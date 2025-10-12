English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வக்ரம் பெறும் குரு: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்? முழு விவரம் இதோ

Jupiter Retrograde Transit: நவம்பர் 11, 2025 அன்று, குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் வக்ரமாக பயணிப்பார். குருவின் வக்ர நிலை 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும், உங்கள் ராசியில் அதன் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 12, 2025, 09:22 PM IST
  • மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் சிறிது மந்தநிலை காணப்படலாம்.
  • சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பழைய பிரச்சினைகள் மீண்டும் எழலாம்.
  • துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பம் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் மந்தநிலை ஏற்படலாம்.

Jupiter Retrograde Transit: செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 11, 2025 அன்று இரவு 10:11 மணிக்கு குரு வக்ரமாகப் பயணிக்கப் போகிறார். அது அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பின்னோக்கி நகரும். குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார், அக்டோபர் 18, 2025 அன்று தனது ராசியை மாற்றி கடக ராசிக்குள் நுழைவார் குரு. ஜோதிடத்தின் படி, கடகத்தில் குரு வக்ரமாகப் பயணித்து 12 ராசிகளிலும் கலவையான விளைவை ஏற்படுத்தும். இந்த ஜோதிட நிகழ்வு வெவ்வேறு ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன செய்யும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் சிறிது மந்தநிலை காணப்படலாம். பழைய தொடர்புகள் மீண்டும் வலுப்பெறலாம் (அல்லது துளிர்விடலாம்). வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் தாமதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வாழ்க்கைத் தத்துவம் குறித்த பார்வையில் மாற்றம் ஏற்படும். தந்தை அல்லது வழிகாட்டியுடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படலாம்.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் பணம், வரி அல்லது முதலீடுகளைக் கையாளும் போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம். பழைய கடன்கள் அல்லது நிதி ரீதியான தகராறுகள் மீண்டும் எழலாம். உங்கள் மனம் சற்று நிலையற்றதாக இருக்கலாம். ஆன்மீக நாட்டங்களும், ரகசிய அறிவைத் தேடும் நாட்டமும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்கள் கூட்டாண்மை மற்றும் திருமணம் தொடர்பான உறவுகளில் தடைகளை சந்திக்க நேரிடும். பழைய உறவுகள் மீண்டும் துளிர்விட வாய்ப்புள்ளது. புத்திசாலித்தனமாக முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது. உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் பொறுமையுடன் இருங்கள். சட்ட விஷயங்கள் நிலுவையில் இருக்கக்கூடும்.

கடகம்

இந்தப் பெயர்ச்சி கடக ராசியில் நிகழ்வதால், இந்த ராசிக்காரர்கள் மீது அதன் தாக்கம் மிகவும் வலுவாக இருக்கும். இது சுயபரிசோதனை மற்றும் ஆழமான சிந்தனைக்கான நேரம். உங்கள் முடிவுகளைப் பற்றி நீங்கள் குழப்பமடையக்கூடும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனத்துடன் இருங்கள். உங்கள் எண்ணங்கள் முதிர்ச்சியடையும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பழைய பிரச்சினைகள் மீண்டும் எழலாம். உடல் சக்தி சற்று குறைவாக காணப்படலாம். தியானம், யோகா அல்லது படைப்பு சார்ந்த நடவடிக்கைகள் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வேகத்தில் சற்று மந்தநிலை இருக்கலாம். தூக்கம் மற்றும் மனநிலை பாதிக்கப்படவும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு காதல் உறவுகளில் புதுப்பித்தல் அல்லது மீண்டும் இணைவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகள் குறித்த கவலைகள் எழக்கூடும். ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை அதிகரிக்கும், ஆனால் செயல்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படலாம். கல்வி தொடர்பான முடிவுகளை ஒத்திவைப்பது நன்மை பயக்கும்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பம் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் மந்தநிலை ஏற்படலாம். பழைய வீட்டுப் பிரச்சினைகள் மீண்டும் விவாதிக்கப்படலாம். மன உறுதி சீராகப் பராமரிக்கப்படும். சொத்து விஷயங்களில் கவனத்துடன் முடிவுகளை எடுங்கள். உங்கள் தாயாரின் உடல்நலம் குறித்த கவலைகள் எழ வாய்ப்புள்ளது.

விருச்சிம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் தங்கள் சிந்தனையை ஆழப்படுத்துவார்கள். இளைய சகோதர சகோதரிகளுடனான தொடர்பு தொலைதூரமானதாகவோ அல்லது குழப்பமானதாகவோ மாறக்கூடும். எழுதுதல், படித்தல் அல்லது பயணம் செய்வதில் தாமதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சுய ஒழுக்கம் இவர்களுக்கு அவசியம். பழைய ஆவணங்களின் முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்கு குரு ஆதிக்க கிரகம் என்பதால், அதன் தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்கும். நிதி விஷயங்களை மறுபரிசீலனை செய்வது அவசியம். நம்பிக்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம். பழைய திட்டங்கள் மீண்டும் நினைவுக்கு வரலாம். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தில் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். சுயபரிசோதனை அவர்களுக்குத் தேவைப்படும் (அல்லது நன்மை பயக்கும்). புதிய பணிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன் மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். தயக்கம் மற்றும் குழப்பத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

கும்பம்

மறைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் வெளிவரக்கூடும். மனக்குழப்பம் சற்று அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் தனிமை அல்லது தியானத்தின் மீது ஈர்க்கப்படலாம். பழைய நோய்கள் அல்லது பழக்கவழக்கங்கள் மீண்டும் தலைதூக்கக்கூடும். உங்கள் கனவுகளில் முக்கியமான துப்புகளைப் பெறலாம்.

மீனம்

குரு மீன ராசியை ஆட்சி செய்வதால், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இது. நட்பு மற்றும் சமூக உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படலாம். பழைய இலக்கை மீண்டும் அடைவதற்கான உத்வேகத்தைப் பெறுவீர்கள். நன்மைகள் படிப்படியாகக் கிடைக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

