விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி: பண மழையில் நனையப் போகும் 3 ராசிகள்

Venus Transits In Scorpio: இன்னும் 6 நாட்களில் அதாவது நவம்பர் 26, 2025 அன்று காலை விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி தொடங்கும். ஜோதிடத்தின்படி, இந்த ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். எனவே விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.
கடகம்: வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்கும்
இந்த நேரத்தில் ஆன்மீக நோக்கங்களில் நீங்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டலாம். உங்கள் வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, உங்கள் துறையில் கணிசமான வெற்றியை அடைவீர்கள். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விட வலுவடையும். நீங்கள் எந்த முயற்சியை மேற்கொண்டாலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சிம்மம்: புதிய வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது
இந்த காலம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில், இந்த நேரத்தில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம், இது குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைத் தரும். உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்க முடியும். முதலீடுகள் கணிசமான லாபத்தைத் தரும்.
மகரம்: நிதி ஆதாயங்கள்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி சிறந்ததாகவும் இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி காண்பீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கத் தொடங்கும். வேலையில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வணிகத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க லாபம் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதிக பணம் சம்பாதிக்கலாம். உங்கள் இலக்குகளை அடைவதிலும் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். கார் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
