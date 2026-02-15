English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சிவ பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் இவைதான்: இதில் உங்க ராசி இருக்கா?

சிவ பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் இவைதான்: இதில் உங்க ராசி இருக்கா?

Lord Shiva Favorite Zodiac Signs : சிவபெருமான் நம் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து துன்பங்களையும், கவலைகளையும் நீக்கி நிம்மதியை தருவார். சிவனின் கருணை நமது தலைவிதியை மாற்றும். அந்த வகையில் இந்த ராசிகயில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் சிவ பகவானால் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள். அந்த ராசிகள் எவை என்று பார்ப்போம்?

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 15, 2026, 10:51 AM IST
  • மேஷ ராசியை செவ்வாய் கிரகம் ஆட்சி செய்கிறது
  • சிவபெருமானின் அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறார்.
  • கடகம் சந்திரனால் ஆளப்படும் கிரகமாகும்.

Trending Photos

இன்று மகா சிவராத்திரி.. 12 சுப யோகங்கள், 4 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம், அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Shivratri
இன்று மகா சிவராத்திரி.. 12 சுப யோகங்கள், 4 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம், அதிர்ஷ்டம்
தென்மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்...? நெல்லை மக்களே கவனமா இருங்க!
camera icon7
Weather Forecast
தென்மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்...? நெல்லை மக்களே கவனமா இருங்க!
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 14 சனிக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
camera icon14
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 14 சனிக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
பாகிஸ்தான் போட்டியில் தோற்றால் சூப்பர் 8க்கு இந்தியா தகுதி பெறாதா?
camera icon6
Ind vs Pak
பாகிஸ்தான் போட்டியில் தோற்றால் சூப்பர் 8க்கு இந்தியா தகுதி பெறாதா?
சிவ பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் இவைதான்: இதில் உங்க ராசி இருக்கா?

Lord Shiva Favorite Zodiac Signs : இன்று மகா சிவராத்திரி நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சிவாலயங்களில் இன்று சிறப்பு நான்கு கால பூஜை நடைபெற்று வருகிறது. இன்று சிவனை வழிபடுவது சிறப்பு பலன்களை பெறலாம். இன்று பக்தர்கள் விரதங்களைக் கடைப்பிடித்து, வழிபாடு செய்து, சிவனுக்கு அபிஷேகம் செய்வார்கள். ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசிகள் சிவபெருமானால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ராசிகள் ஆகும். இந்த ஐந்து ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். எனவே, சிவபெருமானின் ஆசியுடன், இந்த ராசிகள் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து சவால்களும், பிரச்சினைகளும் அடியோடு அகன்றுவிடும். இந்நிலையில் சிவபெருமானுக்குப் பிடித்த இந்த ராசிகளில் உங்களது ராசிகள் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம்: மேஷ ராசியை செவ்வாய் கிரகம் ஆட்சி செய்கிறது, மேலும் இந்த ராசிக்காரர்கள் அனுமானின் சிறப்பு அருளால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ராசிகளில் ஒன்றாகும். அனுமான் சிவபெருமானின் அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறார். எனவே, மேஷம் என்பது சிவபெருமானால் விரும்பப்படும் முதல் ராசியாகும். ஈஸ்வரனின் ஆசிர்வாதத்தால், இந்த ராசிக்காரர்களின் பிரச்சினைகள் அடியோடு விளங்கிவிடும், மேலும் தங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றத்தை பெறுவார்கள்.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்கள் சிவபெருமான் தலையில் அணிந்திருக்கும் சந்திரனால் ஆளப்படும் கிரகமாகும். எனவே, கடக ராசிக்காரர்களும் சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிரியமான ராசிகளில் ஒன்றாகும். இந்த ராசி மக்கள் மகிழ்ச்சியானவர்கள், சகிப்புத்தன்மை கொண்டவர்கள் மற்றும் பொறுமையானவர்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த சிரமமாக இருந்தாலும் சரி அவற்றை எளிதாகக் கையாள்வார்கள்.

துலாம்: துலாம் ராசியை சுக்கிரன் கிரகம் ஆட்சி செய்கிறது. துலாம் ராசி சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளில் ஒன்றாகும். சிவனின் அருளால், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் செல்வம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான ஆளுமைகளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.

மகரம்: மகர ராசியின் அதிபதி சனி பகவான் ஆவார். சனி பகவான் சிவனை தனது தெய்வமாகக் கருதுகிறார், சனி தன்னை வழிபடுபவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க மாட்டார். கடினமான காலங்களில், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களை சிவபெருமான் தானே பாதுகாக்கிறார்.

கும்பம்: கும்ப ராசியின் ஆளும் கிரகம் சனி பகவான், இந்த ராசிக்காரர்கள் சிவபெருமானுக்கும் மிகவும் பிரியமான ராசிகளில் ஒன்றாகும். கும்ப ராசிக்காரர்கள் உண்மையுள்ளவர்கள், நேர்மையானவர்கள், மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்பவர்கள் ஆவார்கள். எனவே, சிவபெருமான் இந்த ராசிக்காரர்களிடம் எப்போதும் மகிழ்ச்சி அடைந்து, வாழ்க்கையில் மிகுந்த மரியாதை, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பை பெறுவார்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | மகா சிவராத்திரி நாளில் முக்கிய கிரக பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பொன், பொருள் சேரும்

மேலும் படிக்க | இன்று மகா சிவராத்திரி.. 12 சுப யோகங்கள், 4 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம், அதிர்ஷ்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Maha ShivratriFavorite Zodiac SignsZodiac SignsLord Shivashiv ji

Trending News