  • குரு பகவான் ஆட்சி - உச்சம்! ஜூன் 2 முதல் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப் போவது யார்?

குரு பகவான் ஆட்சி - உச்சம்! ஜூன் 2 முதல் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப் போவது யார்?

Guru Peyarchi Palangal In Cancer On June 2 : வேத ஜோதிடத்தின்படி, தேவர்களின் குரு பகவான வியாழன், ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் சந்திரனுக்குரிய ராசியான கடகத்தில் பிரவேசிக்க உள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசி மாற்றம் 12 ராசிகளைச் சேர்ந்த அனைத்து தனிநபர்களின் வாழ்விலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 5, 2026, 03:40 PM IST
  • 2026 குருப் பெயர்ச்சி எப்போது நிகழ்கிறது?
  • கடக ராசியில் குருவின் சஞ்சாரம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?
  • குருப் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகம்?

RCB-ஐ காலி பண்ண... சின்னசாமியில் பிரெவிஸ்... CSK செய்ய வேண்டிய முக்கிய மேட்டர்!
camera icon10
CSK
RCB-ஐ காலி பண்ண... சின்னசாமியில் பிரெவிஸ்... CSK செய்ய வேண்டிய முக்கிய மேட்டர்!
பங்குனி 22 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 22 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆம்ப்லேட் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா? எப்படி செய்வது?
camera icon6
Omelette
ஆம்ப்லேட் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா? எப்படி செய்வது?
ரூ. 40,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 8 செல்ஃபி கேமரா போன்கள்
camera icon7
Best Top Camera Phones
ரூ. 40,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 8 செல்ஃபி கேமரா போன்கள்
குரு பகவான் ஆட்சி - உச்சம்! ஜூன் 2 முதல் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப் போவது யார்?

Guru Peyarchi Palangal In Cancer On June 2 : ஜோதிடத்தின்படி, வியாழன் (குரு) கிரகம் தேவர்களின் குரு பகவனாக போற்றப்படுகிறது; இது பொதுவாக ஏறக்குறைய ஓராண்டுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுகிறது. இருப்பினும், தற்போது வியாழன் 'அதிசாரி' (வேகமான) இயக்கத்தில் பயணித்து வருகிறது; வரும் ஜூன் மாதத்தில் குரு கடக ராசிக்குள் நுழைய உள்ளது. குரு தனது உச்ச வீடான கடக ராசிக்குள் நுழைவதால், அதன் தாக்கம் பன்னிரண்டு ராசிகளைச் சேர்ந்தகளின் வாழ்விலும் ஏதோ ஒரு வகையில் காணப்படும். மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளைச் சேர்ந்த தனிநபர்களின் வாழ்வில், கடக ராசிக்குள் குரு மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சி எத்தகைய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை இப்போது விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்.

பஞ்சாங்கத்தின் படி, தேவர்களின் குருவான வியாழன் கிரகம், 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2-ஆம் தேதி அதிகாலை 02:25 மணிக்கு கடக ராசிக்குள் நுழைகிறது; இது 2026-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி வரை அந்த ராசியிலேயே சஞ்சரிக்கும். அதைத் தொடர்ந்து, இது சிம்ம ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையும்.

கடக ராசிக்குள் குரு பெயர்ச்சி: மேஷ ராசிக்கான பலன்கள்

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு கிரகம் உங்கள் கோச்சார ஜாதகத்தின் நான்காம் வீட்டில் (சுக ஸ்தானத்தில்) பெயர்ச்சி அடைவார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் வாழ்வின் பல்வேறு துறைகளில் நற்பலன்களையும் ஆதாயங்களையும் பெறக்கூடும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைய வாய்ப்புள்ளது; பதவி உயர்வுடன் சேர்த்து, பணியிடத்தில் மிகுந்த மதிப்பையும் தொழில்ரீதியான வெற்றியையும் அடைவார்கள். நான்காம் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் வியாழன், தனது ஏழாம் பார்வையை உங்கள் பத்தாம் வீட்டின் (தொழில்/கர்மா ஸ்தானம்) மீது செலுத்துகிறது; இது தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும், பல்வேறு பணிசார்ந்த துறைகளில் ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கும் வழிவகுக்கும். அசையாச் சொத்துக்களில் (ரியல் எஸ்டேட்) முதலீடு செய்வதற்கோ அல்லது புதிய வாகனம் வாங்குவதற்கோ இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் உகந்ததாக அமையும்.

