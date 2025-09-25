இன்னும் 7 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அனைத்திலும் வெற்றி

Mercury Transit In Libra On Oct 2: அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி விஜயதசமி மற்றும் தசரா நாளில் அதிகாலை 3:43 மணிக்கு துலாம் ராசிக்கு புதன் பெயர்ச்சி நிகழ உள்ளது. ஜோதிட ரீதியாக, அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி சூரிய உதயத்திற்கு முன் புதன் துலாம் ராசிக்குள் நுழையும். இருப்பினும், ஜோதிடத்தின் படி, அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி தான் புதனின் பெயர்ச்சியாகக் கருதப்படும். இந்தப் பெயர்ச்சி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, புதன் ஏற்கனவே துலாம் ராசியில் இருக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துடன் இணைவார். இது புதன்-செவ்வாய் இணைவையும் உருவாக்கும். ஜோதிடத்தில், புதன் அறிவின் குறியீடாகவும், கிரகங்களின் இளவரசனாகவும் கருதப்படுகிறது. மறுபுறம், செவ்வாய் வலிமை மற்றும் உற்சாகத்தைக் குறிக்கிறது, மேலும் கிரகங்களின் தளபதியாகவும் கருதப்படுகிறது. இந்த இரண்டு கிரகங்களின் இணைப்பும் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் சக்தியின் குறிப்பிடத்தக்க கலவையை உருவாக்கும், இது மேஷம், கடகம் உட்பட பல ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும். எனவே, துலாம் ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: இந்த ராசியின் ஏழாவது வீட்டில் புதன் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால் செவ்வாய்க்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பு உருவாகிறது. இது உங்களுக்கு வியாபாரத்தில் வெற்றியையும், வீரத்தையும் தரும். செவ்வாய் ஆற்றல், தைரியம், வீரம் மற்றும் செல்வத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு உங்களை தைரியமாகவும் வெற்றியாளராவவும் மாற்றும். இதற்கிடையில், சந்திரன் மனதையும் உணர்ச்சிகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, உங்கள் மன நிலையை வலுப்படுத்துகிறது. மகிழ்ச்சியான குடும்ப சூழ்நிலை நிலவும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் வெற்றியை அடைவீர்கள். உங்கள் துணையுடன் நீங்கள் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்: புதன் கிரகம் கடக ராசியின் நான்காம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் சந்திரனுக்கும் இடையிலான சந்திப்பை உருவாக்கும், இது உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைத் தரும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டிருந்தால், இப்போது உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். நிதி விஷயங்களும் நன்மைகளைத் தரும், மேலும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும். சொத்து தொடர்பான ஆதாயங்களையும் நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். உங்கள் தைரியமும் துணிச்சலும் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் தன்னம்பிக்கை வளரும்.
துலாம்: இந்த ராசியின் முதல் வீட்டில் புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். துலாம் ராசியில் புதன் நுழைவது உங்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும். சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் இணைவது உங்களை தைரியசாலியாக்கும். வேலையில் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுப்பது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் இணைவு உங்கள் மன நிலையை வலுப்படுத்தும் மற்றும் உங்கள் உணர்ச்சிகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும். இந்த நேரம் உங்கள் காதல் வாழ்க்கைக்கும் மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும். உங்கள் இருவருக்கும் இடையிலான காதல் ஆழமடையும், மேலும் நீங்கள் வணிகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தையும் ஈட்டுவீர்கள். இந்த நேரத்தில், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறக்கூடும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும்.
தனுசு: தனுசு ராசியின் 11வது வீட்டில் புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது பல துறைகளில் உங்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும். நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் சரியான கணக்கீடுகள் மற்றும் முடிவுகளுடன் தொடர்ந்தால், நீங்கள் பயனடையலாம். வணிகம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் லாபம் ஈட்ட நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது, இது உங்களுக்கு நல்ல பணத்தை ஈட்டக்கூடும். குடும்ப விஷயங்கள் சாதகமாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மகரம்: உங்கள் ராசியின் பத்தாவது வீட்டின் வழியாக புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைவதால் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்த காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் தொழிலில் வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றிக்கான புதிய வழிகளைக் காண்பீர்கள். அரசாங்க வேலைகளில் இருப்பவர்கள் உயர்ந்த பதவியை அடையக்கூடும், இது உங்கள் மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
