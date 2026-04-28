பஞ்சக்கிரஹி யோகம் - மே மாதம் மாறப்போகும் 4 ராசிகளின் தலைவிதி!

Panchagrahi Yogam May 2026: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் பெயர்ச்சி என்பது ஒரு தொடர் நிகழ்வு என்றாலும், பல கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் ஒன்று சேரும் கூட்டு கிரக சேர்க்கை என்பது மிகவும் அரிதான மற்றும் சக்திவாய்ந்த நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில், வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் மேஷ ராசியில் ஐந்து கிரகங்கள் ஒன்றாக இணைய உள்ளன. சூரியன், சந்திரன், புதன், செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய ஐந்து கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் சங்கமிக்கும் இந்த நிகழ்வை ஜோதிட ரீதியாக பஞ்சக்கிரஹி யோகம் என்று அழைக்கிறோம்.
பஞ்சக்கிரஹி யோகம் என்றால் என்ன?
12 ராசிகளில், ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட ராசியில் ஐந்து கிரகங்கள் ஒரே நேரத்தில் சஞ்சரிப்பதே பஞ்சக்கிரஹி யோகம். கிரகங்களின் அரசனான சூரியன், தளபதி செவ்வாய், இளவரசன் புதன், ராணி சந்திரன் மற்றும் சுகபோகங்களுக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் என இந்த ஐவரும் மேஷத்தில் இணைவது ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றலை பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படுத்தும். மேஷம் என்பது காலபுருஷ தத்துவத்தின் முதல் ராசி மற்றும் நெருப்பு ராசியாகும். அங்கு இந்த சேர்க்கை நிகழ்வது மாற்றங்களின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
இந்த யோகத்தினால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள்
1. ஐந்து கிரகங்களின் சங்கமம் நிகழும்போது, அந்தந்த கிரகங்களுக்குரிய குணங்கள் அனைத்தும் ஒரு புள்ளியில் குவியும்.
2. மேஷம் ஒரு செயலைத் தொடங்கும் ராசி என்பதால், பலருக்கு வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கும்.
3. சுக்கிரன் மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் உலக அளவில் சந்தைப் பொருளாதாரத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
4. சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இணைவதால் அரசியல் மற்றும் நிர்வாகத் துறைகளில் அதிரடியான முடிவுகள் எடுக்கப்படும்.
எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இந்த யோகம் ஜாக்பாட்டாக அமையப்போகிறது?
இந்த பஞ்சக்கிரஹி யோகம் 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பிட்ட நான்கு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் 'தலைகீழ் மாற்றமாக' அதாவது மிக உயர்ந்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும்:
மேஷம்: உங்கள் ராசியிலேயே இந்த சேர்க்கை நடப்பதால், நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் வெற்றியடையும். ஆளுமைத் திறன் கூடும். நீண்ட நாள் இழுபறியாக இருந்த சொத்து விவகாரங்கள் முடிவுக்கு வரும்.
மிதுனம்: லாப ஸ்தானத்தில் இந்த யோகம் அமைவதால், பொருளாதார ரீதியாக இது உங்களுக்கு பொற்காலம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய கிளைகள் தொடங்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்குப் புகழ் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: பாக்கிய ஸ்தானத்தில் கிரகங்கள் இணைவதால், தந்தை வழி சொத்துக்கள் கிடைக்கும். உயர்கல்வி கற்க விரும்புபவர்களுக்கு வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் தேடி வரும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மனநிம்மதியைத் தரும்.
தனுசு: பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் இந்த சேர்க்கை நிகழ்வதால், பிள்ளைகளால் பெருமை உண்டாகும். தடைப்பட்டிருந்த சுப காரியங்கள், திருமணப் பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும். பழைய முதலீடுகள் இப்போது பெரும் லாபத்தைத் தரும்.
கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள்
கிரகங்களின் சேர்க்கை ஒருபுறம் அதிர்ஷ்டத்தைத் தந்தாலும், மேஷம் நெருப்பு ராசி என்பதால் கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலமும், பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலமும் எதிர்மறைத் தாக்கங்களைக் குறைக்கலாம்.
பஞ்சக்கிரஹி யோகத்தின் பலனை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டியவை
குலதெய்வ வழிபாடு: எந்தவொரு பெரிய கிரக மாற்றத்தின் போதும் குலதெய்வத்தை வணங்குவது பாதுகாப்பைத் தரும்.
தான தர்மங்கள்: ஏழை எளியவர்களுக்கு உணவு அல்லது கல்விக்கு உதவுவது கிரக தோஷங்களை நீக்கும்.
தியானம்: மனதை ஒருநிலைப்படுத்த தியானம் செய்வது, கிரகங்கள் தரும் அதீத ஆற்றலைத் தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்ற உதவும்.
2026 மே மாதம் நிகழவிருக்கும் இந்த பஞ்சக்கிரஹி யோகம், தனிமனித வாழ்க்கையில் மட்டுமல்லாது உலக அரசியலிலும் பெரும் மாற்றங்களை விதைக்கும். கிரகங்கள் சாதகமாக இருக்கும்போது கடின உழைப்பையும் சேர்த்தால், இந்த மே மாதம் உங்களின் வாழ்நாள் சாதனைகளை நிகழ்த்தும் மாதமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