கடக ராசிக்குள் குரு பெயர்ச்சி: ரிஷப ராசிக்கான பலன்கள்

ரிஷப ராசிக்கான கோச்சார ஜாதகத்தில், குரு கிரகம் மூன்றாம் வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சி ஆகிறது. பயணம், சுற்றுலா, போக்குவரத்து, அசையாச் சொத்துக்கள் (ரியல் எஸ்டேட்) மற்றும் சுயதொழில் முயற்சிகள் ஆகிய துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி குறிப்பாக மிகுந்த நன்மையைத் தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஏழாம் வீட்டின் மீது பதியும் குருவின் ஐந்தாம் பார்வை, புதிய தொழில் முயற்சிகள், கூட்டுத் தொழில் கூட்டாண்மைகள் மற்றும் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவுமுறை சார்ந்த விஷயங்களில் நற்பலன்களைப் பெற்றுத்தரும். நீங்கள் நல்வாய்ப்புகளின் அருளைப் பெற்று மகிழ்வீர்கள்; மேலும், ஆன்மீகத்தின் மீது உங்களுக்கு ஒரு ஈடுபாடும் நாட்டமும் அதிகரிக்கும். மேலும், நண்பர்கள் மற்றும் உடன்பிறப்புகளின் ஆதரவு மற்றும் ஒத்துழைப்பின் மூலம் உங்கள் வருமானம் மற்றும் நிதி ஆதாயங்கள் அதிகரிக்கவுள்ளன.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

இந்த ராசிக்கு, குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடகத்தில் சஞ்சரித்துக்கொண்டு, இரண்டாம் வீட்டில் (தன ஸ்தானத்தில்) பயணிக்கிறார். இங்கு அமரும் குரு, அறிவு மற்றும் பேச்சுத்திறனில் மேம்பாடுகளை ஏற்படுத்துவார்; இது சமூக அங்கீகாரம் மற்றும் புகழைப் பெற்றுத்தரும். குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சி பெருகும்; நிதி நிலைமையும் வலுப்பெறும். கல்வி மற்றும் மேடைப் பேச்சு தொடர்பான தொழில்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வுகள் மற்றும் வெற்றிகள் உங்களை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கின்றன. கடன்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைப்பதுடன், நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

இந்த ராசிக்கு, குரு பகவான் லக்னத்தில் (முதல் வீட்டில்) அமர்ந்துள்ளார். தனது உச்ச வீட்டில் அமர்ந்திருப்பதால், இது சமூக கௌரவம், மதிப்பு மற்றும் ஆளுமைத்திறன் ஆகியவற்றில் மேம்பாட்டை ஏற்படுத்தும். குருவின் ஐந்தாம் பார்வை, குழந்தைகள், கல்வி மற்றும் ஆன்மீக மந்திரங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மைகளைத் தரும்; அதேவேளையில், குருவின் ஏழாம் பார்வை திருமண வாழ்வில் பாதுகாப்பை வழங்கும். ஆறாம் வீட்டின் அதிபதியாகத் திகழும் குரு, நோய்கள் மற்றும் எதிரிகளை வெல்வதற்குத் துணை நிற்பார்; இருப்பினும், இந்தக் காலத்தில் சில போராட்டங்களையும் சவால்களையும் நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம்.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

சிம்ம ராசிக்கு, குரு பகவான் 12-ஆம் வீட்டிலிருந்து தனது உச்ச வீடான கடகத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆகிறார். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றாலும், சுப காரியங்களில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் நல்ல பலன்களைத் தரும். குருவின் ஒன்பதாம் பார்வை சனி பகவான் மீது விழுவதால், உங்கள் தொழில் மற்றும் பணித்துறையில் பாதுகாப்பும் சரியான வழிகாட்டுதலும் கிடைக்கும். ஆன்மீகச் செயல்பாடுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட போராட்டங்களைச் சந்திக்கும் காலங்களில், குரு பகவான் உங்களுக்குப் பெரும் துணையாகவும் ஆதரவாகவும் விளங்குவார்.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

கன்னி ராசிக்கு, குரு பகவான் 11-ஆம் வீட்டின் (வருமானம் மற்றும் விருப்பங்கள் நிறைவேறும் ஸ்தானத்தின்) வழியாகப் பயணிக்கிறார். இதன் விளைவாக, நிதி ஆதாயங்கள் அதிகரிக்கும். குருவின் ஐந்தாம் பார்வை மூன்றாம் வீட்டின் மீது விழுவதால், நண்பர்கள் மற்றும் உடன்பிறப்புகள் தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மைகள் உண்டாகும். குருவின் ஏழாம் பார்வை ஐந்தாம் வீட்டின் மீது விழுவதால், குழந்தைகள் மற்றும் கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு, குரு பகவான் 10-ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். துலாம் ராசிக்கு குரு ஒரு 'மாரக' (தீய பலன் தரும்) கிரகமாகக் கருதப்பட்டாலும், அவர் உச்ச நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் சுப பலன்களையே வழங்குவார். குருவின் ஐந்தாம் பார்வை 2ஆம் வீட்டின் மீது விழுவதால், பேச்சுத்திறன் மற்றும் செல்வத்தில் மேன்மை உண்டாகும்; அதேவேளையில், ஏழாம் பார்வை 4ஆம் வீட்டின் மீது விழுவதால், குடும்ப விவகாரங்கள் மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். இக்காலகட்டத்தில் பொய் பேசுவதையும், எதிர்மறை எண்ணங்களையும் முற்றிலுமாகத் தவிர்ப்பது அவசியமாகும்.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

