30 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

