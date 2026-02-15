சிவ பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் இவைதான்: இதில் உங்க ராசி இருக்கா?

Lord Shiva Favorite Zodiac Signs : இன்று மகா சிவராத்திரி நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சிவாலயங்களில் இன்று சிறப்பு நான்கு கால பூஜை நடைபெற்று வருகிறது. இன்று சிவனை வழிபடுவது சிறப்பு பலன்களை பெறலாம். இன்று பக்தர்கள் விரதங்களைக் கடைப்பிடித்து, வழிபாடு செய்து, சிவனுக்கு அபிஷேகம் செய்வார்கள். ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசிகள் சிவபெருமானால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ராசிகள் ஆகும். இந்த ஐந்து ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். எனவே, சிவபெருமானின் ஆசியுடன், இந்த ராசிகள் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து சவால்களும், பிரச்சினைகளும் அடியோடு அகன்றுவிடும். இந்நிலையில் சிவபெருமானுக்குப் பிடித்த இந்த ராசிகளில் உங்களது ராசிகள் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியை செவ்வாய் கிரகம் ஆட்சி செய்கிறது, மேலும் இந்த ராசிக்காரர்கள் அனுமானின் சிறப்பு அருளால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ராசிகளில் ஒன்றாகும். அனுமான் சிவபெருமானின் அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறார். எனவே, மேஷம் என்பது சிவபெருமானால் விரும்பப்படும் முதல் ராசியாகும். ஈஸ்வரனின் ஆசிர்வாதத்தால், இந்த ராசிக்காரர்களின் பிரச்சினைகள் அடியோடு விளங்கிவிடும், மேலும் தங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றத்தை பெறுவார்கள்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்கள் சிவபெருமான் தலையில் அணிந்திருக்கும் சந்திரனால் ஆளப்படும் கிரகமாகும். எனவே, கடக ராசிக்காரர்களும் சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிரியமான ராசிகளில் ஒன்றாகும். இந்த ராசி மக்கள் மகிழ்ச்சியானவர்கள், சகிப்புத்தன்மை கொண்டவர்கள் மற்றும் பொறுமையானவர்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த சிரமமாக இருந்தாலும் சரி அவற்றை எளிதாகக் கையாள்வார்கள்.
துலாம்: துலாம் ராசியை சுக்கிரன் கிரகம் ஆட்சி செய்கிறது. துலாம் ராசி சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளில் ஒன்றாகும். சிவனின் அருளால், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் செல்வம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான ஆளுமைகளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
மகரம்: மகர ராசியின் அதிபதி சனி பகவான் ஆவார். சனி பகவான் சிவனை தனது தெய்வமாகக் கருதுகிறார், சனி தன்னை வழிபடுபவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க மாட்டார். கடினமான காலங்களில், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களை சிவபெருமான் தானே பாதுகாக்கிறார்.
கும்பம்: கும்ப ராசியின் ஆளும் கிரகம் சனி பகவான், இந்த ராசிக்காரர்கள் சிவபெருமானுக்கும் மிகவும் பிரியமான ராசிகளில் ஒன்றாகும். கும்ப ராசிக்காரர்கள் உண்மையுள்ளவர்கள், நேர்மையானவர்கள், மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்பவர்கள் ஆவார்கள். எனவே, சிவபெருமான் இந்த ராசிக்காரர்களிடம் எப்போதும் மகிழ்ச்சி அடைந்து, வாழ்க்கையில் மிகுந்த மரியாதை, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பை பெறுவார்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
