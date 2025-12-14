100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதிசயம்! கோடிகளில் புரளப்போகும் 4 ராசிகள்!

Lucky zodiac signs: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்க இருக்கிறது. நாமும் மிகவும் ஆவலுடன் அடுத்த ஆண்டை நோக்கி காத்திருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு அண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் சில பலன்களை அளிக்கும். அந்த வகையில், வரும் 2026 தொடக்கத்தில் அதாவது ஜனவரி மாதம் ஒரு அரிய சக்தி வாய்ந்த 5 கிரகங்கள் சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் ஆகியவை சனி பகவானின் சொந்த வீடான மகர ராசியில் இணைகின்றன. இது பஞ்சகிரக என்ற யோகத்தை உருவாக்குகிறது.
இந்த யோகத்தின் தாக்கமானது ஜனவரி மாதம் நடுப்பகுதியில் 13 முதல் 20ஆம் தேதி வரை சுமார் ஒரு வாரம் இருக்கும். இது பலரின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. குறிப்பாக 4 ராசிகளில் இது மிகப்பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் அவர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர்.
மேஷம் (Aries)
பஞ்சகிரக யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளைபெற இருக்கின்றனர். இந்த ராசியின் பத்தாம் வீடான தொழில் ஸ்தானத்தில் பஞ்சகிரக யோகம் உருவாகிறது. வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களின் மதிப்பு அதிகரிக்கும். சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். முக்கிய பொறுப்புகள் உங்களை தேடி வரும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். சமுகத்தில் உங்களில் மதிப்பு அந்தஸ்து உயரும். மேலும், நிலுவையில் இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும்.
ரிஷபம் (Taurus)
பஞ்சகிரக யோகம் ரிஷப ராசியின் 9வது வீடான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் உருவாகிறது. இந்த யோகம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தர இருக்கிறது. எனவே ஜனவரி மாதம் நீங்கள் கொடிகட்டி பறப்பீர்கள். பண வரவுகள் அதிகரிக்கும். இதனால் வங்கி இருப்பும் அதிகரிக்கும். நிலம் வாங்குவீர்கள். காய் வாங்கும் யோகமும் இருக்கிறது. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புள் உள்ளன. தந்தை வழியில் பூர்வீக சொத்துக்கள் கிடைக்கும். அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்ப்வர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.
கன்னி (Virgo)
பஞ்சகிரக யோகம் கன்னி ராசியின் 5வது வீடான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் உருவாகிறது. இதனால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரும். குழந்தைகளுக்கு வரன் தேடி வரும். அதேபோல் குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வரும். நீங்கள் செய்திருந்த முதலீடுகள் லாபத்தை தரும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் உருவாகும். கடன்கள் இருந்தால் தீரும்.
மகரம் (Capricorn)
பஞ்சகிரக யோகம் மகர ராசியின் முதல் வீடான ஸ்தானத்தில் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகள் குவியும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றிதான். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பு அதிகரிக்கும். திருமணமானவர்களின் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். அதேபோல் புதிய தொழில் தொடங்கும் வாய்ப்புகள் அமையும். வீடு வாங்கும் யோகமும் உள்ளது. மொத்தத்தில் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பஞ்சகிரக யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
