பஞ்சாங்க யோகம்: 2026ல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்தான்.. தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்!

பஞ்சாங்க யோகம் 2026: ஜோதிடத்தின் படி, 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலே கிரகங்கள் தனித்தனியாய் பல சிறப்பான யோகங்களை உருவாக்க உள்ளன. குறிப்பாக நவகிரகங்களில் மிக முக்கியமான கிரகம் சனி பகவான், இந்த வருடமெல்லாம் குரு பகவானுடன் மீன ராசியில் இணைந்து இருப்பார். இதனால் சனி பகவான் பிற கிரகங்களுடன் சேர்த்து பல வகையான யோகங்களை ஏற்படுத்துவார்.
அதன்படி 2026 புத்தாண்டின் ஆரம்பம் சனி பகவான் சூரியனுடன் இணைந்து பஞ்சாங்க யோகம் ஏற்படுத்த இருக்கிறார். புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் சூரியன் தனுசு ராசியில் இருப்பார். ஜனவரி 4ஆம் தேதியில் சனியும் சூரியனும் 72 டிகிரி முரணில் இருந்து இந்த பஞ்சாங்க யோகத்தை உருவாக்குகின்றனர். இரு கிரகங்களும் பகைவினை உணர்வோடு இருந்தாலும், தந்தை மகனின் உறவினால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு இது அதிர்ஷ்டமாக அமையும். குறிப்பாக மூன்று ராசிக்காரர்கள் இந்த யோகத்தால் முழு ஆதரவும் பெற்றே தினசரி வாழ்வில் நல்ல மாற்றங்களைக் காண முடியும். இப்போது அந்த பஞ்சாங்க யோகத்தால் அதிக ஆதரவு பெறும் ராசிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்காரர்கள் சனி-சூரியன் உருவாகும் பஞ்சாங்க யோகத்தால் பல நன்மைகளை பெற உள்ளீர்கள். தொழில்களில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உழைப்பாளர்கள் சிறப்பான வெற்றிகளைக் கொள்வதுண்டு. மேலாளர், அதிகாரிகளுடன் உறவு மேம்படும். உங்கள் நோக்கங்களை அடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உருவாகும். கூட்டுத்தொழிலாளர்களும் நல்ல லாபங்களைப் பெறுவார்கள். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகமாகும். வாழ்க்கை துணையுடன் இனிய தருணங்களைக் கொண்டாடுவீர்கள்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசிக்காரர்கள் பஞ்சாங்க யோகத்தால் பல நல்ல பலன்கள் தரும். சில பயணங்கள் ஏற்படும், அவை புதிய வாய்ப்புகளுக்கு சூழல் அமைக்கும். தொழிலில் சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும், ஆனால் திறமையான திட்டமிடல் மூலம் அத்தகைய இடர்பாடுகளை எதிர்கால வெற்றியாக மாற்ற முடியும். உழைப்பினால் உங்கள் நோக்கத்தை அடைவீர்கள். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் மனம் திறக்க நேரிடும், இதனால் உறவுகள் வலுப்படும். உடல் நலமும் சிறப்பாக இருக்கும்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசிக்காரர்கள் பஞ்சாங்க யோகம் மூலம் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றியை அடைவீர்கள். பல சாதனைகள் சாத்தியமாகும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் வரும். பணியிடத்தில் திறமைக்கு பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு நல்ல லாபம் ஏற்படும். வருமானத்தில் உயர்வு காணலாம். ஆரோக்கிய நிலை எப்போதும் சிறப்பாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
