ஆடுகளத்தை ஆரம்பிக்கும் சுக்கிரன் மற்றும் சனி.. இந்த 5 ராசிகளுக்கு தங்கம், வீடு, பண மழை யோகம்

Shukra Shani Yuti 2026: ஜோதிடத்தில், சுக்கிரனும் சனியும் நட்பு கிரகங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு கிரகங்களும் விரைவில் இணைந்து தங்களின் பயணத்தை தொடங்கப் போகிறார்கள். சனி தற்போது மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார்,வருகிற மார்ச் 2 ஆம் தேதி அதாவது ஹோலிக்கு ஒரு நாம் முன்னதாக சுக்கிரனும் மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்து தனது பயணத்தை தொடங்குவார். இந்த பெயற்சியின் காரணமாக, மீன ராசியில் சுக்கிரனும் சனியும் இணைவது ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கும் மிகவும் மங்களகரமான பலனை அள்ளி வீசுவார்கள். சுக்கிரனும் சனியும் இணைவது ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி, துலாம் மற்றும் கும்ப உட்பட இந்த ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நன்மைகள் கிடைக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களின் கடன் மற்றும் செலவு தொடர்பான பிரச்சினைகள் முழுமையாக தீர்க்கப்படும், மேலும் குடும்பங்களுக்குள் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் பெருகும்.
ரிஷபம்
சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை துரிதப்படுத்த உதவும். மூதாதையர் சொத்து அல்லது பழைய வளங்களிலிருந்து நன்மைகள் கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு போன்ற நல்ல செய்திகளை பெறலாம். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். நிதி நிலைமை முன்பை விட மேம்படக்கூடும், சுப செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கும் சுக்கிரன் சனி பகவானின் இணைப்பால் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். வசதிகள் அதிகரிக்கும். நீங்கள் புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்கலாம். காதல் வாழ்க்கையில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பல புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நேர்காணல் அழைப்புகள் வரலாம். வீட்டில் சூழ்நிலையும் தணிந்து, பழைய மோதல்கள் குறையும்.
கன்னி
இந்த சுக்கிரன்-சனி இணைவு கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக நன்மை பயக்கும். புதிய வழிகளில் வருமான பெறலாம். திடீர் பண ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். முந்தைய முதலீடுகள் இப்போது லாபத்தைத் தரத் தொடங்கலாம். இந்த நேரம் ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை சிறப்பாக இருக்கலாம். நோய், காயங்கள் மற்றும் விபத்துகளிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள்.
துலாம்
துலாம் ராசியை ஆட்சி செய்யும் கிரகம் சுக்கிரன் ஆகும், மேலும் சனி பகவான் இந்த ராசியில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, இந்த இணைப்பு துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். உங்கள் கௌரவம் மற்றும் அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் அதிக லாபம் அடைவார்கள். கடின உழைப்பு பலனளிக்கும். நிதி ஆதாயம் உண்டாகும்.
கும்பம்
கும்ப ராசியை ஆளும் கிரகம் சனி. சுக்கிரனுடன் சனி இணைவது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை தரும். உங்கள் முடிவுகள் சரியானவை என்பதை நிரூபிக்கும். இந்த நேரத்தில் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம், இது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். வங்கி இருப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