விருச்சிக ராசி அன்பர்களுக்கு, குரு பகவான் 9-ஆம் வீட்டில் அதாவது தனது சொந்த வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியானது தொழில் முன்னேற்றம், மிகுந்த உற்சாகம், நற்பேறு, பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் புதிய முயற்சிகளில் மேம்பாடுகளைக் கொண்டுவரும். குருவின் ஏழாம் பார்வை 3-ஆம் வீட்டின் மீதும், ஒன்பதாம் பார்வை 5-ஆம் வீட்டின் மீதும் விழுவதால், குழந்தைகள் மற்றும் கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் நற்பலன்கள் உண்டாகும்.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு, குரு பகவான் 8-ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த வீடானது ஆழ்ந்த தியானத்தையும் (சமாதி நிலை), முற்பிறவி கர்மங்களையும் குறிப்பதாகும். குரு பகவான் தனது உச்ச ராசியில் சஞ்சரிப்பதால், அவர் ஆன்மீக ரீதியான நற்பலன்களையே வழங்குவார். குருவின் ஐந்தாம் பார்வை 12-ஆம் வீட்டின் மீது விழுவதால், மதம் மற்றும் ஆன்மீகம் சார்ந்த முயற்சிகளில் நற்பலன்கள் உண்டாகும். இந்தப் பெயர்ச்சியானது, முற்றிலும் பௌதிக (பொருள் சார்ந்த) பலன்களை விட, ஆன்மீக ரீதியான ஆதாயங்களையே அதிகம் வழங்கக்கூடியதாக அமையும்.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

மகர ராசி அன்பர்களுக்கு, குரு பகவான் 7-ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். அவர் தனது உச்ச ராசியில் வீற்றிருப்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சியானது மிகவும் நற்பலன் தரக்கூடியதாக அமையும். திருமண வயதில் உள்ள மகர ராசி அன்பர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் திருமணத்திற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும். குருவின் ஐந்தாம் பார்வை 11-ஆம் வீட்டின் மீதும், ஒன்பதாம் பார்வை 3-ஆம் வீட்டின் மீதும் விழுவதால், வருமானம், நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் புதிய திட்டங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் உறுதுணை கிடைக்கும்.

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்கு ஏற்படும் தாக்கம்

கும்ப ராசி அன்பர்களுக்கு, குரு பகவான் 6-ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த வீடானது போராட்டங்கள், உடல்நலக் குறைபாடுகள் மற்றும் பகைமைகளைக் குறிப்பதாகும். குரு பகவான் தனது உச்ச ராசியில் சஞ்சரிப்பதால், மேற்கூறிய துறைகள் சார்ந்த சிரமங்களிலிருந்து நிவாரணத்தை வழங்குவார் குரு. ஜாதகர்கள் போட்டித் தேர்வுகள், உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மற்றும் மறைந்திருக்கும் எதிரிகளைக் கையாள்வதில் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். 

கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் மீன ராசியில் ஏற்படும் தாக்கம்

மீன ராசிக்கு, குரு ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இது ஏழரைச் சனியின் பாதிப்புகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். மேலும், குரு தனது ஒன்பதாம் பார்வையை சனியின் மீது செலுத்துவதால், சனியின் பாதகமான விளைவுகள் கட்டுக்குள் வைக்கப்பட்டு, ஞானம், நிலைத்தன்மை மற்றும் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

2026 குருப் பெயர்ச்சி எப்போது நிகழ்கிறது?
குரு பகவான் 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2-ஆம் தேதி அதிகாலை 02:25 மணிக்கு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார்.

கடக ராசியில் குருவின் சஞ்சாரம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?
குரு பகவான் கடக ராசியில் 2026 அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி வரை சஞ்சரிப்பார். அதன் பிறகு அவர் சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.

இந்தக் குருப் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகம்?
குருவின் பார்வை மற்றும் அமர்வு அடிப்படையில் மேஷம், மிதுனம், கன்னி, விருச்சிகம் மற்றும் மகரம் ஆகிய ராசியினருக்கு தொழில், நிதி மற்றும் குடும்ப ரீதியாக அதிக நற்பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு குருவால் உருவாகும் 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகம்'.. 12 ராசிகளுக்கான முழு ராசிப்பலன்

மேலும் படிக்க | குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டத்தையும், பண வரவையும் அனுபவிக்கவுள்ள 3 ராசிகள் இவைதான்

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

